ETV Bharat / health

காலை Vs இரவு: வாழைப்பழம் சாப்பிட சிறந்த நேரம் எது?

உடற்பயிற்சி தொடங்குவதற்கு 30 முதல் 60 நிமிடங்களுக்கு முன்னதாக ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிடுவது தசை நார்களுக்கு தேவையான பலத்தை தரும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : March 25, 2026 at 4:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

காலையில் அவசரமாக வேலைக்கு கிளம்பும்போது டிஃபன் சாப்பிட நேரமில்லை என்றாலோ, அல்லது மாலை நேரத்தில் ஜிம்முக்கு செல்வதற்கு முன் ஒரு உடனடி எனர்ஜி வேண்டுமென்றாலோ நம் கை முதலில் தேடுவது வாழைப்பழத்தைத்தான். ஆனால், இந்த பழத்தை சாப்பிடுவதில் நமக்குள் பல காலங்களாக ஒரு பட்டிமன்றமே நடந்து கொண்டிருக்கிறது.

"காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடலாமா?", "இரவில் சாப்பிட்டால் சளி பிடிக்குமா?", "உடற்பயிற்சிக்கு முன்னதா அல்லது பின்னதா?" என ஆளாளுக்கு ஒரு கருத்தை சொல்வதைக் கேட்டிருப்போம். உண்மையில், வாழைப்பழம் தரும் சத்துக்கள் நாம் அதை எந்த நேரத்தில் சாப்பிடுகிறோம் என்பதை பொறுத்து நம் உடலில் வெவ்வேறு வேலைகளைச் செய்கின்றன.

நம்முடைய லைஃப்ஸ்டைலுக்கு ஏற்ப வாழைப்பழத்தை சரியான நேரத்தில் சாப்பிட்டால் அதன் முழுபலனையும் நம்மால் பெற முடியும். அந்த வகையில் எந்த நேரத்தில் சாப்பிட்டால் என்ன நடக்கும் மற்றும் சாப்பிடுவதற்கு சிறந்த நேரம் எது? என்பதை தெரிந்து கொள்வோம்.

காலையில் சாப்பிடலாமா?

காலையில் எழுந்ததும் சுறுசுறுப்பாக வேலையை தொடங்க விரும்புபவர்களுக்கு வாழைப்பழம் ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். இதில் உள்ள குளுக்கோஸ், பிரக்டோஸ் மற்றும் சுக்ரோஸ் போன்ற இயற்கை சர்க்கரைகள் உடலுக்கு தேவையான உடனடி ஆற்றலை வழங்குகின்றன. அலுவலகத்திற்கோ அல்லது வெளியே இடங்களுக்கோ அவசரமாக கிளம்பும்போது, ஒரு வாழைப்பழத்தை சாப்பிடுவது பசியை தாங்குவதோடு உடலையும் உற்சாகமாக வைக்கும்.

இருப்பினும், வெறும் வயிற்றில் வாழைப்பழம் சாப்பிடும்போது சிலருக்கு ரத்த சர்க்கரை அளவு சட்டென்று உயர்ந்து பின் குறையக்கூடும். இதனால் சிறிது நேரத்தில் சோர்வாக உணர வாய்ப்புண்டு. இதனை தவிர்க்க, வாழைப்பழத்துடன் சில பாதாம் பருப்புகள், தயிர் அல்லது நட்ஸ் போன்றவற்றை சேர்த்து சாப்பிடுவது நாள் முழுவதும் ஆற்றலை சீராக வைத்திருக்க உதவும்.

உடற்பயிற்சிக்கு முன்: நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்பவர்களாக இருந்தால், வாழைப்பழம் ஒரு வரப்பிரசாதம் என்றே சொல்லலாம். உடற்பயிற்சி தொடங்குவதற்கு 30 முதல் 60 நிமிடங்களுக்கு முன்னதாக ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிடுவது தசை நார்களுக்கு தேவையான பலத்தை தரும்.

