100 கிராம் அல்ட்ரா ப்ராசஸ்டு உணவுகளால் 14% அதிகரிக்கும் இதய நோய் அபாயம்: எதை தவிர்க்க வேண்டும்?
தினமும் நாம் வழக்கமாக சாப்பிடும் உணவோடு, கூடுதலாக 100 கிராம் அல்ட்ரா ப்ராசஸ்டு உணவை சேர்த்துக்கொள்ளும்போது, மாரடைப்பு, பக்கவாதம் மற்றும் இதயம் சார்ந்த நோய்களால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளுக்கான ஆபத்து 14% அதிகரிக்கிறது.
Published : September 26, 2026 at 7:00 AM IST
நமது பரபரப்பான நவீன வாழ்க்கையில், நேரத்தை சேமிப்பதற்காகவும் நாவிற்கு சுவையளிப்பதற்காகவும் நாம் பலவிதமான பாக்கெட் உணவுகளை நாட தொடங்கிவிட்டோம். கடையிலிருந்து வாங்கும் நொறுக்கு தீனிகள், பாட்டில் குளிர்பானங்கள், உடனடி உணவுகள் (Ready-to-eat) மற்றும் பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட நொறுக்கு தீனிகள் நமது அன்றாட உணவின் ஒரு பகுதியாகவே மாறிவிட்டன.
நீண்ட நாட்கள் கெட்டுப்போகாமல் இருப்பது, கவர்ச்சிகரமான விளம்பரங்கள் மற்றும் எளிதில் கிடைப்பது ஆகியவை நம்மை இதுபோன்ற 'அல்ட்ரா ப்ராசஸ்டு' (Ultra-processed foods - UPF) உணவுகளை நோக்கி ஈர்க்கின்றன.
ஆனால், இதுபோன்ற தீவிரமாக பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை தொடர்ந்து அதிக அளவில் உட்கொள்வது வெறும் உடல் எடையை மட்டும் அதிகரிப்பதோடு நின்றுவிடுவதில்லை. அது நமது இதயத்தின் ஆரோக்கியத்திற்கே மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக மாறக்கூடும் என்பதை சமீபத்திய சர்வதேச ஆய்வு ஒன்று வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது.
அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, ஆசியா உட்பட உலகின் பல பகுதிகளைச் சேர்ந்த சுமார் 88 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பெரியவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட 51 ஆய்வுகளின் தொகுப்பு, 'ஃபேமிலி மெடிசின் அண்ட் கம்யூனிட்டி ஹெல்த்' (Family Medicine and Community Health) என்ற மருத்துவ இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வின் முடிவுகள், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் நமது உடலுக்குள் ஏற்படுத்தும் மறைமுக ஆபத்துகளை மிக தெளிவாக எச்சரிக்கின்றன.
ஆய்வில் வெளிவந்த அதிர்ச்சி தகவல்கள்
2 முதல் 32 ஆண்டுகள் வரை தொடர்ச்சியாக கண்காணிக்கப்பட்ட நபர்களின் உணவு பழக்கவழக்கங்களை ஆராய்ந்ததில், 'அல்ட்ரா ப்ராசஸ்டு' உணவுகளை அதிகமாக சாப்பிடுபவர்களுக்கு இதய நோய் பாதிப்புகள் மிக அதிகமாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
- 14% கூடுதல் ஆபத்து: தினமும் நாம் வழக்கமாக சாப்பிடும் உணவோடு, கூடுதலாக 100 கிராம் அல்ட்ரா ப்ராசஸ்டு உணவை சேர்த்துக்கொள்ளும்போது, மாரடைப்பு, பக்கவாதம் மற்றும் இதயம் சார்ந்த நோய்களால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளுக்கான ஆபத்து 14% அதிகரிக்கிறது.
- இதர நோய்களின் அபாயம்: தினமும் 100 கிராம் கூடுதல் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவை உட்கொள்வது, புற்றுநோய் ஆபத்தை 4%, எந்தவொரு காரணத்தினாலும் ஏற்படும் உயிரிழப்பு ஆபத்தை 3% மற்றும் நீரிழிவு அல்லது வளர்சிதை மாற்ற பிரச்சனைகளின் ஆபத்தை 2% உயர்த்துகிறது.
