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பிரசவத்தில் மாறுவது உடல் மட்டுமல்ல மூளையும்தான்! சர்வதேச ஆய்வு சொல்வது என்ன?

தாய் தன் குழந்தையோடு இருக்கும் போதும், குழந்தையை கவனித்து கொள்ளும்போதும் இந்த 'புரோலாக்டின்' ஹார்மோன் மூளையை தூண்டி, அந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 23, 2026 at 2:52 PM IST

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நம் வீடுகளில் ஒரு குட்டிப் பாப்பா பிறந்தால் என்ன நடக்கும்? தாத்தா, பாட்டி, அக்கம் பக்கத்தினர் என எல்லாரும் ஓடிவந்து பார்த்துவிட்டு போவார்கள். ஆனால், இந்த கொண்டாட்டங்களுக்கு நடுவே, அந்த பிஞ்சு முகத்தை பார்த்தபடி ஒரு தாய் உட்கார்ந்திருப்பாள். நள்ளிரவில் தூக்க கலக்கத்தில் குழந்தை லேசாக முனகினாலும் போதும், அவளுக்கு தூக்கம் பறந்துவிடும்.

பசி, தூக்கம், களைப்பு எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டு, அந்த சின்னஞ்சிறு முகத்தையே பார்த்துக்கொண்டிருப்பாள். "இதெல்லாம் தாய்ப்பாசம்ப்பா, இயற்கையாவே வர்றது" என்று காலம் காலமாக நம் வீடுகளில் பெரியவர்கள் சொல்வது உண்டு. ஆனால், இந்த "தாய்ப்பாசம்" வெறும் உணர்வு மட்டுமல்ல, பிரசவத்திற்குப் பிறகு தாயின் மூளையில் நிகழும் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் என சமீபத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

கடமையல்ல... பாசம் தரும் மகிழ்ச்சி!

ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள 'ஒடாகோ பல்கலைக்கழகம்' நடத்திய ஆய்வின்படி, குழந்தை பிறந்த பிறகு ஒரு தாயின் மூளையில் சில பெரிய மாற்றங்கள் நடக்கின்றன. தாய்ப்பால் சுரக்க உதவும் 'புரோலாக்டின்' (Prolactin) என்ற ஹார்மோன் தான் இந்த மாற்றத்திற்கும் முக்கிய காரணம்.

பொதுவாக, நாம் பிடித்த ஒரு விஷயத்தை செய்யும்போது நம் மூளையில் 'டோபமைன்' என்ற ரசாயனம் சுரந்து மனதிற்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும். அதேபோல, தாய் தன் குழந்தையோடு இருக்கும்போதும், குழந்தையை கவனித்து கொள்ளும்போதும் இந்த 'புரோலாக்டின்' ஹார்மோன் மூளையை தூண்டி, அந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது.

சுருக்கமாக சொன்னால், குழந்தையை பராமரிப்பது என்பது ஏதோ ஒரு கஷ்டமான கடமை கிடையாது. அது தாய்க்கு பேரானந்தம் தரும் ஒரு விஷயம் என்பதை உணர்த்தும் வகையில், இயற்கையே தாயின் மூளையை மறுவடிவமைப்பு செய்கிறது.

"தாய்மை ஒரு புதிய பயணம்" – மருத்துவர்கள் சொல்வது என்ன?

பிரசவம் என்பது வெறும் உடல் சார்ந்த விஷயம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு பெண்ணின் மனதளவிலும் மூளையளவிலும் நடக்கும் பெரிய மாற்றம் என்பதை இந்த ஆய்வு நமக்கு உணர்த்துகிறது. இந்த ஆய்வை நடத்திய பேராசிரியர் ரோசி பிரவுன் இதுபற்றிப் பேசும்போது, "பிரசவத்திற்குப் பிறகு ஒரு தாயின் எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் ஏன் மாறுகின்றன என்பதை புரிந்துகொள்ள இந்த ஆராய்ச்சி ரொம்பவே உதவும்.

மூளையில் இவ்வளவு பெரிய மாற்றங்கள் நடக்கும்போது, சில தாய்மார்களுக்கு இயல்பாகவே மன அழுத்தமும் குழப்பமும் வரத்தான் செய்யும். அதனால் தான் இந்த நேரத்தில் ஒரு தாய்க்கு குடும்பத்தினரின் அன்பும், பக்கபலமும் ரொம்பவே அவசியம்" என்கிறார்.

அதேபோல, இந்த ஆய்வின் மற்றொரு ஆராய்ச்சியாளரான டாக்டர் மைக்கேல் பெர்கின்சன், "குழந்தை பிறந்த உடனே சில தாய்மார்களால் குழந்தையோடு அந்த பாசப் பிணைப்பை ஏற்படுத்திக்கொள்ள முடியாமல் போகலாம். இதற்காக எந்த ஒரு தாயும் 'நான் நல்ல அம்மா இல்லையோ' என்று தன்னைத்தானே குறை சொல்லிக்கொள்ளக் கூடாது. இது அவளுடைய தவறு அல்ல. பிரசவத்திற்கு பிறகு மூளையில் நடக்கும் மாற்றங்கள் சரியாக வேலை செய்யாததே இதற்கு முக்கியக் காரணம்." என்றார்.

அம்மாக்களின் மன அழுத்தத்திற்கு புதிய நம்பிக்கை!

குழந்தை பிறந்ததும் எல்லாரும் குழந்தையை பார்ப்பதிலேயே கவனமாக இருப்பார்கள். ஆனால், பெற்ற தாயின் மனநிலை எப்படி இருக்கிறது என்பதை பற்றி யோசிப்பதே இல்லை. இதனாலேயே பல தாய்மார்கள் பிரசவத்திற்கு பிந்தைய மன அழுத்தத்தால் (Postpartum Depression) கஷ்டப்படுகிறார்கள்.

கர்ப்பமாக இருக்கும்போதோ அல்லது தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போதோ வழக்கமான மன அழுத்த மாத்திரைகளை சாப்பிட முடியாது. ஆனால், இந்த ஹார்மோன் மூளையை எப்படி மாற்றுகிறது என்பதை தெளிவாக தெரிந்துகொள்வதன் மூலம், எதிர்காலத்தில் தாய்மார்களுக்கு பாதுகாப்பான நல்ல சிகிச்சைகளை கொடுக்க முடியும் என்று ஆய்வாளர்கள் நம்புகிறார்கள்.

ஆய்வு:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ady6498

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TAGGED:

MOTHERHOOD
MOTHER BABY RELATION
தாய்மை
POSTPARTUM DEPRESSION
BABY AND MOTHER BOND

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