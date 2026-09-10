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மெனோபாஸ் காலத்தில் குடலும் பலவீனமடைகிறதா? பெண்கள் கட்டாயம் அறிந்திருக்க வேண்டிய விஷயம்!

ஏறக்குறைய பத்து ஆண்டுகள் வரை பெண்களின் குடல் பகுதி மிகவும் பலவீனமான சூழலில் இருக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 10, 2026 at 2:30 PM IST

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பெண்களின் உடலியல் மாற்றங்களில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க கட்டம் 'மெனோபாஸ்' எனப்படும் மாதவிடாய் சுழற்சி முற்றிலும் நிற்பதாகும். பெண்களின் நாற்பதுகளின் இறுதியில் ஏற்படும் இந்த மாற்றம், அவர்களின் ஒட்டுமொத்த உடல் மற்றும் மன நலனில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

வழக்கமாக இந்நாட்களில் பெண்களுக்கு ஏற்படும் திடீர் உடல் சூடு (Hot flashes), தூக்கமின்மை, மனநிலை மாற்றங்கள், எலும்பு அடர்த்தி குறைவது மற்றும் இதய நோய் அபாயங்கள் பற்றித்தான் மருத்துவ உலகமும் நாமும் விரிவாக பேசி வந்திருக்கிறோம்.

ஆனால், பெண்களுக்கு மாதவிடாய் நிறையும் காலகட்டத்தில் குடல் சுவர்களில் பாதிப்பு ஏற்படுவதையும், அதன் காரணமாக உடல் முழுதும் ஒருவிதமான அழற்சி (Inflammation) உருவாவதையும் ஒரு சர்வதேச ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது. இது பெண்களின் நடுத்தர வயது ஆரோக்கியத்தை அணுகும் முறையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டுவரக்கூடும்.

ஆய்வு சொல்வது என்ன?

அமெரிக்காவில் 960க்கும் மேற்பட்ட பெண்களை பல ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக கண்காணித்து இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. பெண்களின் மாதவிடாய் சுழற்சி நிற்பதற்கு முன்பிருந்தே, அவர்களின் ரத்த மாதிரிகள் பலமுறை பரிசோதிக்கப்பட்டன. பெண்களின் உடலில் ஈஸ்ட்ரோஜன் போன்ற முக்கிய ஹார்மோன்களின் அளவு குறையும் போது, அது அவர்களின் குடல் சுவர்களின் பாதுகாப்பை பலவீனப்படுத்துகிறது என்பதை இந்த ஆய்வு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

குடல் சுவர் தன் வலுவை இழக்கும் போது, குடலுக்குள் மட்டுமே இருக்க வேண்டிய நுண்ணுயிரிகளின் எச்சங்களும் கழிவுகளும் ரத்த ஓட்டத்தில் கலக்க தொடங்குகின்றன. இந்த செயல்முறை உடலுக்குள் தொடர்ச்சியான, மிதமான அழற்சியை தூண்டுகிறது. இந்த அழற்சிதான் பின்நாட்களில் எலும்பு தேய்மானம் மற்றும் இதய பிரச்சனைகள் தீவிரமடைவதற்கு காரணியாக அமைகிறது.

பத்து ஆண்டுகள் நீடிக்கும் பாதிப்பின் காலகட்டம்

இந்த ஆய்வின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட மற்றொரு முக்கிய விஷயம், இந்த பாதிப்பு நிகழும் கால அளவாகும். மாதவிடாய் சுழற்சி முற்றிலும் நிற்பதற்கு சுமார் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பே குடல் சுவரில் இந்த நுண் விரிசல்களும் பாதிப்புகளும் தொடங்குகின்றன.

