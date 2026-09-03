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சத்தான உணவு என்பது எது? தேசிய ஊட்டச்சத்து வாரம் வலியுறுத்துவது என்ன?

உணவில் சுவையை கூட்டுவதற்காக நாம் சேர்க்கும் அதிகப்படியான எண்ணெய், பொரித்த உணவுகள், குளிர்பானங்கள் மற்றும் அதிக சர்க்கரை சேர்ந்த பண்டங்கள் தான் ஆரோக்கியத்திற்கு முதல் எதிரி.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 3, 2026 at 7:01 AM IST

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நாம் தினமும் சாப்பிடுகிறோம். ஆனால், நாம் சாப்பிடும் உணவு நம் உடலுக்கு தேவையான முழு ஊட்டச்சத்தையும் தருகிறதா என்று எப்போதாவது யோசித்திருக்கிறோமா? பெரும்பாலான நேரங்களில் "வயிறு நிறைந்தால் போதும்" என்ற எண்ணத்திலேயே நாம் சாப்பிடுகிறோம்.

ஆனால், வயிறு நிறைவதும் உடலுக்கு சரியான சத்துக்கள் சேர்வதும் வேறு வேறு விஷயங்கள். நிறைய சாப்பிட்டாலும் கூட, உடலுக்கு முக்கியமான சத்துக்கள் கிடைக்காமல் போக வாய்ப்புள்ளது. நாம் அன்றாடம் சாப்பிடும் உணவில் எண்ணெயும், சர்க்கரையும், மாவுச்சத்தும் (கார்போஹைட்ரேட்) தான் அதிகமாக இருக்கிறதே தவிர, உடலுக்கு வலிமை சேர்க்கும் புரதச்சத்து, வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் குறைவாகவே இருக்கின்றன.

இந்த இடைவெளியை போக்கவும், நாம் சாப்பிடும் உணவின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தவுமே ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 1 முதல் செப்டம்பர் 7 வரை தேசிய ஊட்டச்சத்து வாரம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. சத்து நிறைந்த உணவை பற்றிய விழிப்புணர்வை மக்களிடையே ஏற்படுத்துவதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.

தேசிய ஊட்டச்சத்து வாரம் எப்படி தொடங்கியது?

ஊட்டச்சத்து பற்றிய விழிப்புணர்வு என்பது ஆரம்பத்தில் ஒரே ஒரு நாள் நிகழ்வாகத்தான் தொடங்கியது. பின்னர் 1982ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 1ல் இருந்து இது "தேசிய ஊட்டச்சத்து வாரமாக" அனுசரிக்கப்பட்டது.

நாட்கள் செல்ல செல்ல, மக்களிடையே ஊட்டச்சத்து குறைபாடு, உடல் பருமன் மற்றும் தவறான உணவு பழக்கவழக்கங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வை இன்னும் அதிகப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக, 2018ம் ஆண்டில் இந்த முயற்சி மேலும் விரிவுபடுத்தப்பட்டு, செப்டம்பர் மாதம் முழுவதுமே ஊட்டச்சத்து மாதமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

நிறைவான உணவும், ஊட்டச்சத்து குறைபாடும்

"நான் நன்றாகத்தானே சாப்பிடுகிறேன், எனக்கு எப்படி சத்து குறைபாடு வரும்?" என்று பலரும் நினைக்கலாம். ஒருவர் தேவையான அளவுக்கு கலோரிகளை உணவின் மூலம் எடுத்துக்கொண்டாலும், அதில் உடலுக்கு தேவையான வைட்டமின்களும் தாதுக்களும் இல்லை என்றால் நிச்சயம் சத்து குறைபாடு ஏற்படும்.

உதாரணத்திற்கு, நம் அன்றாட உணவில் புரதச்சத்தும் காய்கறிகளும் குறைவாக இருந்து, மாவுச்சத்தும் எண்ணெயும் அதிகமாக இருக்கும்போது, அது உடலுக்கு வலிமையை தருவதற்கு பதிலாக எடையை மட்டுமே அதிகரிக்கும். இதுவே நாளடைவில் பல ஆரோக்கிய சிக்கல்களுக்கு வழியமைக்கிறது.

