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அடிக்கடி கால் மரத்துப் போனால் ஆபத்தா? நரம்பு பாதிப்பு அறிகுறியா? நரம்பியல் நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை!

ரத்த ஓட்டப் பிரச்சனை என்றால் கால்களில் மரத்து போகும் உணர்வை விட, கடுமையான தசைப்பிடிப்பு, வலி மற்றும் கால்கள் ஜில்லென்று குளிர்ந்து போதல் போன்றவையே அதிகமாக இருக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By Anubha Jain

Published : July 28, 2026 at 7:01 AM IST

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நம்மில் பெரும்பாலானவர்கள் ஏதோ ஒரு தருணத்தில் இதை அனுபவித்திருப்போம். தரையில் சம்மணம் கூட்டி உட்கார்ந்து நிதானமாக பேசிக்கொண்டிருப்போம் அல்லது ஆபீஸில் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு காலின் மேல் இன்னொரு காலை போட்டு அமர்ந்திருப்போம். சரி, எழுந்து நடக்கலாம் என்று நினைத்து காலை வைத்தால்...அவ்வளவுதான்! கால் அப்படியே மரத்துப்போய் (Numbness), 'சுர்ரு'வென ஊசியால் குத்துவது போல ஒரு உணர்வு வரும்.

கால் நம் கட்டுப்பாட்டிலேயே இல்லாதது போல் தோன்றும். சில நொடிகள் அல்லது நிமிடங்கள் கழித்து, காலை மெல்ல அசைத்தவுடன் அந்த உணர்வு சரியாகிவிடும். "அடடே, ரொம்ப நேரம் ஒரே மாதிரியா உக்காந்ததுனால கால் தூங்கிடுச்சு போல!" என்று நாமும் அதை அசால்ட்டாக கடந்துபோய்விடுவோம்.

ஆனால், இந்த மரத்துப்போகும் உணர்வு எந்த காரணமும் இல்லாமல் அடிக்கடி வருகிறதா? அல்லது ரொம்ப நேரமாகியும் அந்த மரத்து போன தன்மை மாறவே இல்லையா? அப்படியென்றால், அதை வெறும் 'கால்கள் மரத்து போவது', 'கால் தூங்குகிறது' என்று அலட்சியப்படுத்த கூடாது என்கிறார் நரம்பியல் நிபுணர் டாக்டர் ஸ்வேதா சிங்லா. ஏனெனில், இது நமது உடலில் நரம்புகள் பாதிக்கப்படுவதை குறிக்கும் 'பெரிஃபெரல் நியூரோபதி' (Peripheral Neuropathy) எனும் நரம்பு பாதாள நோயின் ஆரம்ப கட்ட எச்சரிக்கையாக கூட இருக்கலாம் என்கிறார்.

கால்கள் ஏன் மரத்துப் போகின்றன?

டெல்லி மணிப்பால் மருத்துவமனையின் நரம்பியல் துறை தலைவர் டாக்டர் ஸ்வேதா சிங்லா, "நாம் கால்களை மடக்கி அல்லது ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக போட்டு அமரும்போது, நரம்புகளின் மீது தற்காலிகமாக ஒரு அழுத்தம் ஏற்படுகிறது. இதனால் நரம்புகளுக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டமும் ஆக்சிஜன் விநியோகமும் குறைகிறது.

இது நரம்புகளின் இயல்பான செயல்பாட்டை தற்காலிகமாக பாதித்து, அந்த 'ஊசி குத்துவது போன்ற' உணர்வை உண்டாக்கும். நம்ம நிலையை மாற்றி அமர்ந்ததும் ரத்த ஓட்டம் சீராகி, அது சரியாகிவிடும். இது முற்றிலும் இயல்பானது, பயப்பட தேவையில்லை" என்கிறார்.

ஆனால், நீங்கள் நிலையை மாற்றிய பிறகும் அந்த மரத்துப்போகும் உணர்வு தொடர்ந்து நீடித்தால், அது உடனடியாக மருத்துவரை பார்க்க வேண்டிய நரம்பு பிரச்சனை என்பதற்கான அறிகுறியாகும் என சுட்டிக்காட்டுகிறார்.

நரம்பு பாதிப்புக்கு முக்கியமான காரணம் எது?

பெரிஃபெரல் நியூரோபதி ஏற்படுவதற்கு மிக முக்கியமான மற்றும் முதன்மையான காரணம் சர்க்கரை நோய் (Diabetes) தான். கட்டுப்பாடற்ற சர்க்கரை அளவு நாளடைவில் நரம்புகளை சேதப்படுத்துகிறது.

இது தவிர வேறு சில காரணங்களும் உண்டு,

  • வைட்டமின் B12 குறைபாடு மற்றும் தைராய்டு பிரச்சனைகள்.
  • சிறுநீரக நோய்கள் மற்றும் சில வகையான மருந்துகள்.
  • அதிகப்படியான மதுப்பழக்கம் மற்றும் புகைப்பிடித்தல்.
  • உடலுக்குள் ஏற்படும் சில தொற்று நோய்கள் மற்றும் அடிபடுதல்.

