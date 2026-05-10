குடும்பப் பொறுப்புகளும் தூக்கமின்மையும்: தாய்மார்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு எழும் சவால்கள்!
இந்தியாவில் கர்ப்ப காலத்தின் போது சுமார் 55.7 சதவீதம் பெண்கள் பதற்றத்தாலும், சுமார் 36.7 சதவீதம் பேர் மன அழுத்தத்தாலும் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
Published : May 10, 2026 at 3:50 PM IST
அன்னையர் தினமான இன்று (மே 10), தியாகத்தின் உருவமாக போற்றப்படும் தாய்மார்களின் ஆரோக்கியம் குறித்த ஒரு முக்கிய விவாதத்தை தொடங்குவது அவசியமாகிறது. ஒரு வீட்டின் ஒட்டுமொத்த நிர்வாகமும் ஒரு பெண்ணின் தோள்களில்தான் சுமத்தப்படுகிறது.
குழந்தைகளின் படிப்பு, பெரியவர்களின் ஆரோக்கியம், சமையல், வீட்டை பராமரித்தல் என தொடங்கி, இன்றைய காலக்கட்டத்தில் அலுவலகப் பணிகளையும் சேர்த்துப் பல தாய்மார்கள் கவனித்து வருகின்றனர். இத்தனை பொறுப்புகளையும் ஒருசேர கையாள முனையும்போது, அவர்கள் முதலில் தியாகம் செய்வது தங்களின் தூக்கத்தையும் மன அமைதியையும்தான்.
"எல்லாவற்றையும் நான் பார்த்துக்கொள்வேன்" என்ற அந்த தன்னம்பிக்கைக்கு பின்னால், ஒரு தாயின் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியம் மெல்ல மெல்ல சிதைந்து வருவதை யாரும் கவனிப்பதில்லை. ஆய்வுகளின்படி, ஆண்களைக் காட்டிலும் பெண்களே அதிக அளவில் தூக்க குறைபாட்டினால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். குறிப்பாக, மன அழுத்தமும், குடும்பப் பொறுப்புகளுமே அவர்களின் நிம்மதியான உறக்கத்தை பறிக்கும் பிரதான காரணிகளாக இருக்கின்றன.
மனச்சுமை: கண்ணுக்குத் தெரியாத பாரம்
வீட்டு வேலைகளை செய்வது என்பது உடல் உழைப்பு மட்டுமே சார்ந்தது அல்ல. அதை தாண்டி 'மனச்சுமை' (Mental Load) என்பது மிகப்பெரியது. நாளைக்கு என்ன சமைக்க வேண்டும், குழந்தைகளுக்குத் தேர்வு எப்போது, வீட்டில் மளிகைப் பொருட்கள் தீர்ந்துவிட்டதா என மூளை எப்போதும் ஒரு திட்டமிடலிலேயே இருக்கும். இந்த தொடர்ச்சியான சிந்தனை ஓட்டம், அவர்கள் ஓய்வாக அமர்ந்திருக்கும்போது கூட மூளையை வேலை செய்ய வைத்துக்கொண்டே இருக்கிறது.
இந்தியாவில் கர்ப்ப காலத்தில் சுமார் 55.7 சதவீத பெண்கள் பதற்றத்தாலும், 36.7 சதவீதத்தினர் மன அழுத்தத்தாலும் பாதிக்கப்படுகின்றனர் என்கிறது சமீபத்திய ஆய்வு. அதே போல், பிரசவத்திற்குப் பிறகு ஏற்படும் மனச்சோர்வு (Postpartum Depression) சுமார் 19 சதவீத தாய்மார்களை பாதிக்கிறது. இத்தனைக்கும் அடிப்படை காரணம், சரியான தூக்கமின்மையும், அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஆதரவான சூழல் இல்லாததுமே ஆகும்.
உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்களும் பாதிப்புகளும்
மன அழுத்தம் என்பது வெறும் மனநிலை சார்ந்தது மட்டுமல்ல. அது உடலில் 'கார்டிசோல்' என்ற ஹார்மோனை தூண்டி, செரிமான கோளாறு முதல் உயர் ரத்த அழுத்தம் வரை பல சிக்கல்களை தோற்றுவிக்கிறது.
- நோய் எதிர்ப்பு சக்தி: சரியான தூக்கம் இல்லாதபோது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் பலவீனமடைகிறது. இதனால் அடிக்கடி உடல் வலி, சோர்வு மற்றும் தொற்று நோய்கள் எளிதில் ஏற்படுகின்றன.
