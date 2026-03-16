தேசிய தடுப்பூசி தினம் 2026: இந்த தினம் கொண்டாடப்படுவதன் நோக்கம் என்ன? தீம் இதுதான்!
'இந்திரதனுஷ்' போன்ற திட்டங்கள் மூலம், நாட்டின் குக்கிராமங்களில் உள்ள குழந்தைகளுக்கும் 12 வகையான கொடிய நோய்களுக்கான தடுப்பூசிகள் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன.
Published : March 16, 2026 at 12:13 PM IST
இந்தியாவில் ஒரு காலத்தில் அம்மை, போலியோ மற்றும் வலிப்பு போன்ற நோய்களால் ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான குழந்தைகள் உயிரிழந்தனர். ஆனால், முறையான தடுப்பூசி திட்டங்கள் வந்த பிறகு இந்த நிலை தலைகீழாக மாறியுள்ளது.
உதாரணமாக, 1990-களில் இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு சுமார் 2 லட்சம் குழந்தைகள் போலியோவினால் பாதிக்கப்பட்டனர். ஆனால், 1995ல் தொடங்கப்பட்ட தீவிர தடுப்பூசி இயக்கத்தின் பலனாக, 2014ம் ஆண்டு முதல் இந்தியா போலியோ இல்லாத நாடாக அறிவிக்கப்பட்டது.
அதேபோல், கோவிட்-19 பெருந்தொற்று காலத்தில் 220 கோடிக்கும் அதிகமான தடுப்பூசி டோஸ்கள் செலுத்தப்பட்டதால், கோடிக்கணக்கான உயிர்கள் காக்கப்பட்டன. தடுப்பூசி என்பது வெறும் மருந்து அல்ல, ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையையும் முடக்கிப்போடும் நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்கும் ஒரு கவசமாகும் என்றால் மிகையில்லை. இந்த வெற்றிகளை கொண்டாடுவதற்கும், விடுபட்ட குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசியை உறுதி செய்வதற்குமே ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 16-ம் தேதி தேசிய தடுப்பூசி தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
இந்த நாளின் முக்கியத்துவம் மற்றும் வரலாறு
இந்தியாவில் 1995-ம் ஆண்டு மார்ச் 16-ம் தேதிதான் 'பல்ஸ் போலியோ' (Pulse Polio) தடுப்பூசி திட்டம் முதல்முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 5 வயதிற்குட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் சொட்டு மருந்து வழங்கும் இந்த முயற்சி, இந்திய மருத்துவ வரலாற்றில் ஒரு மைல்கல்.
அந்த நாளை நினைவுகூரும் விதமாகவே ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 16 தேசிய தடுப்பூசி தினமாக கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. ஒரு குழந்தை பிறந்ததிலிருந்து குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் போடப்படும் தடுப்பூசிகள், அந்த குழந்தையின் எதிர்கால ஆரோக்கியத்திற்கு அடிதளமாக அமைகின்றன. நோய்கள் வந்த பிறகு சிகிச்சை பெறுவதை விட, தடுப்பூசி மூலம் அதை வராமல் தடுப்பதே புத்திசாலித்தனம் என்பதை இந்த நாள் நமக்கு உணர்த்துகிறது.
2026ம் ஆண்டின் கருப்பொருள் என்ன?
இந்த ஆண்டு தேசிய தடுப்பூசி தினமானது, "அனைவருக்கும் நோய்த்தடுப்பூசி சாத்தியமே" (Immunization for All is Humanly Possible) என்ற கருப்பொருளின் கீழ் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இதன் பொருள், நாட்டின் எந்தவொரு மூலையில் இருக்கும் குழந்தையும், வசதி வாய்ப்பு இல்லாத குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களும் தடுப்பூசி இல்லாமல் விடுபடக் கூடாது என்பதாகும். நவீன காலத்தில் புதிய நோய்கள் உருவெடுத்தாலும், தடுப்பூசி மூலம் அவற்றை எதிர்கொள்ள முடியும் என்ற நம்பிக்கையை இது விதைக்கிறது.
இந்தியாவின் தற்போதைய நிலை என்ன?
தற்போது இந்தியா தடுப்பூசி உற்பத்தியில் உலகிற்கே ஒரு மையமாக திகழ்கிறது. 'இந்திரதனுஷ்' (Mission Indradhanush) போன்ற திட்டங்கள் மூலம், நாட்டின் குக்கிராமங்களில் உள்ள குழந்தைகளுக்கும் 12 வகையான கொடிய நோய்களுக்கான தடுப்பூசிகள் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன.
நிமோனியா, தட்டம்மை, ரூபெல்லா போன்ற நோய்களால் ஏற்படும் சிசு மரணங்கள் இந்தியாவில் பெருமளவு குறைந்துள்ளன. டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி 'யு-வின்' (U-WIN) தளம் மூலம் கர்ப்பிணிகள் மற்றும் குழந்தைகளின் தடுப்பூசி அட்டவணையை அரசு துல்லியமாக கண்காணித்து வருகிறது. இது தடுப்பூசி போட மறந்துவிடும் சூழலை தவிர்க்க உதவுகிறது.
நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?
தடுப்பூசி குறித்து பரப்பப்படும் வதந்திகளை நம்பாமல், அரசு அங்கீகரித்த தடுப்பூசிகளை சரியான நேரத்தில் எடுத்துக்கொள்வது ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமையாகும். தடுப்பூசிகள் கடுமையான ஆய்வுகளுக்கு பிறகே மக்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. நம் குழந்தைகளுக்கும், நம்மை சுற்றியுள்ளவர்களுக்கும் நோயற்ற வாழ்வை உறுதி செய்வது நமது கடமையாகும்.