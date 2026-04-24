சர்க்கரை நோய்க்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியுமா? இயற்கை மருத்துவம் காட்டும் புதிய வழி!
நமது உடலில் உள்ள கணையம் போதுமான இன்சுலினை சுரக்காத போதோ அல்லது சுரக்கும் இன்சுலினை உடல் சரியாகப் பயன்படுத்தாத போதோ ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்கிறது. செய்தி தொகுப்பு:
Published : April 24, 2026 at 12:36 PM IST
- ஆதித்யா ஆத்ரே
ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எழுந்தவுடன் மாத்திரைகளோடும், இன்சுலின் ஊசிகளோடும் தங்களது பொழுதை தொடங்கும் பல லட்சம் பேரை நாம் நம்மை சுற்றி காண்கிறோம். சர்க்கரை நோய் என்பது இன்று ஒரு சாதாரண உடல்நல குறைபாடாக தெரியலாம், ஆனால் அது நம் உடலின் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் மெல்ல மெல்ல சிதைக்கும் ஒரு அமைதியான எதிரி என்றே சொல்லலாம்.
ஆரம்பத்தில் பெரிய பாதிப்புகள் இல்லாதது போல தோன்றினாலும், காலப்போக்கில் இதயம், சிறுநீரகம் மற்றும் கண்கள் என ஒட்டுமொத்த உடல் இயக்கத்தையே இது கேள்விக்குறியாக்குகிறது. பல ஆண்டுகளாக மாத்திரைகளை மட்டுமே நம்பியிருந்த மக்கள், இப்போது அந்த மருந்துகளின் பக்கவிளைவுகள் மற்றும் வாழ்நாள் முழுவதும் மருந்து சாப்பிட வேண்டுமே என்ற சலிப்பால் மாற்று வழிகளை தேட தொடங்கியுள்ளனர்.
இந்த சூழலில், மருந்துகள் இன்றி வாழ்வியல் மாற்றங்கள் மூலமே சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்கிறது இயற்கை மருத்துவம்.
சர்க்கரை நோயின் பின்னணியும் அதன் பாதிப்புகளும்
நமது உடலில் உள்ள கணையம் போதுமான இன்சுலினை சுரக்காத போதோ அல்லது சுரக்கும் இன்சுலினை உடல் சரியாகப் பயன்படுத்தாத போதோ ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிக்கிறது. இது ஒரு நோய் என்பதை விட, வளர்சிதை மாற்றத்தில் ஏற்படும் ஒரு கோளாறு என்று சொல்வதே சரியாக இருக்கும்.
போதிய உடற்பயிற்சி இல்லாதது, அதிகப்படியான மன அழுத்தம் மற்றும் தவறான உணவுப் பழக்கம் ஆகியவை டைப் 2 வகை சர்க்கரை நோய் ஏற்படுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணங்களாக அமைகின்றன. ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு நீண்ட காலம் அதிகமாக இருக்கும்போது, அது ரத்த நாளங்களைப் பாதித்து சிறுநீரகச் செயலிழப்பு, மாரடைப்பு மற்றும் பார்வைக் குறைபாடு போன்ற தீவிரமான பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.
பல நேரங்களில் கால்களில் ஏற்படும் சிறிய காயங்கள் கூட ஆறாமல் போவதற்கும், இறுதியில் அது உறுப்புகளை நீக்கும் நிலை வரை கொண்டு செல்வதற்கும் இந்த சர்க்கரை நோயே காரணமாகிறது.
அறிகுறிகளை அடையாளம் காண்பது எப்படி
சர்க்கரை நோயை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிவது மிக அவசியம். பெரும்பாலானவர்கள் அறிகுறிகளை அலட்சியப்படுத்துவதால் தான் பாதிப்பு தீவிரமடைகிறது. அளவுக்கு அதிகமான தாகம், அடிக்கடி பசி எடுப்பது, குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க நேரிடுவது போன்றவை இதன் முதன்மை அறிகுறிகள்.
எந்த காரணமும் இல்லாமல் திடீரென உடல் எடை குறைவது, எப்போதும் ஒருவித சோர்வு மற்றும் பலவீனம் இருப்பது, பார்வையில் மங்கல் ஏற்படுவது போன்ற மாற்றங்கள் தெரிந்தால் உடனடியாக கவனிக்க வேண்டும். நமது உடலில் ஏற்படும் ஏதேனும் ஒரு காயம் பல வாரங்கள் ஆகியும் ஆறாமல் இருந்தால், அது ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருப்பதற்கான தெளிவான எச்சரிக்கையாகும். இந்தியாவில் இன்று பல கோடி மக்கள் இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர், இதில் பலருக்கு தங்களுக்குப் பாதிப்பு இருப்பதே தெரியாமல் இருப்பதுதான் வேதனையான விஷயம்.
இயற்கை மருத்துவம் சொல்லும் தீர்வு
அலோபதி மருத்துவம் சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்த மாத்திரைகளை வழங்குகிறது. ஆனால், இயற்கை மருத்துவம் என்பது நோயின் அறிகுறிகளை மட்டும் குணப்படுத்தாமல், அந்த நோய் உருவாவதற்கான அடிப்படைக் காரணத்தைக் கண்டறிந்து அதை வேரோடு நீக்க முயல்கிறது. உடலில் சேரும் நச்சுக் கழிவுகளே நோய்களுக்குக் காரணம் என்பது இயற்கை மருத்துவத்தின் அடிப்படை நம்பிக்கை.