உடல் பருமனும் நீரிழிவு நோயும் அதிகரிக்க காரணம் என்ன?

இன்றைய சூழலில் உடல் பருமன் மற்றும் நீரிழிவு (சர்க்கரை நோய்) போன்ற பிரச்சனைகள் சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை பலருக்கும் வருவதை பார்க்கிறோம். இதற்கு மிக முக்கிய காரணம் நம்முடைய உணவு மாற்றமும், உடல் உழைப்பு குறைந்ததும்தான்.

  • வீட்டு உணவை குறைத்தல்: கடைகளில் விற்கப்படும் உணவுகள் மற்றும் பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட நொறுக்கு தீனிகளை அதிகமாக சாப்பிடுவது.
  • காய்கறி, பழங்களை புறக்கணிப்பது: உணவில் காய்கறிகள், கீரைகள் மற்றும் பழங்களை சேர்த்து கொள்ளாமல் இருப்பது.
  • உடற்பயிற்சி இன்மை: தினமும் உடலுக்கு தேவையான சிறு நடப்பயிற்சி அல்லது அசைவுகள் கூட இல்லாமல் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருப்பது.

இவை எல்லாமே நம் ஆரோக்கியத்தை மெதுவாக பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்கள்.

நமது உணவு தட்டு எப்படி இருக்க வேண்டும்?

நாம் தினமும் சாப்பிடும் உணவு தட்டை சரியாக அமைத்துக்கொண்டாலே பாதி நோய்களை தடுத்துவிடலாம். அதாவது, நாம் சாப்பிடும் ஒரு தட்டு உணவை மூன்று பகுதிகளாக பிரித்து கொள்ள வேண்டும்.

  • பாதி தட்டு (50%): இதில் பழங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் கீரைகள் நிறைந்து இருக்க வேண்டும்.
  • கால் தட்டு (25%): இதில் உடலுக்கு புரதச்சத்து தரும் பருப்பு வகைகள், சுண்டல், பன்னீர் அல்லது முட்டை போன்ற உணவுகள் இருக்க வேண்டும்.
  • மீதி உள்ள கால் தட்டு (25%): இதில் மட்டுமே சாதம், ரொட்டி போன்ற மாவுச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் இருக்க வேண்டும்.

இப்படி சாப்பிடும்போது உடலுக்கு தேவையான அனைத்து சத்துக்களும் சரியான அளவில் கிடைக்கும்.

எண்ணெயை கொஞ்சம் குறைப்போமே!

உணவில் சுவையை கூட்டுவதற்காக நாம் சேர்க்கும் அதிகப்படியான எண்ணெய், பொரித்த உணவுகள், குளிர்பானங்கள் மற்றும் அதிக சர்க்கரை சேர்ந்த பண்டங்கள் தான் ஆரோக்கியத்திற்கு முதல் எதிரி.

முற்றிலும் எண்ணெயை தவிர்க்க முடியாவிட்டாலும், சமையலில் பயன்படுத்தும் எண்ணெயின் அளவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைப்பது கூட நம் ஆரோக்கியத்தில் பெரிய மாற்றத்தை கொண்டுவரும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

நல்ல ஊட்டச்சத்து என்பது ஏதோ ஒரு சத்தை மட்டும் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்வது அல்ல. புரதம், மாவுச்சத்து, நல்ல கொழுப்பு, வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் ஆகிய அனைத்தும் சரியான அளவில் சேர்ந்த கலவைதான் உண்மையான ஆரோக்கியம்.

இதோடு சேர்த்து தினமும் சிறிது நேரமாவது நடப்பது அல்லது உடற்பயிற்சி செய்வது நம் உடலை சுறுசுறுப்பாகவும், நீண்ட காலத்திற்கு ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்க உதவும். சாப்பிடும் உணவில் சிறு மாற்றங்களை செய்வதன் மூலம் நாம் அனைவரும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும்.

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