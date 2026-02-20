ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு நிலக்கடலை, முட்டை: குழந்தைகளின் உணவு ஒவ்வாமையை தடுக்க புதிய வழிகாட்டுதல்!
முதல் 6 மாதங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் மட்டுமே கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை.
Published : February 20, 2026 at 10:54 AM IST
குழந்தை வளர்ப்பில் உணவு என்பது மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம். ஒரு குழந்தை வளரத் தொடங்கும்போது, எப்போது எந்த உணவை கொடுக்க வேண்டும் என்பதில், பெற்றோர் மத்தியில் பல தலைமுறைகளாக பல்வேறு நம்பிக்கைகள் இருந்து வருகின்றன.
குறிப்பாக நிலக்கடலை, முட்டை போன்ற உணவுகளை சீக்கிரம் கொடுத்தால் ஒவ்வாமை (Allergy) ஏற்பட்டுவிடுமோ என்ற அச்சத்தில், பலரும் அத்தகைய உணவுகளை குழந்தை ஒரு வயதை கடந்த பிறகு கொடுக்கலாம் என்று தள்ளிப்போடுவது வழக்கம். ஆனால், இப்போது நிலவி வரும் இந்த வழக்கமான முறையை மாற்றியமைக்கும் வகையில், இந்திய மருத்துவ நிபுணர்கள் புதிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளனர்.
உணவு ஒவ்வாமை என்பது சாதாரணமான செரிமானப் பிரச்சனையிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. இது உயிருக்கே ஆபத்தான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால், இது குறித்த தெளிவான புரிதல் ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கும் அவசியம்.
இந்தியாவில் முதன்முறையாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த வழிகாட்டுதல்கள், ஒவ்வாமையைத் தடுப்பது எப்படி, உண்மையான ஒவ்வாமைக்கும் சாதாரணமான சகிப்புத்தன்மை இன்மைக்கும் (Intolerance) உள்ள வேறுபாடு என்ன, மற்றும் இந்திய சூழலுக்கு ஏற்றவாறு உணவுகளை எவ்வாறு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்பதை தெளிவாக விளக்குகின்றன. இந்த ஆய்வு NIH ஆய்வுத்தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு நிலக்கடலை, முட்டை: புதிய அணுகுமுறை!
இந்தியாவின் குழந்தை நல மருத்துவர்கள் மற்றும் ஒவ்வாமை நிபுணர்கள் அடங்கிய குழு, நாட்டின் முதல் ஒருங்கிணைந்த உணவு ஒவ்வாமை வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. இதன் முக்கிய அம்சமாக, குழந்தைகளுக்கு 6 முதல் 9 மாதங்களுக்குள் நிலக்கடலை மற்றும் முட்டை போன்ற ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தக்கூடிய உணவுகளை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்பு இத்தகைய உணவுகளை தள்ளிப்போடுவதே நல்லது என்று கருதப்பட்டது. ஆனால், தற்போதைய ஆய்வுகளின்படி, இணை உணவுகளைத் (Complementary feeding) தொடங்கும் போதே இவற்றை அறிமுகப்படுத்துவது, பிற்காலத்தில் குழந்தைகளுக்குத் தீவிரமான ஒவ்வாமை ஏற்படும் அபாயத்தை கணிசமாகக் குறைப்பதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
அதே சமயம், முதல் 6 மாதங்களுக்குக் குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் மட்டுமே கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை. கர்ப்பமாக இருக்கும் போதோ அல்லது தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போதோ, தாய்மார்கள் மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தினால் ஒழிய, சத்தான உணவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும் இந்த வழிகாட்டுதல்கள் கூறுகின்றன.
உலகளவில் பால், கோதுமை, முட்டை, மீன் போன்றவை பொதுவான ஒவ்வாமை தூண்டிகளாக இருந்தாலும், இந்தியாவின் உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் சற்று மாறுபட்டவை. எனவே, இந்திய் குழந்தைகளுக்கு சுண்டல், பருப்பு வகைகள், மற்றும் எள் போன்றவை அதிகளவில் ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்துவதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அந்தந்தப் பகுதியின் உணவுப் பழக்கத்திற்கு ஏற்ப இந்த ஒவ்வாமைப் பாதிப்புகள் மாறுபடலாம் என்று நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
ஒவ்வாமை vs சகிப்புத்தன்மை இன்மை:
பொதுமக்கள் மத்தியில் நிலவும் மிகப்பெரிய குழப்பம் 'அலர்ஜி' மற்றும் 'இன்டாலரன்ஸ்' ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வித்தியாசம் தான். உணவு ஒவ்வாமை (Food Allergy) என்பது, நமது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் உணவில் உள்ள புரதத்திற்கு எதிராக வினைபுரிவதால் ஏற்படுகிறது. இது மிகக் குறைந்த அளவு உணவை உட்கொண்டாலும் 'அனாபிலாக்ஸிஸ்' எனப்படும் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையை ஏற்படுத்தலாம்.
சகிப்புத்தன்மை இன்மை (Food Intolerance) செரிமான மண்டலம் சார்ந்தது. உதாரணமாக, பால் அருந்தினால் ஏற்படும் 'லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ்'. இது உடலில் நொதி குறைபாட்டினால் ஏற்படுவதால், வயிறு உப்புசம், வயிற்றுப்போக்கு போன்ற உபாதைகளைத் தருமே தவிர, உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தாது.
இந்தியாவில் சுமார் 0.8 சதவீதத்தினருக்கு உணவு ஒவ்வாமை இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால், செரிமானக் கோளாறுகள் மற்றும் சகிப்புத்தன்மை இன்மை இதைக் காட்டிலும் மிக அதிகமாக உள்ளது. இந்த இரண்டையும் சரியாகப் புரிந்துகொள்வது தேவையற்ற உணவுத் தவிப்புகளைத் தவிர்க்க உதவும்.
பரிசோதனை அவசியம்: குழந்தைக்கு சில உணவுகளை சாப்பிடும்போது அரிப்பு அல்லது தடிப்புகள் ஏற்பட்டால் மட்டுமே அது ஒவ்வாமை என்று முடிவெடுக்க முடியாது. இரத்த பரிசோதனை அல்லது தோல் பரிசோதனையில் (Skin Prick Test) ஒரு உணவுக்கு எதிர்வினை காட்டினாலும், அந்த உணவை சாப்பிடும்போது அவருக்கு தொந்தரவு இல்லை என்றால் அது உண்மையான ஒவ்வாமை கிடையாது.
மருத்துவர்களின் நேரடி கண்காணிப்பில் சிறிய அளவில் அந்த உணவை கொடுத்து பரிசோதிக்கும் 'ஓரல் ஃபுட் சேலஞ்ச்' (Oral Food Challenge) முறையே ஒவ்வாமையை உறுதி செய்ய சிறந்த வழியாக கருதப்படுகிறது. முறையான பரிசோதனை இன்றி ஒரு உணவை தவிர்ப்பது குழந்தைக்கு ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
