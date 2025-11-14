20 ஆண்டுகளில் குழந்தைகளிடையே உயர் ரத்த அழுத்தம் இரு மடங்காக உயர்வு! உடல் எடை தான் முக்கிய காரணம் - எச்சரிக்கும் ஆய்வு!
2000ம் ஆண்டில் 19 வயதிற்குட்பட்டோரில் சுமார் 3.2% பேருக்கு இருந்த உயர் ரத்த அழுத்த பாதிப்பு, 2020ம் ஆண்டில் 6.2% க்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது என்கிறது தி லேன்செட் ஆய்வு.
Published : November 14, 2025 at 11:25 AM IST
உலகெங்கிலும் உள்ள குழந்தைகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினரிடையே உயர் ரத்த அழுத்தத்தின் (Hypertension) விகிதங்கள் கடந்த 20 ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மடங்காக உயர்ந்துள்ளது என்ற அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல் சர்வதேச ஆய்வின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.
முன்பு பெரியவர்களுக்கு மட்டுமே இருந்த ஒரு தீவிரமான சுகாதாரப் பிரச்சனை, இப்போது இளம் வயதினரை அதிகளவில் பாதிக்கிறது. உலக சுகாதார அமைப்புகள், பெற்றோர்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் உடனடியாக கவனம் செலுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தையும் இந்த ஆய்வு வலியுறுத்துகிறது.
The Lancet Child & Adolescent Health என்ற மருத்துவ இதழில் வெளியிடப்பட்ட இந்த ஆய்வு, 21 நாடுகளில் உள்ள 4 லட்சத்து 43 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இளம் வயதினரின் தரவுகளை ஆய்வு செய்து இந்த முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. 2000ம் ஆண்டில் 19 வயதிற்குட்பட்டோரில் சுமார் 3.2% பேருக்கு இருந்த உயர் ரத்த அழுத்த பாதிப்பு, 2020ம் ஆண்டில் 6.2% க்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது.
இதன் விளைவாக, உலகளவில் சுமார் 114 மில்லியன் குழந்தைகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினர் உயர் ரத்த அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இளம் பருவத்தில் (Adolescence) ரத்த அழுத்த அளவு வேகமாக உயர்ந்துள்ளது. குறிப்பாக, 14 வயதை சுற்றி இதன் விகிதம் உச்சத்தை அடைவதாகவும், சிறுவர்களிடையே இதன் பாதிப்பு சற்று அதிகமாக இருப்பதாகவும் தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், கூடுதலாக சுமார் 8.2% பேர் உயர் ரத்த அழுத்தத்திற்கு முந்தைய (Pre-hypertension) நிலையில் உள்ளனர். அதாவது, இவர்களுக்கு முறையான கவனிப்பு இல்லையெனில், முழு உயர் ரத்த அழுத்தமும் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது என எச்சரிக்கிறது ஆய்வு.
உடல் பருமனும் ஆரோக்கியமற்ற பழக்கங்களும்!
குழந்தை பருவத்தில் உயர் ரத்த அழுத்தம் அதிகரிப்பதற்கு மிக முக்கியமான காரணமாக ஆய்வாளர்கள் உடல் பருமனை சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். உடல் பருமன் கொண்ட குழந்தைகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினரில் சுமார் 19% பேருக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளது. இது ஆரோக்கியமான எடையில் இருப்பவர்களை ஒப்பிடும்போது கிட்டத்தட்ட எட்டு மடங்கு அதிக ஆபத்தாகும்.
உடல் பருமனைத் தவிர, செயலற்ற வாழ்க்கை முறை, அதிக உப்பு மற்றும் சர்க்கரை கொண்ட பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை (பாஃகெட் உணவுகள்) அதிகமாக உட்கொள்வது, உடற்பயிற்சியின்மை ஆகியவை இதன் பிற முக்கிய காரணிகள் ஆகும். ஆரோக்கியமற்ற உணவுப் பழக்கங்கள் இன்சுலின் எதிர்ப்பு மற்றும் ரத்த நாளங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மூலம் ரத்த அழுத்தத்தை உயர்த்துகின்றன.
என்ன செய்வது?
- சிறுவயதிலேயே உயர் ரத்த அழுத்தம் ஏற்படுவது என்பது, அவர்கள் பெரியவர்களாகும்போது இதய நோய், பக்கவாதம் மற்றும் சிறுநீரக நோய் போன்ற தீவிரமான இதய நோய்கள் சீக்கிரமே ஏற்படும் என்பதற்கான ஆரம்ப எச்சரிக்கையாகும்.
- இந்த ஆபத்தான போக்கை தடுக்க, சுகாதார அமைப்புகள், பெற்றோர்கள் மற்றும் பள்ளிகள் சில நடவடிக்கைகளை எடுத்தால் நல்லது. குறிப்பாக, குழந்தை மற்றும் இளம் பருவத்தினர் உணவில் உப்பைக் குறைத்தல், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளைத் தவிர்த்தல் மற்றும் பழங்கள், காய்கறிகளை அதிகம் சேர்க்க வேண்டும்.
- குழந்தைகளுக்கு தினசரி உடற்பயிற்சி மற்றும் விளையாட்டை ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
- இளம் பருவத்தினருக்கு ரத்த அழுத்தத்தை சீரான இடைவெளியில் பரிசோதிப்பது அவசியம்.
- இந்த வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களை ஆரம்பத்திலேயே செயல்படுத்துவதன் மூலம் மட்டுமே, உலகெங்கிலும் உள்ள குழந்தைகளின் ஆரோக்கியமான எதிர்காலத்தைப் பாதுகாக்க முடியும் என்று ஆய்வாளர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
