முகத்தை பார்த்து புற்றுநோய்கான சிகிச்சையை தீர்மானிக்க முடியுமா? லான்செட் ஆய்வு கூறுவது என்ன?
புற்றுநோய் சிகிச்சையை பொறுத்தவரை, ஒரே மாதிரியான சிகிச்சை அனைத்து நோயாளிகளுக்கும் செட் ஆகாது. ஒருவருக்கு நன்மையளிக்கும் தீவிர சிகிச்சை, மற்றொருவருக்கு பெரிய பக்கவிளைவை ஏற்படுத்தலாம்.
Published : October 21, 2026 at 5:05 PM IST
ஒருவரது முகத்தை படம் பிடிக்கும் ஒரு சாதாரண புகைப்படத்தை கொண்டு (Selfie), அவரது உடலின் உண்மையான வயது (Biological age) என்ன என்பதையும், புற்றுநோய் சிகிச்சையின் போது அவர் எவ்வளவு காலம் ஆரோக்கியமாக வாழ வாய்ப்புள்ளது என்பதையும் கணிக்கும் புதிய செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்தை அமெரிக்காவின் ‘மாஸ் ஜெனரல் பிரிகாம்’ மருத்துவ ஆய்வாளர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர்.
‘தி லான்செட் டிஜிட்டல் ஹெல்த்' இதழில் வெளியாகியுள்ள இந்த ஆய்வின்படி, ஒருவரது முக அமைப்பில் அவரது உடலின் உள் ஆரோக்கியம் மற்றும் நோயை எதிர்க்கும் திறன் பற்றிய பல தகவல்கள் மறைந்துள்ளன என்று தெரியவந்துள்ளது.
சுமார் 4 கோடிக்கும் அதிகமான மனிதர்களின் முகப் படங்களை கொண்டு பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட ‘FAHR-Face’ என்ற இந்த AI மாதிரி, வெறும் முகப் படத்திலிருந்து புற்றுநோய் நோயாளிகளின் உடல்நிலையை கணிக்கிறது. வழக்கமாக மருத்துவர்கள் ஒருவரின் வயதை வைத்தும், வெளிப்புற தோற்றத்தை பார்த்துமே அவரது உடல்நிலையை கணிப்பார்கள்.
ஆனால், அதைவிட துல்லியமாகவும், எண்களின் அடிப்படையிலும் நோயாளியின் ஆரோக்கியத்தைக் கணக்கிட இந்த தொழில்நுட்பம் உதவுகிறது.
குறிப்பாக, வயது முதிர்ந்த புற்றுநோயாளிகளுக்கு தீவிரமான சிகிச்சைகளான கதிர்வீச்சு (Radiotherapy) அல்லது வேதிச்சிகிச்சை (Chemotherapy) அளிக்கும்போது, அவர்களின் உடல் அதற்கு ஒத்துழைக்குமா என்பதை தீர்மானிக்க இது போன்ற கருவிகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இருப்பினும், இது இன்னும் ஆரம்பக்கட்ட ஆய்விலேயே இருப்பதால், மருத்துவமனைகளில் உடனடியாகப் பயன்பாட்டிற்கு வரவில்லை.
AI தொழில்நுட்பம் எப்படி செயல்படுகிறது?
இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு அமைப்பில் இரண்டு முக்கியப் பிரிவுகள் உள்ளன:
- FAHR-FaceAge: இது ஒருவரின் முகத்தில் உள்ள நெற்றி, கன்னங்கள் மற்றும் மூக்கின் ஓரங்களில் உள்ள சுருக்கங்களை ஆராய்ந்து, அவரது உடலின் உண்மையான உயிரியல் வயதை கணக்கிடுகிறது.
- FAHR-FaceSurvival: இது கண்ணுக்கு கீழே உள்ள பகுதி மற்றும் மூக்கின் பாலத்தை சுற்றியுள்ள அமைப்புகளை ஆராய்ந்து, புற்றுநோயாளியின் வாழ்நாளை நேரடியாக கணிக்க முயல்கிறது.
