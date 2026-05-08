ஊட்டச்சத்து மாத்திரைகள் ஆரோக்கியமான முதுமைக்கு குறுக்குவழியா? எச்சரிக்கும் ஆய்வு!
சத்து குறைபாடு இல்லாத ஆரோக்கியமான நபர்கள் அதிகப்படியாக வைட்டமின் டி மாத்திரைகளை எடுப்பதால் எலும்பு முறிவு அபாயம் குறைவதாக எந்த ஆதாரமும் இல்லை.
Published : May 8, 2026 at 11:07 AM IST
சமீபகாலமாக உடல் நலத்தில் அக்கறை காட்டுவோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. இதில் பலரும் தேர்வு செய்யும் எளிமையான வழி ஊட்டச்சத்து மாத்திரைகள் (Supplements). வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் பல்வேறு சத்துக்கள் அடங்கிய இந்த மாத்திரைகள் ஆற்றலை அதிகரிக்கவும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டவும், மூளை ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கவும் உதவுவதாக விளம்பரப்படுத்தப்படுகின்றன.
பலர் இதனை ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கருதி உட்கொள்கிறார்கள். ஆனால், போதுமான சத்தான உணவை உட்கொள்பவர்களுக்கு இத்தகைய கூடுதல் மாத்திரைகளால் பெரிய பலன் எதுவும் கிடைப்பதில்லை என்பதுதான் உண்மை.
சில நேரங்களில் தேவையற்ற செலவாக முடிவதுடன், அதிகப்படியான வைட்டமின் அளவுகள் உடலில் நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்தலாம் அல்லது நாம் எடுத்துக் கொள்ளும் மற்ற மருந்துகளின் செயல்பாட்டில் குறுக்கிடலாம்.
முதுமை காலத்தில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் ஏற்படுவது இயல்புதான் என்றாலும், மாத்திரைகளைத் தேடி ஓடுவதற்கு முன்பு நமக்கு உண்மையிலேயே என்ன சத்து குறைவாக இருக்கிறது என்பதையும், அதனை உணவின் மூலம் சரிசெய்ய முடியுமா என்பதையும் ஆராய்வது அவசியம்.
உணவுப் பழக்கமும் முதுமையின் சவால்களும்
முதுமைப் பருவத்தில் நமது உடல் மற்றும் வாழ்க்கை முறையில் பல மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன. பசியின்மை, பல் பாதிப்புகள் மற்றும் நீண்டகால நோய்கள் காரணமாக சத்தான உணவுகளை தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்வதில் சிரமம் ஏற்படலாம். குறிப்பாக, பற்கள் விழுவது அல்லது ஈறு நோய்கள் காரணமாக பலரால் கடினமான உணவுகளை மென்று சாப்பிட முடிவதில்லை.
இதனால் பெரும்பாலான முதியவர்கள் மென்மையான உணவுகள், கஞ்சி அல்லது தேநீர் போன்ற வயிற்றை மட்டும் நிரப்பும் உணவுகளுக்கு மாறிவிடுகிறார்கள். இது உடலுக்கு தேவையான புரதம் மற்றும் நுண் ஊட்டச்சத்துக்கள் கிடைப்பதை தடுத்து விடுகின்றது. இத்தகைய சூழலில் மாத்திரைகள் தேவைப்படலாம் என்றாலும், அவை மருத்துவரின் ஆலோசனையோடு சரியான காரணத்திற்காக மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள்
முதியவர்களிடம் அதிகம் காணப்படும் குறைபாடுகளில் ஒன்று வைட்டமின் பி12. வயது கூடும்போது வயிற்றில் சுரக்கும் அமிலத்தின் அளவு குறைவதால், உணவில் இருக்கும் பி12 சத்தை உடல் உறிஞ்சுவதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. இது ரத்த சோகை, சோர்வு மற்றும் நரம்பு மண்டல பாதிப்புகளை உண்டாக்கும்.
நீரிழிவு நோய்க்காக மெட்ஃபார்மின் போன்ற மருந்துகளை உட்கொள்பவர்களுக்கு இந்த பாதிப்பு இன்னும் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. இதுபோன்ற நேரங்களில் மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் மாத்திரைகள் அல்லது ஊசிகள் நல்ல பலனைத் தரும். அதேபோல ஃபோலேட் சத்து குறைபாடும் ரத்த சிவப்பணுக்கள் உற்பத்தியைப் பாதிக்கும். ஆனால், பி12 குறைபாட்டை கண்டறியாமல் வெறும் ஃபோலேட் மாத்திரைகளை மட்டும் எடுப்பது நரம்பு பாதிப்பை மறைத்து நிலைமையை மோசமாக்கலாம்.