இதில் உள்ள எளிதில் செரிக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட்டுகள் உடற்பயிற்சியின் போது தேவையான சக்தியை தருகின்றன. அதேபோல், இதிலுள்ள பொட்டாசியம் சத்து உடற்பயிற்சியின் போது ஏற்படும் தசைப்பிடிப்புகளை (Muscle Cramps) தடுக்க உதவுகிறது. ஓட்டம், நடைப்பயிற்சி அல்லது கடினமான உடற்பயிற்சிகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு இது ஒரு இயற்கையான எனர்ஜி பூஸ்டராகச் செயல்படுகிறது.

மதிய நேர ஸ்நாக்ஸ்: மதிய உணவிற்குப் பிறகோ அல்லது மாலை நேரத்திலோ லேசான பசி எடுக்கும்போது, இனிப்பு அல்லது வறுத்த உணவுகளை சாப்பிடுவதற்கு பதில் ஒரு வாழைப்பழத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம். இது தேவையற்ற பசியை கட்டுப்படுத்தி, இரவு உணவின் போது அதிகமாக சாப்பிடுவதை தவிர்க்க உதவும்.

இதில் உள்ள நார்ச்சத்து வயிற்றை நிரம்பிய உணர்வுடன் வைத்திருக்க செய்யும். சிப்ஸ் அல்லது பிஸ்கட் போன்ற பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளுக்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த மாற்றாகும். வேலைக்கு நடுவே ஏற்படும் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும், மூளை சுறுசுறுப்பாக இயங்கவும் இதிலுள்ள சத்துக்கள் துணைபுரிகின்றன.

இரவு நேரத்தில் சாப்பிடலாமா? இரவில் வாழைப்பழம் சாப்பிடுவது உடல் நலத்திற்கு தீங்கானது என்ற ஒரு பொதுவான கருத்து நிலவுகிறது. ஆனால், உண்மையில் இது தூக்கத்திற்கு உதவக்கூடியது. வாழைப்பழத்தில் உள்ள மெக்னீசியம் மற்றும் டிரிப்டோபான் (Tryptophan) போன்ற சத்துக்கள் தசைகளை தளர்த்தி, நிம்மதியான உறக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

இருப்பினும், செரிமான பிரச்சனை உள்ளவர்கள் அல்லது ஆஸ்துமா, சளித் தொந்தரவு போன்ற சுவாச பிரச்சனைகள் இருப்பவர்கள் இரவில் வாழைப்பழம் சாப்பிடுவதை தவிர்க்கலாம். ஏனெனில் சிலருக்கு இது இரவில் செரிமான கோளாறையோ அல்லது மார்புச் சளியையோ அதிகரிக்க செய்யக்கூடும். உங்களின் உடல் வாகை பொறுத்து இதனை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

யாரெல்லாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும்?

வாழைப்பழம் ஆரோக்கியமானது என்றாலும், சர்க்கரை நோய் (Diabetes) உள்ளவர்கள் இதன் அளவை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இதில் இயற்கை சர்க்கரை அதிகமாக இருப்பதால், மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி அளவாக சாப்பிடுவது நல்லது.

அதேபோல், செரிமான மண்டலம் உணர்திறன் கொண்டவர்கள் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடுவதை தவிர்க்கலாம். சிலருக்கு வாழைப்பழம் சாப்பிட்டால் சளி பிடிக்கும் என்ற எண்ணம் உண்டு, இது குறித்த அறிவியல் பூர்வமான ஆதாரங்கள் குறைவாக இருந்தாலும், அலர்ஜி அல்லது சுவாசப் பாதிப்பு உள்ளவர்கள் தங்கள் உடல் நிலைக்கு ஏற்ப இதனை உட்கொள்வது சிறந்தது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

WHEN TO EAT BANANA
வாழைப்பழம் சாப்பிட சிறந்த நேரம்
BANANA BEFORE WORKOUT
BEST TIME TO EAT BANANA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.