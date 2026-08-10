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குழந்தைகளின் பசியின்மை மற்றும் சோர்வுக்கு குடற்புழுக்கள் தான் காரணம்? அறிகுறிகள் என்னென்ன?

உணவை மறுக்கும் அல்லது எடை கூடாத குழந்தைகளை பொதுவாக பிடிவாதம் பிடிப்பவர்கள் என்று விட்டுவிடுகிறார்கள். ஆனால், குடற்புழு தொற்றும் அதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 10, 2026 at 3:41 PM IST

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குழந்தைகள் சாப்பிட மறுப்பது என்பது பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் சந்திக்கும் ஒரு அன்றாட பிரச்சனை. காய்கறிகள், பழங்கள் என எது கொடுத்தாலும் குழந்தைகள் வேண்டாம் என்று ஒதுக்குவதற்கு, அவர்கள் பிடிவாதம் பிடிக்கிறார்கள் என்றோ அல்லது சரியாக தூங்கவில்லை என்றோ நாம் நினைத்து கொள்கிறோம். ஆனால், இந்த சாதாரண பிரச்சனைக்கு பின்னால் குடற்புழுத் தொற்று என்னும் ஒரு முக்கிய காரணம் மறைந்திருக்கக்கூடும்.

குழந்தைகளின் வயிற்றில் வாழும் சில வகையான புழுக்கள், அவர்கள் சாப்பிடும் உணவில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்சி, அவர்களின் உடல் வளர்ச்சியை பாதிக்கின்றன. இதனால் குழந்தைகள் சீக்கிரமே சோர்வடைந்து விடுகிறார்கள். இதை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும், குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கவும் இந்திய அரசு ஆண்டுதோறும் பிப்ரவரி 10-ஆம் தேதியை 'தேசிய குடற்புழு நீக்க தினமாக' அனுசரிக்கிறது.

குடற்புழுக்கள் உடலுக்குள் என்ன செய்கின்றன?

உருண்டை புழுக்கள் (Roundworms), கொக்கி புழுக்கள் (Hookworms), மற்றும் நாடாப் புழுக்கள் (Whipworms) ஆகியவை குழந்தைகளின் குடலில் தங்கி வாழக்கூடியவை. இவை வெளியில் எந்த பெரிய அறிகுறிகளையும் காட்டாமல், குழந்தைகளுக்கு செல்ல வேண்டிய ஊட்டச்சத்துக்களை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொள்கின்றன.

பெங்களூரு மதர்ஹுட் மருத்துவமனையின் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் தனலட்சுமி, "இந்த புழுக்கள் குடல் சுவர்களில் ஒட்டிக்கொண்டு, குழந்தைகள் சாப்பிடும் உணவில் இருக்கும் சத்துக்களை உறிஞ்சுகின்றன. இதனால் குழந்தைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஏற்படுகிறது" என்கிறார்.

மேலும், இந்த புழுக்கள் குடலில் வீக்கத்தையும், அசௌகரியத்தையும் ஏற்படுத்துகின்றன. வயிறு அசௌகரியமாக இருப்பதால் குழந்தைகள் உணவைத் தவிர்க்கிறார்கள். இதனால் உடலுக்கு போதிய சத்துக்கள் கிடைக்காமல் குழந்தைகள் மேலும் சோர்வடைகிறார்கள்.

பசியின்மைக்கு புழுக்கள் தான் காரணமா?

ரெயின்போ குழந்தைகள் மருத்துவமனையின் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் டாக்டர் ஸ்ருதி அலங்காட், "உணவை மறுக்கும் அல்லது எடை கூடாத குழந்தைகளை பொதுவாக பிடிவாதம் பிடிப்பவர்கள் என்று விட்டுவிடுகிறார்கள். ஆனால், குடற்புழு தொற்றும் அதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். குறிப்பாக கொக்கிப் புழுக்கள் குடல் சுவரில் உள்ள ரத்தத்தை உணவாக கொள்வதால், குழந்தைகளுக்கு ரத்தசோகை ஏற்பட்டு, அவர்களை பலவீனமாக மாற்றுகிறது," என்கிறார்.

அறிகுறிகள் என்னென்ன?

