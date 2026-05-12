ஹண்டாவைரஸை தொடர்ந்து நோரோவைரஸ் - பரவக் காரணம் என்ன?
காரிபியன் பிரின்சஸ் கப்பலில் நடந்த இந்த சம்பவம், நமக்கும் நம்மை சுற்றியுள்ள சுகாதார நிலைக்கும் ஒரு பெரும் எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது.
Published : May 12, 2026 at 12:37 PM IST
கடல் பயணங்கள் எப்போதுமே மனதிற்கு இதமானவை. ஆனால், காரிபியன் பிரின்சஸ் (Caribbean Princess) சொகுசு கப்பலில் பயணம் செய்த ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு கடந்த வாரம் ஒரு மறக்க முடியாத சவாலாக மாறிப்போனது. ஏப்ரல் 28-ம் தேதி உற்சாகமாக தொடங்கிய இந்த பயணத்தில், எதிர்பாராத விதமாக அடுத்தடுத்து இரண்டு வெவ்வேறு வைரஸ் தாக்குதல்கள் அரங்கேறின.
முதலில் 'ஹண்டாவைரஸ்' (Hantavirus) பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டு கப்பலில் ஒருவித பதற்றம் நிலவிய சூழலில், சரியாக ஒரு வார இடைவெளியில் 'நோரோவைரஸ்' (Norovirus) எனும் அதிவேகமாக பரவும் கிருமி 100க்கும் மேற்பட்டோரை நிலைகுலைய செய்தது. அமெரிக்க நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையம் (CDC) வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ தகவலின்படி, கப்பலில் இருந்த 3,116 பயணிகளில் 102 பேருக்கும், 13 பணியாளர்களுக்கும் இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது.
ஹண்டாவைரஸ் முதல் நோரோவைரஸ் வரை: கப்பலில் நடந்தது என்ன?
இந்த கப்பல் பயணத்தில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட ஹண்டாவைரஸ் என்பது பொதுவாக எலிகள் மற்றும் எலிகளின் சிறுநீர், எச்சம் அல்லது அவற்றின் கூடுகள் மூலம் மனிதர்களுக்கு பரவக்கூடியது. இது சுவாச கோளாறுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய தீவிர தன்மை கொண்டது. ஹண்டாவைரஸ் பாதிப்பு குறித்த அச்சம் கப்பலில் இருந்தபோதே, ஒரு வார கால இடைவெளியில் அதைவிட வேகமாக பரவும் நோரோவைரஸ் மற்றவர்களை தாக்க தொடங்கியது.
நோரோவைரஸை பொறுத்தவரை, இது ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ மிக எளிதாக பரவக்கூடியது. இந்த கப்பலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு திடீரென கடுமையான வாந்தி, கட்டுப்படுத்த முடியாத வயிற்றுப்போக்கு, வயிற்று பிடிப்பு மற்றும் காய்ச்சல் போன்றவை ஏற்பட்டன.
பலருக்கு கடுமையான உடல் சோர்வும், தலைவலியும் காணப்பட்டது. கப்பல் போன்ற ஒரு மூடிய பரப்பளவில், மக்கள் நெருக்கமாகப் பழகும் சூழலில் இந்த வைரஸ் 'சங்கிலித் தொடர்' போலப் பரவியது. CDC-யின் மருத்துவக் குழுவினர் இந்த கப்பலில் முகாமிட்டு நோயாளிகளைத் தனிமைப்படுத்தினர்.
வைரஸின் வீரியமும் மருத்துவ ஆய்வுகளும்
நோரோவைரஸை "குளிர்கால வாந்தி கிருமி" என்று மருத்துவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். இதன் நுணுக்கமான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், ஒரு நபர் பாதிப்பிலிருந்து குணமடைந்த பிறகும், அடுத்த இரண்டு வாரங்கள் வரை அவர் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு இந்த வைரஸ் பரவ வாய்ப்புள்ளது. 12 முதல் 48 மணி நேரத்திற்குள் ஒருவரை முழுமையாக முடக்கிவிடும் ஆற்றல் இதற்கு உண்டு.
