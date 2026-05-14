"மன அழுத்தம் தரும் உறவுகள் உங்கள் இளமையை பறிக்கும்" - உஷார் மக்களே!
ஒருவரது சமூக வட்டத்தில் கூடுதலாக இருக்கும் ஒவ்வொரு தொல்லை தரும் நபரும், அவரது உடல் வயதை சுமார் ஒன்பது மாதங்கள் அதிகரிக்க செய்கிறார்கள்.
Published : May 14, 2026 at 11:04 AM IST
நிம்மதியான வாழ்க்கை என்பது வெறும் வசதிகளில் மட்டும் இல்லை, நாம் பழகும் மனிதர்களிலும் இருக்கிறது என்பதை அறிவியல்ப்பூர்வமாக நிரூபித்துள்ளது பி.என்.ஏ.எஸ் (PNAS) இதழில் வெளியான ஆய்வு. உறவுகளும் நட்புகளும் நமக்கு ஆதரவாக இருக்கும்போது அவை ஆரோக்கியத்தை தருகின்றன.
ஆனால், அதே உறவுகள் தொடர் மன அழுத்தத்தை கொடுத்தால், அது நம் உடல் வயதை நாம் நினைப்பதை விட வேகமாக அதிகரிக்க செய்கிறது என்பதுதான் இந்த ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. சமூக வட்டத்தில் இருக்கும் ஹஸ்லர்ஸ் (Hasslers) எனப்படும் தொல்லை தரும் நபர்கள், நம்முடைய உயிரியல் வயதை (Biological Age) எவ்வாறு பாதிக்கிறார்கள் என்பதை இந்த ஆய்வு விரிவாக ஆராய்ந்துள்ளது.
குறிப்பாக, குடும்ப உறவுகளால் ஏற்படும் மன அழுத்தம் நம் உடலை எவ்வளவு சீக்கிரம் முதுமையடையச் செய்கிறது என்பதை நாம் அன்றாட வாழ்வோடு ஒப்பிட்டுப் புரிந்துகொள்வது அவசியமாகிறது.
உறவுகளால் உண்டாகும் முதுமை:
நமது சமூக வட்டத்தில் இருப்பவர்களை பற்றி நாம் யோசிக்கும்போது, எப்போதும் உதவி செய்பவர்கள், அரவணைப்பவர்கள் என ஒரு பட்டியல் இருக்கும். அதே சமயம், சிலரை நினைத்தாலே அல்லது அவர்களுடன் பேசினாலே ஒருவித மனக்கசப்பும் அழுத்தமும் உருவாகும். ஆய்வாளர்கள் இத்தகைய நபர்களை ஹஸ்லர்ஸ் என்று அழைக்கிறார்கள்.
ஒருவரது வாழ்க்கையில் இத்தகைய தொல்லை தரும் நபர்கள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க, அவரது உயிரியல் முதுமையும் அதிகரிக்கிறது. இந்த ஆய்வின்படி, ஒருவரது சமூக வட்டத்தில் கூடுதலாக இருக்கும் ஒவ்வொரு தொல்லை தரும் நபரும், அவரது உடல் வயதை சுமார் ஒன்பது மாதங்கள் அதிகரிக்க செய்கிறார்கள். அதாவது, காலண்டர் படி உங்கள் வயது ஒன்றாக இருந்தாலும், உங்கள் உடலின் செல்கள் ஒன்பது மாதங்கள் முதிர்ச்சியடைந்து விடுகின்றன.
யார் இந்த ஹஸ்லர்ஸ்?
இந்த ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களிடம் அவர்களது நெருங்கிய வட்டத்தில் இருப்பவர்கள் குறித்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. அவர்கள் அடிக்கடி பழகும் நபர்கள், உடல்நலம் குறித்து விவாதிக்கும் நண்பர்கள் மற்றும் அவர்களின் பழக்கவழக்கங்களில் செல்வாக்கு செலுத்துபவர்கள் என அனைவரும் பட்டியலிடப்பட்டனர்.