அறிகுறிகள் என்னென்ன?

பெங்களூரு ஃபோர்டிஸ் மருத்துவமனையின் நரம்பியல் நிபுணர் டாக்டர் ஹரிஷ் H. B. இதை பற்றி பேசும்போது, இந்த நோய் மிக மெதுவாகவே உடலில் பரவும் என்பதால் ஆரம்பத்திலேயே இதன் அறிகுறிகளை கண்டறிவது அவசியம் என்கிறார்.

  • கைகள் மற்றும் கால்களில் தொடர்ச்சியாக ஏற்படும் மரத்து போதல் அல்லது எறும்பு ஊர்வது போன்ற உணர்வு.
  • கால்களில் லேசான எரிச்சல் அல்லது ஊசியால் குத்துவது போன்ற கூர்மையான வலி.
  • அதிக வெப்பம் அல்லது கடும் குளிரை உணரும் திறன் குறைவது.
  • நடக்கும்போது தலைசுற்றல் அல்லது உடலின் சமநிலையை இழத்தல்.
  • தசைகளில் பலவீனம் ஏற்படுவது.

மேலும், "சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் இந்த அறிகுறிகளை கவனிக்க தவறினால், நரம்பு பாதிப்பு நிரந்தரமாகிவிடும். கால்களில் உணர்ச்சி குறையும் போது, ஏதேனும் வெட்டுக்காயங்களோ அல்லது புண்களோ ஏற்பட்டால் கூட அவர்களுக்குத் தெரியாது. இது நாளடைவில் பெரிய ஆறாத புண்களாக மாறி ஆம்பியூடேஷன் (உறுப்பை அகற்றுதல்) வரை கொண்டு செல்லக்கூடும்" என்கிறார்

நரம்பு பிரச்சனையா அல்லது ரத்த ஓட்ட குறைபாடா?

பலரும் கால்கள் மரத்துப் போவதற்கு காரணம் உடம்பில் 'ரத்த ஓட்டம் சரியில்லை' என்று தவறாக நினைக்கிறார்கள். ஆனால், டாக்டர் ஸ்வேதா சிங்லா இந்த தவறான நம்பிக்கையை மறுக்கிறார். ரத்த ஓட்டப் பிரச்சனை என்றால் கால்களில் மரத்து போகும் உணர்வை விட, கடுமையான தசைப்பிடிப்பு, வலி மற்றும் கால்கள் ஜில்லென்று குளிர்ந்து போதல் போன்றவையே அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் நரம்பு பாதிப்பு என்றால், மரத்துப்போகும் உணர்வு கால்களின் விரல்களில் தொடங்கி மெல்ல மெல்ல மேல்நோக்கி பரவும்.

சிகிச்சை உண்டா?

உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் இருந்தால், மருத்துவர்கள் உங்கள் தசை பலம், நரம்பு தூண்டல் உணர்வுகள் ஆகியவற்றை பரிசோதிப்பார்கள். மேலும், சர்க்கரை அளவு மற்றும் வைட்டமின் குறைபாட்டை கண்டறிய ரத்த பரிசோதனைகள், நரம்பு கடத்தல் பரிசோதனை (Nerve Conduction Study) மற்றும் தேவைப்பட்டால் MRI ஸ்கேன் ஆகியவற்றின் மூலம் நரம்பு எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை துல்லியமாக கண்டறிவார்கள்.

நரம்புப் பாதிப்பைச் சரிசெய்ய முடியுமா?

ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்தால் கண்டிப்பாக நரம்பு பாதிப்பை மேலும் மோசமடையாமல் தடுக்க முடியும் என்கிறார் மருத்துவர்.

  • சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்துதல்: சர்க்கரை நோயாளிகள் ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவைச் சீராக வைத்திருந்தாலே நரம்புகள் தங்களைத்தானே புதுப்பித்துக் கொள்ளத் தொடங்கும்.
  • வைட்டமின் B12: மருத்துவரின் ஆலோசனையோடு வைட்டமின் பி12 உணவுகளையோ அல்லது மாத்திரைகளையோ எடுத்துக்கொள்வது நரம்புகளுக்குப் புத்துயிர் அளிக்கும்.
  • உடற்பயிற்சி: தினமும் நடைப்பயிற்சி அல்லது எளிய உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொள்வது நரம்புகளுக்குச் செல்லும் ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கும்.
  • பாதப் பராமரிப்பு: தினமும் உங்கள் பாதங்களைச் சரிபாருங்கள். காயங்கள் இருந்தால் உடனே கவனியுங்கள். சரியான அளவுள்ள காலணிகளை மட்டுமே அணியுங்கள்.

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TAGGED:

கால் மரத்துபோவது
FEET NUMBNESS CAUSES
PERIPHERAL NEUROPATHY
FEET NUMBNESS AFTER SITTING

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