இங்கே 100 கிராம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பாக்கெட் உணவை சாப்பிட்ட உடனே மாரடைப்பு வந்துவிடும் என்பதை குறிக்கவில்லை. மாறாக, நீண்டகால அடிப்படையில் இதுபோன்ற உணவுகளை தொடர்ந்து சாப்பிடும்போது ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்தில் இதய நோய் பாதிப்பு எவ்வாறு உயர்கிறது என்பதையே இந்த ஆய்வு காட்டுகிறது.
எவையெல்லாம் 'அல்ட்ரா ப்ராசஸ்டு' உணவுகள்?
எல்லா பாக்கெட் உணவுகளுமே 'அல்ட்ரா ப்ராசஸ்டு' உணவுகள் அல்ல என்பதை நாம் முதலில் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். வீட்டு சமையலறையில் நாம் பயன்படுத்தாத, தொழிற்சாலைகளில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும் ரசாயனங்கள், சுவையூட்டிகள், நிறமிகள் மற்றும் பதப்படுத்தும் பொருட்கள் (Additives) சேர்க்கப்பட்டு உருவாக்கப்படும் உணவுகளே 'அல்ட்ரா ப்ராசஸ்டு' உணவுகள் எனப்படுகின்றன.
உதாரணங்கள்:
- சர்க்கரை கலந்த பாட்டில் குளிர்பானங்கள் மற்றும் சோடாக்கள்
- பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட பிஸ்கட்டுகள், கேக்குகள் மற்றும் சாக்லேட்டுகள்
- சிப்ஸ், குர்குரே போன்ற பொரித்த நொறுக்கு தீனிகள்
- இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் மற்றும் உடனடியாக சூடாக்கி சாப்பிடும் உணவுகள்
- பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி உணவுகள்
அதேசமயம், பாஸ்டரைஸ் செய்யப்பட்ட பால், உறைவிக்கப்பட்ட காய்கறிகள் (Frozen vegetables), தானியங்கள் ஆகியவை பதப்படுத்தப்பட்டாலும், அவை இந்த தீவிர ரசாயனப் பட்டியலில் வராது.
பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் இதயத்தை பாதிப்பது எப்படி?
பெரும்பாலான அல்ட்ரா ப்ராசஸ்டு உணவுகளில் உடலுக்கு தேவையான நார்ச்சத்துக்கள் மற்றும் வைட்டமின்கள் இருப்பதில்லை. மாறாக, அதிகளவிலான உப்பும், சர்க்கரையும், ஆரோக்கியமற்ற கொழுப்புமே நிறைந்துள்ளன. இவை உயர் ரத்த அழுத்தம், உடல் பருமன் மற்றும் ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை அதிகரித்து இதயத்தைப் பாதிக்கின்றன.
உணவில் சேர்க்கப்படும் செயற்கை நிறமிகள், சுவையூட்டிகள் மற்றும் கெட்டுப்போகாமல் இருக்க சேர்க்கப்படும் ரசாயனங்கள், நமது குடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களைப் பாதித்து, உடலுக்குள் மறைமுக வீக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன.
பாக்கெட் உணவுகளை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டுமா?
அனைத்து பாக்கெட் உணவுகளையும் முழுமையாக தவிர்க்க வேண்டும் என்பதில்லை. உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) மற்றும் அமெரிக்க இதய சங்கம் வழங்கும் வழிகாட்டுதல்களின்படி:
இயற்கையான மற்றும் குறைந்த அளவே பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளான காய்கறிகள், பழங்கள், பருப்பு வகைகள், முழு தானியங்கள், நட்ஸ் மற்றும் மீன் போன்ற உணவுகளை தினசரி உணவின் அடிப்படையாக மாற்ற வேண்டும்.
கடைகளில் பாக்கெட் உணவுகளை வாங்கும்போது, அதன் பின்னால் உள்ள ஊட்டச்சத்துப் பட்டியலைப் படித்து, அதில் உப்பு, சர்க்கரை மற்றும் நிறைவுற்ற கொழுப்பு குறைவாக உள்ளதா என்பதை உறுதிசெய்து வாங்குவது நல்லது.