இதில், எப்போதாவது கோபப்படுபவர்கள் அல்லது அவ்வப்போது மனஸ்தாபம் ஏற்படுபவர்களை இந்த ஆய்வு கணக்கில் கொள்ளவில்லை. மாறாக, தொடர்ந்து மன அழுத்தத்தை உருவாக்குபவர்கள், வாழ்க்கையை கடினமாக்குபவர்கள் மட்டுமே ஹஸ்லர்ஸ் பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டனர். ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களில் 30 சதவீதம் பேருக்கு இத்தகைய நபர்கள் குறைந்தபட்சம் ஒருவராவது இருப்பது தெரியவந்தது.
குடும்ப உறவுகளின் தாக்கம்
நண்பர்களையோ அல்லது அறிமுகமானவர்களையோ பிணக்கு ஏற்பட்டால் எளிதில் ஒதுக்கிவிட முடியும். ஆனால், குடும்ப உறவுகளில் இது சாத்தியமில்லை. இந்த ஆய்வில் நண்பர்களுடனான கசப்பான உறவுகள் 3.5 சதவீதமாக மட்டுமே இருந்தன. ஆனால், பெற்றோர் மற்றும் குழந்தைகளுடனான உறவில் இந்த மன அழுத்தம் 10 சதவீதமாக இருந்தது.
குடும்ப உறவுகள் என்பது நமது வாழ்க்கையோடு பின்னிப் பிணைந்தவை என்பதால், அங்கிருந்து வரும் அழுத்தங்களை நம்மால் எளிதில் தவிர்க்க முடிவதில்லை. இதன் காரணமாகவே, குடும்பத்தில் இருக்கும் கடினமான நபர்கள் நம் உடல் ஆரோக்கியத்திலும் முதுமையிலும் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறார்கள்.
சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், கணவன் அல்லது மனைவிக்கு இடையிலான சிறிய சண்டைகள் அல்லது மன அழுத்தங்கள் உடல் வயதை அந்த அளவுக்கு பாதிப்பதில்லை. இதற்கு முக்கிய காரணம், அங்கே மன அழுத்தத்திற்கு இணையாக ஒருவருக்கொருவர் தரும் ஆதரவும் அரவணைப்பும் இருக்கிறது. இந்த ஆதரவு மன அழுத்தத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை சமன் செய்துவிடுகிறது.
ஆரோக்கியமும் மனநிலையும்
ஒருவர் வேகமாக முதுமையடைவதற்கு அவர் சந்திக்கும் மனிதர்கள் மட்டுமே காரணமா அல்லது அவரது மனநிலையும் காரணமா என்ற கோணத்திலும் இந்த ஆய்வு சிந்திக்க வைக்கிறது. அதிக மன அழுத்தம் அல்லது மனச்சோர்வில் இருப்பவர்கள், மற்றவர்களின் சாதாரணமான செயல்களை கூட தங்களுக்கு தொல்லை தருவதாக கருத வாய்ப்புள்ளது.
அதேபோல், புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்கள், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைப் பருவத்தில் அதிக இன்னல்களை சந்தித்தவர்களிடம் இத்தகைய கசப்பான உறவுகள் அதிகமாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வின் இறுதி முடிவுகள் நமக்கு சொல்லும் பாடம் என்னவென்றால், உடல் நலம் என்பது சத்தான உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சியோடு மட்டும் முடிந்துவிடுவதில்லை.
நாம் யாருடன் நேரத்தைச் செலவிடுகிறோம், யாருடைய சொற்கள் நம்மை பாதிக்கின்றன என்பதும் மிக முக்கியம். உங்களை எப்போதும் மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாக்கும் நபர்களை பற்றிச் சிந்திப்பதும், அவர்களிடமிருந்து தற்காத்து கொள்வதும் உங்கள் நீண்ட ஆயுளுக்கும் இளமைக்கும் அவசியமான ஒன்றாகும்.