இந்த வைரஸ் மற்ற கிருமிகளை விட வலிமையானது. நாம் சாதாரணமாகப் பயன்படுத்தும் ஆல்கஹால் கலந்த சானிடைசர்கள் நோரோவைரஸை முழுமையாக அழிப்பதில்லை. இது கடும் வெப்பத்தையும், குளிர்ந்த நீரையும் தாங்கி வாழும் திறன் கொண்டது. கப்பலில் ஆய்வு செய்த அதிகாரிகள், அசுத்தமான உணவுகள், சரியாக கழுவப்படாத குடிநீர் பாத்திரங்கள் அல்லது பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தொட்ட கதவுப் பிடிகள், கைப்பிடிகள் வழியாக இந்த வைரஸ் பரவியிருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கின்றனர்.
நமக்கும் எச்சரிக்கை தான்!
காரிபியன் பிரின்சஸ் கப்பலில் நடந்த இந்த சம்பவம், நமக்கும் நம்மை சுற்றியுள்ள சுகாதார நிலைக்கும் ஒரு பெரும் எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது. நாம் அன்றாடம் அலுவலகங்கள், திரையரங்குகள், பேருந்துகள் எனப் மக்கள் நடமாட்டம் மிகுந்த இடங்களுக்கு செல்கிறோம். அங்கே ஒருவருக்கு இது போன்ற தொற்று இருந்தால், அது எவ்வளவு எளிதாக மற்றவர்களுக்குப் பரவும் என்பதை இந்த சொகுசு கப்பல் சம்பவம் காட்டுகிறது.
- உணவு கையாளுதல்: உணவகங்களில் அல்லது பொது இடங்களில் நாம் உட்கொள்ளும் உணவு எவ்வளவு பாதுகாப்பானது என்பதில் கவனம் தேவை. குறிப்பாக சரியாக சமைக்கப்படாத கடல் உணவுகள் மற்றும் கழுவப்படாத பச்சை காய்கறிகள் இந்த வைரஸ் பாதிப்பை தொடங்கலாம்.
- சுத்தம் : நோரோவைரஸை தடுக்க சோப்பு மற்றும் தண்ணீரை கொண்டு கைகளை தேய்த்து கழுவுவதே சிறந்த வழி. இது வைரஸின் வெளிப் படலத்தை சிதைத்து அதை செயலிழக்க செய்கிறது.
- பொதுப் பொறுப்பு: நமக்கு உடல்நலம் சரியில்லை என்றால், அந்த சமயத்தில் பொது இடங்களுக்கு செல்வதை தவிர்ப்பது மற்றவர்களுக்கு நாம் செய்யும் ஒரு பெரிய நன்மை.
கரையை தொட்ட கப்பல் - நிலை என்ன?
திங்கட்கிழமை புளோரிடாவின் போர்ட் கார்னிவல் (Port Canaveral) துறைமுகத்திற்கு வந்தடைந்த காரிபியன் பிரின்சஸ் கப்பல், உடனடியாகத் தீவிரத் தூய்மைப் பணிகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டது. பாதிக்கப்பட்ட பயணிகள் அனைவரும் தகுந்த மருத்துவச் சிகிச்சைக்குப் பிறகு தற்போது சீரான உடல்நிலையில் உள்ளனர். கப்பல் ஊழியர்கள் ஒவ்வொரு அறையையும், பொது இடங்களையும் கிருமிநாசினிகள் கொண்டு சுத்தம் செய்துள்ளனர்.
ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் செலவில் நவீன வசதிகளுடன் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சொகுசு கப்பலையே, கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு நுண்கிருமி நிலைகுலைய செய்ய முடியும் என்றால், நமது தனிமனித சுகாதாரம் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை உணர்ந்துகொள்ள வேண்டும்.
ஹண்டாவைரஸ் மற்றும் நோரோவைரஸ் என அடுத்தடுத்துத் தாக்கிய இந்த சம்பவம் சர்வதேச கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் சுற்றுலாத் துறையில் சுகாதார விதிகளை மேலும் பலப்படுத்த வேண்டிய அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது.
ஆய்வு:
https://www.cdc.gov/norovirus/prevention/index.html