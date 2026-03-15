மெனோபாஸுக்கு சிகிச்சை பெறுபவர்கள் கவனத்திற்கு; ஹார்மோன் சிகிச்சை ஞாபக மறதியை ஏற்படுத்தலாம்! ஆய்வில் தகவல்!

65 வயதிற்கு பிறகு முதன்முதலாக சிகிச்சையை தொடங்கும் பெண்களுக்கு மூளையின் செயல்திறன் குறைவதற்கும், நினைவாற்றலுக்கு பொறுப்பான 'ஹிப்போகாம்பஸ்' பகுதி சுருங்குவதற்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் என ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

By ETV Bharat Health Team

Published : March 15, 2026 at 10:30 AM IST

பெண்கள் 45 வயதை கடக்கும்போது உடலில் பல மாற்றங்களை உணர்கின்றனர். திடீரென உடல் சூடாவது போன்ற உணர்வு (Hot flushes), இரவில் அதிகமாக வேர்ப்பது, தூக்கமின்மை மற்றும் மனநிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என மெனோபாஸ் காலம் பெண்களின் அன்றாட வாழ்வை சற்றே கடினமாக்குகிறது. இந்த அசௌகரியங்களை குறைக்க 'ஹார்மோன் சிகிச்சை' (Hormone Therapy) என்பது பல காலங்களாக மருத்துவர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்டு வருகிறது.

ஆனால், அதே சமயம் "இந்த ஹார்மோன் மாத்திரைகளை எடுத்துக் கொண்டால் பிற்காலத்தில் ஞாபக மறதி நோய் வருமா?" என்ற அச்சமும் பெண்கள் மத்தியில் நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது. நாம் அன்றாடம் சந்திக்கும் தலைவலிக்கு ஒரு மாத்திரை போடும்போது கூட அதன் பக்கவிளைவுகளைப் பற்றி யோசிப்போம்.

அப்படியிருக்க, நீண்ட கால ஆரோக்கியம் சார்ந்த இந்த விஷயத்தில் தெளிவான புரிதல் அவசியமாகிறது. சமீபத்திய ஆய்வுகள், இந்த ஹார்மோன் சிகிச்சை எல்லா பெண்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான விளைவை ஏற்படுத்துவதில்லை என்பதையும், ஒருவரின் ரத்தத்தில் உள்ள குறிப்பிட்ட உயிரியல் அடையாளங்கள் (Biomarkers) மூலம் யாருக்கு ஆபத்து அதிகம் என்பதை முன்கூட்டியே கணிக்க முடியும் என்பதையும் கண்டறிந்துள்ளன.

ஆய்வும் அதன் பின்னணியும்:

விமன்ஸ் ஹெல்த் இனிஷியேட்டிவ் (Women’s Health Initiative) என்ற பெரிய அளவிலான மருத்துவ திட்டத்தின் தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு புதிய ஆய்வு ஒன்று நடத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் 1996 முதல் 1999 வரை ஆய்வில் பங்கேற்ற 2,766 பெண்களின் ரத்த மாதிரிகள் மற்றும் ஆரோக்கியம் 2021-ம் ஆண்டு வரை கண்காணிக்கப்பட்டது.

p-tau217 எனும் உயிரியல் அடையாளம் (Biomarker)

இந்த ஆய்வின் முக்கிய அம்சம் 'plasma p-tau217' என்ற புரதம். இது மூளையில் அல்சைமர் நோய் ஏற்படுவதற்கான ஒரு தொடக்க கால அறிகுறியாகும். ரத்தத்தில் இந்த புரதத்தின் அளவு அதிகமாக உள்ள பெண்களுக்கு, மற்றவர்களை விட மூன்று மடங்கு அதிகமாக நினைவாற்றல் இழப்பு (Dementia) ஏற்படும் வாய்ப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

சிகிச்சை முறையும் பாதிப்பும்

ஆய்வில் இருவிதமான ஹார்மோன் சிகிச்சைகள் ஒப்பிடப்பட்டன,

  • கூட்டு ஹார்மோன் சிகிச்சை (Combined Therapy): ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்ட்டிரோன் கலந்தது. இது கருப்பை உள்ள பெண்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
  • ஈஸ்ட்ரோஜன் மட்டும் (estrogen): கருப்பை நீக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு வழங்கப்படுவது.

ஆய்வின் முடிவில், ரத்தத்தில் p-tau217 அளவு அதிகமாக இருந்து, அதே சமயம் 'கூட்டு ஹார்மோன் சிகிச்சை' எடுத்து கொண்ட பெண்களுக்கு நினைவாற்றல் பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் நான்கு மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. ஆனால், ஈஸ்ட்ரோஜன் மட்டும் எடுத்து கொண்டவர்களிடம் இத்தகைய பெரிய மாற்றங்கள் காணப்படவில்லை. குறிப்பாக 70 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் மற்றும் APOE4 எனும் மரபணு வகை கொண்டவர்களுக்கு இந்த பாதிப்பு அதிகமாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

வயது ஒரு முக்கிய காரணி

ஹார்மோன் சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ளும் வயதிற்கும் நோய்க்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது. 50 வயதுகளில், அதாவது மெனோபாஸ் தொடங்கும் காலத்தில் ஹார்மோன் சிகிச்சையை தொடங்கி, 5 முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு பெரிய அளவில் பாதிப்புகள் இல்லை.

ஆனால், 65 வயதிற்குப் பிறகு முதன்முதலாக இந்த சிகிச்சையை தொடங்கும் பெண்களுக்கு மூளையின் செயல்திறன் குறைவதற்கும், நினைவாற்றலுக்கு பொறுப்பான 'ஹிப்போகாம்பஸ்' பகுதி சுருங்குவதற்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் என 2010-ம் ஆண்டு எம்.ஆர்.ஐ (MRI) ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

இந்த ஆய்வு ஹார்மோன் சிகிச்சைதான் டிமென்ஷியாவை உண்டாக்குகிறது என்று நேரடியாகக் கூறவில்லை. மாறாக, ஏற்கனவே ரத்தத்தில் பாதிப்பிற்கான அறிகுறிகள் உள்ள பெண்கள், வயது முதிர்ந்த காலத்தில் (65+ வயதில்) இந்த சிகிச்சையை தொடங்கும்போது கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்பதை எச்சரிக்கிறது.

மெனோபாஸ் கால அறிகுறிகளுக்காகக் குறுகிய காலம் (5 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கும் குறைவாக) ஹார்மோன் சிகிச்சை எடுக்கும் பெண்களுக்கு இதனால் பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கான ஆதாரங்கள் மிகக் குறைவு. எனவே, பெண்கள் தங்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையோடு, தங்களின் தற்போதைய உடல்நிலை மற்றும் வயதைக் கருத்தில் கொண்டு முடிவெடுப்பதே சிறந்தது என்பதை ஆய்வு வலியுறுத்துகிறது.

இதையும் படிங்க:

இளமையாக இருக்க ஆசையா? உணவுக்கு முன் உங்களை சுற்றியுள்ள 'நெகட்டிவ்' மனிதர்களை குறையுங்கள்!

சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு அச்சம்: மின்சார அடுப்புகளை நோக்கி திரும்பும் மக்கள் - ஆரோக்கியமானதா?

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