குழந்தைகளிடம் கீழ்க்காணும் மாற்றங்கள் தொடர்ந்து இருந்தால், அது குடற்புழுத் தொற்றின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்,

  • தொடர்ந்து உணவை தவிர்க்கும் பசியின்மை
  • எப்போதும் சோர்வாக அல்லது எரிச்சலுடன் இருப்பது
  • உடல் எடை கூடாமல் இருப்பது அல்லது எடை குறைவது
  • வயிறு வலி அல்லது வயிறு உப்பசம்
  • மலத்துவாரத்தை சுற்றி அரிப்பு ஏற்படுவது
  • ரத்தசோகைக்கான அறிகுறிகள் தென்படுவது

ஒரு அறிகுறி மட்டுமே இருந்தால் உடனே புழுக்கள் இருக்கிறது என்று அர்த்தமில்லை. ஆனால், இந்த அறிகுறிகள் தொடர்ந்து நீடித்தால் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியம்.

குழந்தைகளுக்கு இந்த தொற்று ஏன் எளிதில் பரவுகிறது?

குழந்தைகள் அதிகமாக வெளியே விளையாடுகிறார்கள். மண்ணை தொட்டு விளையாடுவது, கைகளை சரியாக கழுவாமல் உண்பது போன்ற பழக்கங்களால் தொற்று எளிதில் பரவுகிறது. கொக்கி புழுக்களின் லார்வாக்கள் தோலின் வழியே கூட உடலுக்குள் நுழையக்கூடியவை என்பதால், வெளியில் செருப்பு அணியாமல் நடப்பதும் ஒரு காரணமாக அமைகிறது.

மழைக்காலங்களில் சுகாதார குறைவு காரணமாக இந்த தொற்று மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. குழந்தைகளின் எலும்புகளும் உறுப்புகளும் வேகமாக வளரும் பருவத்தில், இந்த புழுக்கள் இடையூறாக இருப்பதால் அவர்களின் இயல்பான வளர்ச்சி தடைபடுகிறது.

தடுக்க என்ன செய்வது?

இதிலிருந்து குழந்தைகளை பாதுகாப்பது மிகவும் எளிதானதுதான். மருத்துவர் ஸ்ருதி பரிந்துரைக்கும் சில எளிய முறைகள்:

  • சாப்பிடுவதற்கு முன்பும், கழிவறையை பயன்படுத்திய பின்பும் சோப்பு போட்டு கைகளை கழுவ பழக்க வேண்டும்.
  • நகங்களை எப்போதும் சுத்தமாகவும், வெட்டியும் வைத்திருக்க வேண்டும்.
  • பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளைச் நன்றாக கழுவிய பின்னரே பயன்படுத்த வேண்டும்.
  • குழந்தைகள் வெளியில் விளையாடச் செல்லும்போது கட்டாயம் காலணிகளை (செருப்பு) அணியச் செய்ய வேண்டும்.
  • சுத்தமான குடிநீரையே பருகக் கொடுக்க வேண்டும்.

குடற்புழு நீக்கத்தின் அவசியம்

அரசு அல்லது மருத்துவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் குடற்புழு நீக்க மாத்திரைகளை கொடுப்பது, குடலில் உள்ள புழுக்களை அழித்து குழந்தைகளின் பசியையும் சுறுசுறுப்பையும் மீட்டு தரும்.

என்றாலும், பெற்றோர் தாங்களாகவே கடைகளில் மாத்திரைகளை வாங்கித் தருவதைத் தவிர்த்து, குழந்தைகள் நல மருத்துவரின் ஆலோசனையின் பேரிலேயே சரியான அளவிலான மாத்திரைகளைக் கொடுக்க வேண்டும். குழந்தைகள் தொடர்ந்து சோர்வாகவும், பசியின்றியும் இருந்தால், தாமதிக்காமல் மருத்துவ ஆலோசனை பெற வேண்டும்.

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TAGGED:

தேசிய குடற்புழு நீக்க தினம்
SIGNS THAT A CHILD NEEDS TO DEWORM
STOMACH WORMS IN CHILDREN
NATIONAL DEWORMING DAY 2026

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