இந்த AI மாதிரி புற்றுநோயை கண்டறியவோ, கட்டியின் அளவை கணக்கிடவோ செய்யாது. மாறாக, புகைப்படத்தில் உள்ள அமைப்புகளை வைத்து உடலின் ஆரோக்கியத்தை கணிக்கும் ஒரு புள்ளிவிவரக் கருவியாக மட்டுமே செயல்படுகிறது.
ஆய்வில் கண்டறியப்பட்ட முக்கிய தகவல்கள்
அமெரிக்காவில் கதிர்வீச்சு சிகிச்சை பெற்ற புற்றுநோயாளிகளிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில், அவர்களின் உண்மையான வயதை விட முகத்தின் மூலம் கணக்கிடப்பட்ட உயிரியல் வயது 5 ஆண்டுகள் அதிகமாக காணப்பட்டவர்களுக்கு, இறப்பு அபாயம் 21% அதிகமாக இருந்தது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், தோற்றத்தில் 5 ஆண்டுகள் இளமையாக காட்சி அளித்தவர்களுக்கு இறப்பு அபாயம் 17% குறைவாக இருந்தது.
மேலும், புகைப்பிடித்தல், அதிக மதுப்பழக்கம் மற்றும் போதைப்பொருள் பயன்பாடு போன்ற தவறான வாழ்க்கை முறைகள் ஒருவரின் முகத் தோற்றத்தை விரைவாக வயோதிகமடைய செய்கின்றன என்பதையும் இந்த ஆய்வு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
மருத்துவர்களுக்கு இது எவ்வாறு உதவும்?
புற்றுநோய் சிகிச்சையை பொறுத்தவரை, ஒரே மாதிரியான சிகிச்சை அனைத்து நோயாளிகளுக்கும் செட் ஆகாது. ஒருவருக்கு நன்மையளிக்கும் தீவிர சிகிச்சை, மற்றொருவருக்கு பெரிய பக்கவிளைவை ஏற்படுத்தலாம்.
நோயாளியின் உடல் பலத்தை முகப் படத்தின் மூலம் துல்லியமாக கணிப்பதன் மூலம், அவருக்கு எந்த அளவிலான சிகிச்சை தேவை என்பதை மருத்துவர்கள் திட்டமிட முடியும். ஆனால், இது மருத்துவரின் சொந்த கணிப்பிற்கும், ஆய்வக பரிசோதனைகளுக்கும் (Scan, Blood Test) துணையாக இருக்குமே தவிர, அவற்றிற்குப் மாற்றாக முடியாது.
இந்தியாவில் இது சாத்தியமா?
இந்தியாவில் அனைத்து இடங்களிலும் நவீன மருத்துவ வசதிகள் எளிதில் கிடைப்பதில்லை. இத்தகைய சூழலில், வெறும் புகைப்படத்தை மட்டும் வைத்து நோயாளியின் உடல்நிலையைத் தோராயமாகக் கணிக்கும் AI கருவி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
ஆனால், அமெரிக்கா போன்ற மேலைநாட்டினரின் முக அமைப்பை கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த AI மாதிரி, இந்திய மக்களின் பல்வேறுபட்ட முக அமைப்புகளுக்கு சரியாகப் பொருந்துமா என்பதை இங்குள்ள நோயாளிகளிடம் விரிவாக ஆய்வு செய்த பிறகே முடிவு செய்ய முடியும். மேலும், மக்களின் புகைப்படங்களைப் பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்துவது போன்ற மனித உரிமை சார்ந்த வழிகாட்டுதல்களையும் (ICMR Ethical Guidelines) பின்பற்ற வேண்டியது அவசியமாகும்.
ஆய்வு:
https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(26)00079-8/fulltext