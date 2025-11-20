இந்தியாவில் ஏற்படும் 56% நோய்களுக்கு இது தான் காரணம் - எச்சரிக்கும் ICMR!
ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கங்கள் மற்றும் சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றினால், அதிக எண்ணிக்கையிலான இதய நோய் மற்றும் ரத்த அழுத்தப் பிரச்சனைகளைத் தடுக்க முடியும் என்கிறது ICMR.
Published : November 20, 2025 at 3:55 PM IST
இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் (ICMR) 2024ம் ஆண்டு இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ள ஒரு ஆய்வு, நம் அன்றாட உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் குறித்த ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் தகவலை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இந்தியாவில் மக்கள் எதிர்கொள்ளும் மொத்த நோய்ப் பளுவில் (Total Disease Burden) 56.4% ஆனது ஆரோக்கியமற்ற உணவுப் பழக்கங்களால் ஏற்படுவதாக தெரியவந்துள்ளது. எப்போதாவது ஜங்க் ஃபுட்கள் சாப்பிடுவதை இது குறிக்கவில்லை. ஆனால், நமது அன்றாட உணவுமுறையில் நாம் சாப்பிடும் உணவுகள் நீண்ட கால ஆரோக்கியத்தில் ஏற்படுத்தும் ஆழமான தாக்கத்தை இந்த ஆய்வு வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
ஆரோக்கியமற்ற உணவு குறிப்பது என்ன?
ICMR கூற்றுப்படி, இன்றைய காலத்தில் ஆரோக்கியமற்ற உணவு என்பது, உணவுப் பழக்கங்களில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. அதிக அளவு செயற்கை சர்க்கரை, ஆரோக்கியமற்ற கொழுப்புகள் நிறைந்த பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை அதிகமாக உட்கொள்வது, அத்துடன் உடற்பயிற்சியின்மை மற்றும் பலவிதமான சத்துக்கள் நிறைந்த உணவுகளை அணுக முடியாத சூழல் ஆகியவை தான் இதற்கு காரணம். இந்த பழக்க வழக்கத்தின் விளைவாக, உடல் பருமன், டைப் 2 நீரிழிவு, இதய நோய்கள், உயர் ரத்த அழுத்தம் போன்ற தீவிரமான நோய்களுக்கு வழிவகுக்கின்றன.
ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கங்கள் மற்றும் சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றினால், அதிக எண்ணிக்கையிலான இதய நோய் மற்றும் ரத்த அழுத்தப் பிரச்சனைகளைத் தடுக்க முடியும். குறிப்பாக, டைப் 2 நீரிழிவு நோயை 80% வரை சரியான வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் மூலம் தடுக்க முடியும் என்கிறது ICMR-இன் தேசிய ஊட்டச்சத்து நிறுவனம் (NIN).
ICMR வழிகாட்டுதல்கள்:
இந்த சுகாதார நெருக்கடியைச் சமாளிக்க, ICMR 17 ஆதார அடிப்படையிலான உணவு வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. அவற்றில் சில முக்கியப் பரிந்துரைகளின் விவரம் பின்வருமாறு.
- உப்பு உட்கொள்ளலை கட்டுப்படுத்துவது
- எண்ணெய் மற்றும் கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளை குறைவாக பயன்படுத்தவும்.
- சர்க்கரை மற்றும் அதிகப்படியாகப் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை தவிர்க்கவும்
- பேக்கேஜ் செய்யப்பட்ட உணவுகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, அதன் உணவுக் குறிச்சொற்களை (Food Labels) உன்னிப்பாகக் கவனிக்கவும்.
- சிறுநீரக பாதிப்பு அல்லது எலும்பு பலவீனம் போன்ற நீண்ட காலப் பிரச்சனைகளைத் தவிர்க்க, புரதச் சத்து மாத்திரைகள் உட்கொள்வதைத் தவிர்க்கவும்.
- ஊட்டச்சத்துடன் உடற்பயிற்சியையும் ஊக்குவிக்க வேண்டும். தினசரி கலோரி உட்கொள்ளலில், தானியங்கள் மற்றும் சிறுதானியங்களில் இருந்து 45%க்கு மிகாமலும், பருப்பு வகைகள், பயறுகள், இறைச்சி போன்றவற்றிலிருந்து 15% வரையும் பெற்று, மீதமுள்ள கலோரிகளுக்கு நட்ஸ், பழங்கள், காய்கறிகள், பால் போன்றவற்றைச் சேர்க்க வேண்டும்.
மேலும், ICMR ஒரு நாளைக்கு தேவையான உணவு உட்கொள்ளலை பரிந்துரைத்துள்ளது.
|உணவு வகை
|பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு
|தானியங்கள்
|180 - 360 கிராம்
|பழங்கள் & காய்கறிகள்
|400 - 600 கிராம்
|பருப்புகள்/பயறுகள்
|85 கிராம்
|பால்
|சுமார் 300 மிலி
ICMR வெளியிட்டுள்ள இந்த அறிக்கை வெறும் துரித உணவைத் தவிர்ப்பது மட்டுமல்ல. நீண்ட கால ஆரோக்கியத்தைப் பேணும் ஒரு உணவு முறையை உருவாக்குவதே இதன் நோக்கம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.