கோடை வெப்பத்தை சமாளிக்க உதவும் முலாம்பழம்: கொட்டிக்கிடக்கும் நன்மைகள் இதோ!

முலாம்பழத்தில் உள்ள நீர்ச்சத்தும் தாதுக்களும் தசை நார்களுக்கு தேவையான புத்துணர்ச்சியை அளித்து, சோர்வை நீக்குகின்றன.

By ETV Bharat Health Team

Published : April 23, 2026 at 10:38 AM IST

தமிழகத்தில் கோடைக்கால வெயில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த வெப்பத்தினால் உடலில் ஏற்படும் நீர்ச்சத்து குறைபாடு மற்றும் சோர்வை நீக்க நாம் பல்வேறு வழிகளை தேடுகிறோம். அப்படி, கோடை காலத்தில் சந்தைகளில் மலிவாகவும் தாராளமாகவும் கிடைக்கக்கூடிய பழங்களில் முலாம்பழம் மிக முக்கியமானது.

இதில் வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் நார்ச்சத்துக்கள் அதிக அளவில் நிறைந்துள்ளன. விலையுயர்ந்த குளிர்பானங்களை விட, முலாம்பழம் போன்ற இயற்கையான பழங்கள் உடல் சூட்டைத் தணிப்பதோடு பல மருத்துவ குணங்களையும் கொண்டிருக்கின்றன. கோடை காலத்தில் முலாம்பழத்தை ஏன் நம் அன்றாட உணவில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான காரணங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

உடலில் நீர்ச்சத்தை பராமரிக்க

கோடை காலத்தில் அதிகப்படியான வியர்வை காரணமாக உடலில் உள்ள நீர்ச்சத்து குறையும். முலாம்பழத்தில் சுமார் 90 சதவீதத்திற்கு மேல் நீர்ச்சத்து உள்ளது. இது வெயிலினால் ஏற்படும் தாகத்தை தணிப்பதுடன், உடலில் திரவ அளவை சீராகப் பராமரிக்க உதவுகிறது. இதில் உள்ள தாதுக்கள் உடல் உறுப்புகள் தொய்வின்றி செயல்பட தேவையான ஆற்றலை வழங்குகின்றன என Harvard ஆய்வுதளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்த

முலாம்பழத்தில் வைட்டமின் சி சத்து நிறைந்துள்ளது. இது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்தி, பருவகால மாற்றங்களால் ஏற்படும் தொற்று நோய்களிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாக்கிறது. வெயில் காலத்தில் ஏற்படும் உடல் உபாதைகளைத் தாங்கும் வலிமையை இது உடலுக்கு வழங்குகிறது.

சரும ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க

வெயிலின் தாக்கத்தால் சருமத்தில் ஏற்படும் வறட்சி மற்றும் பொலிவின்மையைச் சரிசெய்ய முலாம்பழம் உதவுகிறது. இதிலுள்ள வைட்டமின் ஏ சத்து சரும செல்களைப் பராமரிப்பதோடு, சூரிய கதிர்வீச்சினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளைக் குறைக்கிறது. இது சருமத்தை ஈரப்பதத்துடன் வைத்திருக்க உதவும் ஒரு எளிய இயற்கை உணவாகும்.

செரிமான பிரச்சனைகளை சரிசெய்ய

நிறைய பேருக்கு கோடை காலத்தில் செரிமானக் கோளாறுகள் மற்றும் மலச்சிக்கல் பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதுண்டு. முலாம்பழத்தில் உள்ள நார்ச்சத்து (Fiber) செரிமான மண்டலத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. இது குடல் இயக்கத்தைச் சீராக்கி, செரிமானம் எளிதாக நடைபெற வழிவகை செய்கிறது.

உடல் எடையை குறைக்க விரும்புவோருக்கு

குறைந்த கலோரிகள் கொண்ட பழம் என்பதால், உடல் எடையைக் குறைக்க முயற்சிப்பவர்களுக்கு முலாம்பழம் ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். இதில் உள்ள நார்ச்சத்து மற்றும் நீர்ச்சத்து வயிறு நிறைந்த உணர்வைத் தருவதால், தேவையற்ற நொறுக்குத் தீனிகள் சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்கலாம். எடையைக் குறைக்கும் பயணத்தில் இது ஒரு சத்தான மாற்றாக அமையும் என்கிறது என Harvard ஆய்வு.

ரத்த அழுத்தத்தை சீராக்க

முலாம்பழத்தில் பொட்டாசியம் சத்து குறிப்பிடத்தக்க அளவில் உள்ளது. பொட்டாசியம் இரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுக்குள் வைக்க உதவுகிறது. இரத்த நாளங்களில் ஏற்படும் அழுத்தத்தைக் குறைப்பதன் மூலம் இதயத்தின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும், இதயம் தொடர்பான பாதிப்புகள் வராமல் தடுக்கவும் இப்பழம் துணைபுரிகிறது.

தசை சோர்வை நீக்க

கோடை வெயிலில் நீண்ட நேரம் வேலை செய்பவர்களுக்கும், உடற்பயிற்சி செய்பவர்களுக்கும் தசைப்பிடிப்பு மற்றும் சோர்வு ஏற்படுவது இயல்பு. முலாம்பழத்தில் உள்ள நீர்ச்சத்தும் தாதுக்களும் தசை நார்களுக்குத் தேவையான புத்துணர்ச்சியை அளித்து, சோர்வை நீக்குகின்றன. இது இழந்த ஆற்றலை மீண்டும் பெற ஒரு சிறந்த இயற்கை பானமாகச் செயல்படுகிறது.

உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்ற

முலாம்பழம் உடலில் உள்ள கழிவுகளை வெளியேற்றும் தன்மையுடையது. இதிலுள்ள அதிகப்படியான தண்ணீர் சத்து சிறுநீரகச் செயல்பாட்டைத் தூண்டி, இரத்தத்தில் உள்ள தேவையற்ற நச்சுக்களைச் சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்ற உதவுகிறது. இது உடலை உட்புறமாகச் சுத்தமாக வைத்திருக்க உதவும்.

கண் பார்வையை மேம்படுத்த

இதில் உள்ள பீட்டா கரோட்டின் மற்றும் வைட்டமின் ஏ கண்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு மிக அவசியமானவை. வயது முதிர்வினால் ஏற்படும் பார்வைக் குறைபாடுகளைத் தடுக்கவும், கண்களின் திசுக்களைப் பாதுகாக்கவும் முலாம்பழம் உதவுகிறது. டிஜிட்டல் திரைகளை அதிகம் பார்ப்பவர்களுக்கு ஏற்படும் கண் எரிச்சலை இது குறைக்கும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