எலும்பு ஆரோக்கியமும் வைட்டமின் டி அவசியமும்
வைட்டமின் டி மற்றும் கால்சியம் சத்துக்கள் எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கு மிக முக்கியமானவை. வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பவர்கள் அல்லது போதிய சூரிய ஒளி படாதவர்களுக்கு வைட்டமின் டி குறைபாடு ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகம். இது எலும்பு முறிவு மற்றும் அடிக்கடி கீழே விழுதல் போன்ற ஆபத்துகளை உண்டாக்கும்.
ஆய்வு ஒன்றின்படி, சத்து குறைபாடு இல்லாத ஆரோக்கியமான நபர்கள் அதிகப்படியாக வைட்டமின் டி மாத்திரைகளை எடுப்பதால் எலும்பு முறிவு அபாயம் குறைவதாக எந்த ஆதாரமும் இல்லை. எனவே, குறைபாடு இருந்தால் மட்டுமே மாத்திரைகள் பலன் தரும். மெக்னீசியம் மாத்திரைகள் தூக்கத்திற்கு உதவுவதாகப் பலரும் நம்புகிறார்கள், ஆனால் இதற்கான வலுவான அறிவியல் சான்றுகள் இன்னும் போதிய அளவில் இல்லை.
ஆய்வுகள் சொல்லும் உண்மை என்ன
இன்று பலரும் மல்டி வைட்டமின் மாத்திரைகளை ஒரு பாதுகாப்பு கவசமாகப் பார்க்கிறார்கள். ஆனால் அமெரிக்காவில் மூன்று வெவ்வேறு குழுக்களிடம் நடத்தப்பட்ட பெரிய அளவிலான ஆய்வில், மல்டி வைட்டமின் மாத்திரைகளைத் தினமும் எடுப்பதற்கும் நீண்ட ஆயுளுக்கும் நேரடித் தொடர்பு இருப்பதாகத் தெரியவில்லை.
உண்மையில் பலரும் கவனிப்பதற்கே மறக்கும் ஒரு முக்கிய ஊட்டச்சத்து புரதச்சத்து. வயதான காலத்தில் தசை வலிமை குறையாமல் இருக்க ஒரு கிலோ உடல் எடையில் 1 முதல் 1.2 கிராம் வரை புரதம் அவசியம். பருப்பு வகைகள், முட்டை, மீன் போன்ற உணவுகளைத் தவிர்ப்பது தசைகளை வலுவிழக்கச் செய்து, நடை தளர்வதற்குக் காரணமாகிறது.
சுய மருத்துவம் தரும் விபரீதங்கள்
சுயமாக அல்லது அதிகப்படியான மாத்திரைகளை உட்கொள்வது ஆபத்தானது. உதாரணமாக, வைட்டமின் ஏ மற்றும் டி ஆகியவற்றின் அதிகப்படியான அளவு உடலில் நச்சுத்தன்மையை உண்டாக்கும். மருத்துவர் பரிந்துரையின்றி இரும்புச்சத்து மாத்திரைகளை எடுப்பதும் நல்லதல்ல.
பீட்டா-கரோட்டின் போன்ற ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட் மாத்திரைகள் சில நேரங்களில் உயிருக்கே ஆபத்தாக முடியலாம் என்று சில ஆய்வு முடிவுகள் எச்சரிக்கின்றன. இது மாத்திரைகளை ஒரு வரப்பிரசாதமாகப் பார்ப்பவர்களுக்கு விடுக்கப்படும் எச்சரிக்கையாகும்.
தேவை மாற்றமே தவிர மருந்தல்ல
ஆரோக்கியமான முதுமை என்பது ஒரு மாத்திரையில் அடங்கியது அல்ல. சுவையான சத்தான உணவு, போதுமான நடைப்பயிற்சி, நல்ல தூக்கம் மற்றும் மனிதர்களுடனான சமூகத் தொடர்பு ஆகியவையே அதன் அடிப்படைத் தூண்கள்.
ஒருவருக்கு ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இருக்கிறதா என்பதை ரத்தப் பரிசோதனை மூலம் உறுதி செய்த பிறகு, மருத்துவர் ஆலோசனைப்படி எடுக்கும் மாத்திரையே உண்மையான பலனைத் தரும். விளம்பரங்களைப் பார்த்து மாத்திரைகளை வாங்குவதை விட, உணவைச் சரிசெய்வதே சாலச் சிறந்தது. கூடுதல் சத்துக்கள் தேவைப்படும் போது அவை உணவின் நீட்சியாக இருக்க வேண்டுமே தவிர, உணவிற்கு மாற்றாக இருக்கக் கூடாது என ஆய்வுகள் வலியுறுத்துகின்றன.