ஜெய்ப்பூர் பாபு நகரில் உள்ள இயற்கை மருத்துவமனையில் பணியாற்றும் டாக்டர் திலிப் சரண் இது குறித்து கூறும்போது, இயற்கை மருத்துவம் என்பது உடலின் சுய குணப்படுத்தும் திறனை மேம்படுத்துவதாகும் என்கிறார். இங்கே நோயாளிகளுக்கு எந்த விதமான மருந்துகளும் வழங்கப்படுவதில்லை.
மாறாக, மண் குளியல், இடுப்பு குளியல் மற்றும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மேற்கொள்ளப்படும் இயற்கை முறையிலான உண்ணாநோன்பு போன்றவை கணையத்தை சீராக இயங்கச் செய்து, இன்சுலின் சுரப்பைச் சீராக்க உதவுகின்றன. இத்தகைய சிகிச்சைகள் உடலில் உள்ள நச்சுகளை வெளியேற்றி, உடலை தூய்மைப்படுத்துகின்றன.
உணவே மருந்து மற்றும் யோகாவின் முக்கியத்துவம்
சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்துவதில் உணவுக்கு 80 சதவீதப் பங்கு உண்டு. இயற்கை மருத்துவத்தில் நோயாளிகளுக்கு சரிவிகித உணவு முறையே பிரதான சிகிச்சையாக வழங்கப்படுகிறது. கார்போஹைட்ரேட் உணவுகளை குறைத்து, நார்ச்சத்துள்ள காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களைச் சரியான அளவில் எடுத்துக் கொள்வதன் மூலம் ரத்த சர்க்கரை அளவை இயல்பாகவே குறைக்க முடியும். இதனுடன் யோகா மற்றும் உடற்பயிற்சிகளை இணைக்கும்போது, உடல் செல்களின் இன்சுலின் ஏற்கும் திறன் அதிகரிக்கிறது.
இயற்கை மருத்துவமனைக்கு வரும் நோயாளிகளில் 30 சதவீதம் பேர் சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களே. அவர்கள் இங்கே வந்து சில வாரங்கள் தங்கி, இயற்கை உணவுகளையும் யோகாவையும் கடைப்பிடிக்கும்போது, அவர்களின் மருந்து மற்றும் இன்சுலின் தேவை பெருமளவு குறைகிறது. பலருக்கு தங்களது சர்க்கரை அளவை மாத்திரைகள் இல்லாமலேயே பராமரிக்க முடிகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வாழ்க்கை முறையில் கொண்டு வர வேண்டிய மாற்றங்கள்
இயற்கை மருத்துவம் என்பது வெறும் சிகிச்சைக்காக மட்டும் வந்து செல்வது அல்ல, அது ஒரு புதிய வாழ்க்கை முறையை கற்று கொள்வதாகும். சரியான நேரத்திற்கு உறங்குவது, அதிகாலையில் எழுவது, மனதை அமைதியாக வைத்துக்கொள்ள தியானம் செய்வது போன்ற ஒழுக்கமான பழக்கவழக்கங்கள் இரத்த சர்க்கரையை கட்டுக்குள் வைக்க உதவும்.
- தகுந்த ஊட்டச்சத்துள்ள உணவுகளை தேர்ந்தெடுத்து உண்பது.
- தினசரி நடைப்பயிற்சி அல்லது யோகாசனங்களை ஒரு கடமையாக இல்லாமல் ஆர்வமாக செய்வது.
- நீர் சிகிச்சை மற்றும் மண் சிகிச்சை போன்ற இயற்கை முறைகளைப் பின்பற்றுவது.
- இத்தகைய மாற்றங்கள் டைப் 2 சர்க்கரை நோயை முற்றிலுமாக மாற்றியமைக்க (Reversal) உதவும். இதன் மூலம் நோயாளிகள் மீண்டும் ஒரு சாதாரண ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும்.
மாத்திரைகளை மட்டுமே நம்பி வாழ்வதற்குப் பதிலாக, நமது பழக்கவழக்கங்களைச் சீரமைப்பதன் மூலம் சர்க்கரை நோயை வெல்ல முடியும். டைப் 1 சர்க்கரை நோயைக் கையாளுவது சவாலாக இருந்தாலும், டைப் 2 சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்துவதும், அதிலிருந்து மீண்டு வருவதும் முற்றிலும் நமது கைகளிலேயே உள்ளது.
இயற்கை காட்டும் இந்த எளிய மற்றும் ஆரோக்கியமான பாதையைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், மருந்துகளின் பிடியிலிருந்து விடுபட்டு நீண்ட காலம் நலமுடன் வாழ முடியும். சர்க்கரை நோயை ஒரு சவாலாக ஏற்று, ஒழுக்கமான வாழ்க்கை முறையை மேற்கொள்வதே இதற்கான நிரந்தர தீர்வு.