- உணவுப் பழக்கம்: மன அழுத்தத்தில் இருக்கும் தாய்மார்கள் சிலர் "எமோஷனல் ஈட்டிங்" (Emotional Eating) எனப்படும் மனநிலை மாற்றத்திற்காக அதிகம் உண்ணும் பழக்கத்திற்கு ஆளாகின்றனர். இது தேவையற்ற உடல் எடையை அதிகரிக்கிறது.
- ஹார்மோன் மாற்றம்: தூக்கமின்மை பெண்களின் மாதவிடாய் சுழற்சியைப் பாதிப்பதோடு, ஹார்மோன் சமநிலையின்மையையும் உருவாக்குகிறது. இதனால் முன்கூட்டியே சோர்வடைதல், எரிச்சல் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன.
தூக்கமும் மன அழுத்தமும்: ஒரு தீராத சுழற்சி
தூக்கத்திற்கும் மன அழுத்தத்திற்கும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. மன அழுத்தம் இருந்தால் தூக்கம் வராது, தூக்கம் இல்லை என்றால் அடுத்த நாள் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு கூட எரிச்சல் வரும். 2026-ஆம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட உலகளாவிய உறக்க ஆய்வின்படி, இந்தியப் பெண்களில் 38 சதவீதம் பேர் தூங்குவதற்கு மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர்.
உறக்கம் என்பது வெறும் ஓய்வு அல்ல. அது மூளையில் உள்ள தேவையற்ற கழிவுகளை நீக்கி, ஹார்மோன்களைச் சீரமைக்கும் ஒரு 'ரீசெட்' (Reset) பொத்தான் போன்றது என்கிறது ஆய்வு. உறக்கம் குறையும்போது கவனிப்பு திறன், முடிவெடுக்கும் வேகம் மற்றும் பொறுமை ஆகியவை குறைந்து, அது குடும்ப உறவுகளிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது.
வாழ்வியலில் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள்
ஒரு தாய் ஆரோக்கியமாக இருப்பது என்பது அந்த தனிப்பட்ட பெண்ணின் விருப்பம் மட்டுமல்ல, அது அந்த வீட்டின் கட்டாயம். மருத்துவர்கள் வலியுறுத்துவது போல, ஒரு தாய் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் மட்டுமே அந்த இல்லம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். இதற்கு பெரிய அளவில் மெனக்கெட வேண்டியதில்லை, சில எளிய மாற்றங்களே போதுமானது.
- வேலைகளைப் பகிர்ந்தளியுங்கள்: வீட்டின் அனைத்துபொறுப்புகளையும் உங்கள் தலையில் போட்டுக்கொள்ளாமல், கணவர் மற்றும் குழந்தைகளிடம் சிறு சிறு வேலைகளை ஒப்படைக்க பழக்க வேண்டும். உதவியை கேட்பது பலவீனம் அல்ல, அது உரிமை.
- டிஜிட்டல் டிடாக்ஸ்: உறங்க செல்வதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்னதாகவே அலைபேசி, லேப்டாப் போன்றவற்றை தவிர்ப்பது ஆழமான உறக்கத்திற்கு உதவும்.
- சுய நேரம் (Personal Time): ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் 30 நிமிடங்கள் உங்களுக்காக மட்டும் ஒதுக்குங்கள். அது நடைப்பயிற்சியாகவோ, புத்தகம் வாசிப்பதாகவோ அல்லது உங்களுக்கு பிடித்தமான இசையை கேட்பதாகவோ இருக்கலாம்.
- சரியான நீரேற்றம்: போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பதும், சரிவிகித உணவை உட்கொள்வதும் மனநிலையைத் (Mood) தீர்மானிப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
தாய்மார்களின் ஓய்வையும், அவர்களின் மன நலனையும் உறுதிப்படுத்துவது ஒவ்வொரு குடும்ப உறுப்பினரின் தார்மீகக் கடமையாகும். ஒரு தாயின் மன அழுத்தம் குறைந்தால், அந்த வீட்டின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியமும் மேம்படும். சமூகமும் குடும்பமும் இணைந்து செயல்பட்டால் மட்டுமே தாய்மார்கள் தங்களின் தூக்கத்தையும், தொலைந்துபோன புன்னகையையும் மீட்டெடுக்க முடியும். ஆரோக்கியமான குடும்பத்திற்குத் தாய்மார்களின் மன அமைதியே முதல் அச்சாணி.