மாதவிடாய் நின்ற பிறகும் கூட, சுமார் ஆறு ஆண்டுகள் வரை இந்த அழற்சியின் அளவு அதிகரித்துக்கொண்டே சென்று, அதன்பின்னரே ஒரு நிலையான அளவை அடைகிறது. அதாவது, ஏறக்குறைய பத்து ஆண்டுகள் வரை பெண்களின் குடல் பகுதி மிகவும் பலவீனமான சூழலில் இருக்கிறது.

இக்காலத்தில் பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் வயிறு உப்பசம், செரிமானக் கோளாறு, வாயு தொல்லை போன்ற பிரச்சனைகளை வெறும் "வயதானதால் வரும் சாதாரண கோளாறு" என்று ஒதுக்கிவிட முடியாது. அதற்கு பின்னால் ஹார்மோன் மாற்றங்களால் ஏற்படும் இந்த குடல் சுவரின் பாதிப்பே முதன்மை சான்றாக இருக்கிறது.

இந்திய பெண்களுக்கு எச்சரிக்கை!

இந்தியப் பெண்களின் சூழலில் இந்த ஆய்வு மிகவும் கவனிக்கத்தக்க ஒன்றாக மாறுகிறது. மேலைநாட்டு பெண்களுக்கு 51 அல்லது 52 வயதில் மாதவிடாய் சுழற்சி நிற்கும் நிலையில், இந்திய பெண்களுக்கு சராசரியாக 46 முதல் 47 வயதிலேயே மெனோபாஸ் ஏற்பட்டுவிடுகிறது.

உலக சராசரியை விட 4 முதல் 5 ஆண்டுகள் முன்பாகவே இந்த மாற்றம் நிகழ்வதால், இந்திய பெண்கள் தங்களின் நாற்பதுகளின் தொடக்கத்திலேயே இது குறித்த விழிப்புணர்வை பெற வேண்டியது அவசியமாகிறது. நமது நாட்டில் மெனோபாஸ் குறித்த மருத்துவ வழிகாட்டல்களும் விழிப்புணர்வும் குறைவாகவே இருப்பதால், பெண்களின் ஆரோக்கியத்தில் இந்த ஆய்வு ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கை மணியாக அமைகிறது.

எதிர்கால சிகிச்சைகளும் பெண்களுக்கான தீர்வுகளும்

இந்த கண்டுபிடிப்பு பெண்களின் ஆரோக்கியத்தை பேண புதிய வழிகளை திறந்துள்ளது. இனிவரும் காலங்களில் மெனோபாஸ் சிகிச்சை என்பது வெறும் ஹார்மோன் குறைபாட்டை சரிசெய்வதோடு நின்றுவிடாமல், குடல் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பதையும் உள்ளடக்கியதாக மாறும்.

  • உணவுப் பழக்கம்: நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகள், தயிர் மற்றும் நொதிக்க வைக்கப்பட்ட உணவுகளை அன்றாடம் சேர்த்துக்கொள்வது குடலில் உள்ள நல்ல நுண்ணுயிரிகளைப் பாதுகாக்கும்.
  • வாழ்க்கை முறை மாற்றம்: சீரான உடற்பயிற்சி மற்றும் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் பயிற்சிகள் குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவும்.
  • சிறப்பு சிகிச்சைகள்: வருங்காலத்தில் குடல் சுவரைப் பலப்படுத்தும் புரோபயாடிக் மருந்துகள் மற்றும் இதற்கான சிறப்பு உணவு வழிகாட்டுதல்கள் உருவாக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

பெண்களின் உடல்நலனை வெறும் அறிகுறி சார்ந்த சிகிச்சையாக பார்க்காமல், உடலின் ஒட்டுமொத்த அமைப்பையும் பாதுகாக்கும் நோக்கில் அணுக வேண்டியதன் அவசியத்தை இந்த ஆய்வு உணர்த்துகிறது.

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TAGGED:

MENOPAUSE AND GUT HEALTH
மாதவிடாய் சுழற்சி
WOMEN HEALTH
MENOPAUSE AND GUT INFLAMMATION

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