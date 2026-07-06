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மழைக்கால நோய்த்தொற்று அபாயம்: குழந்தைகளை பாதுகாப்பது எப்படி?

குழந்தைகளுக்கு தண்ணீரை எப்போதும் நன்றாக கொதிக்க வைத்து, ஆறவைத்து கொடுக்க வேண்டும். தண்ணீர் சேமிக்கும் பாத்திரங்களை எப்போதும் மூடி வைக்க வேண்டும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 6, 2026 at 10:59 AM IST

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கோடை காலம் முடிந்து பருவமழை தொடங்கும் போது, வெயிலின் தாக்கத்திலிருந்து நமக்கு பெரிய நிம்மதி கிடைக்கிறது. ஆனால், இதே மழைக்காலத்தில்தான் குழந்தைகள் எளிதாக நோய்த்தொற்றுகளுக்கு ஆளாகிறார்கள். காற்றில் உள்ள ஈரப்பதம், ஆங்காங்கே தேங்கும் தண்ணீர் மற்றும் அசுத்தமான உணவு ஆகியவற்றால் வைரஸ்கள், பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் கொசுக்கள் வேகமாக பெருகுகின்றன.

இதன் காரணமாக, சிறு குழந்தைகளுக்கு காய்ச்சல், வயிற்றுப்போக்கு, டெங்கு மற்றும் சளி போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. குழந்தைகளின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி முழுமையாக வளர்ச்சி அடையாததால், அவர்கள் எளிதில் நோய்வாய்ப்படுகிறார்கள். எனவே, இந்த மழைக்காலத்தில் சில எளிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் நம் குழந்தைகளைப் பாதுகாப்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்க முடியும்.

குழந்தைகள் அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படக் காரணம் என்ன?

மழைக்காலத்தில் மாறும் வானிலை நோய் கிருமிகள் பரவுவதற்கு சாதகமாக அமைகிறது. காற்றில் அதிக ஈரப்பதம் இருப்பதால் வைரஸ்களும் பாக்டீரியாக்களும் நீண்ட நேரம் உயிர்வாழ்கின்றன. வீட்டை சுற்றியுள்ள தேவையில்லாத டயர்கள், உடைந்த தொட்டிகள் மற்றும் பூந்தொட்டிகளில் தேங்கும் மழைநீரில் கொசுக்கள் முட்டையிட்டு பெருகுகின்றன. இந்த கொசுக்கள் மூலமாகவே டெங்கு மற்றும் சிக்குன்குனியா போன்ற காய்ச்சல்கள் பரவுகின்றன.

மேலும், பலத்த மழையினால் குடிநீர் நிலைகளில் கழிவுநீர் கலக்க வாய்ப்புள்ளது. இதனால் குழந்தைகளுக்கு வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் மஞ்சள் காமாலை போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. ஈரமான ஆடைகளை அணிவதாலும், நீண்ட நேரம் ஈரப்பதத்தில் இருப்பதாலும் தோலில் பூஞ்சை தொற்றுகளும் ஏற்படுகின்றன.

மழைக்காலத்தில் பரவும் பொதுவான நோய்கள்

மழைக்காலத்தில் குழந்தைகள் மத்தியில் நான்கு வகையான முக்கிய பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன.

  • முதலாவதாக, சளி மற்றும் இருமல் போன்ற சுவாசப் பாதிப்புகள். மழைக்காலத்தில் குழந்தைகள் வீடுகளுக்குள்ளேயே அல்லது பள்ளிகளில் மற்ற குழந்தைகளுடன் நெருக்கமாக இருக்கும்போது இந்த வைரஸ் தொற்றுகள் வேகமாக பரவுகின்றன. இதனால் காய்ச்சல், தொண்டை வலி மற்றும் உடல் சோர்வு ஏற்படும்.
  • இரண்டாவதாக, வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் செரிமானப் பிரச்சினைகள். அசுத்தமான குடிநீர் மற்றும் வெளியில் விற்கப்படும் உணவுகளை உண்பதால் டைபாய்டு மற்றும் வாந்தி பேதி போன்ற நோய்கள் ஏற்படுகின்றன.
  • மூன்றாவதாக, கொசுக்களால் பரவும் டெங்கு மற்றும் சிக்குன்குனியா. பகல் நேரத்தில் கடிக்கும் ஏடிஸ் கொசுக்களால் இந்த காய்ச்சல் பரவுகிறது. இது கடுமையான உடல் வலி மற்றும் சோர்வை ஏற்படுத்தும்.
  • நான்காவதாக, தோல் மற்றும் கண் பாதிப்புகள். ஈரமான காலணிகளை அணிவதாலும், தேங்கிய நீரில் விளையாடுவதாலும் கால்களில் பூஞ்சைத் தொற்று மற்றும் சேற்றுப்புண் ஏற்படும். அசுத்தமான கைகளால் கண்களைத் தொடுவதால் மெட்ராஸ் ஐ எனப்படும் கண் நோயும் பரவக்கூடும்.

பாதுகாப்பாக இருக்க என்ன செய்வது?

குழந்தைகளை நோய்த்தொற்றுகளில் இருந்து பாதுகாக்க பெற்றோர் சில தினசரி பழக்கவழக்கங்களை மாற்ற வேண்டும். அதன் விவரம் பின்வருமாறு...

  • சாப்பிடுவதற்கு முன்பும், கழிவறையை பயன்படுத்திய பின்பும், வெளியிலிருந்து விளையாடிவிட்டு வந்த பிறகும் சோப்பு போட்டு நன்றாக கைகளை கழுவப் பழக்க வேண்டும். இது வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் சளி பரவுவதை பாதியாக குறைக்கும்.
  • தண்ணீரை எப்போதும் நன்றாக கொதிக்க வைத்து, ஆறவைத்து கொடுக்க வேண்டும். தண்ணீர் சேமிக்கும் பாத்திரங்களை எப்போதும் மூடி வைக்க வேண்டும்.
  • வெளியில் விற்கப்படும் வெட்டி வைக்கப்பட்ட பழங்கள், சாலடுகள் மற்றும் சாலையோர உணவுகளை முழுமையாக தவிர்க்க வேண்டும். எப்போதும் சூடான, வீட்டில் சமைத்த உணவுகளையே கொடுக்க வேண்டும்.
  • வீட்டை சுற்றி தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு முழுக்கை சட்டைகளையும், கொசு விரட்டிகளையும் பயன்படுத்தலாம்.
  • மழையில் நனைந்து வந்தால் உடனே ஆடைகளையும் காலணிகளையும் மாற்ற வேண்டும். குறிப்பாக கால் விரல்களுக்கு இடையே உள்ள ஈரப்பகுதியை நன்றாகத் துடைக்க வேண்டும்.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் உணவுகள்

குழந்தைகளின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்த முறையான உணவு முறை அவசியம். வைட்டமின் சி நிறைந்த நெல்லிக்காய், கொய்யாப்பழம் மற்றும் ஆரஞ்சு போன்ற பழங்களை உணவில் சேர்க்கலாம். முட்டை, பருப்பு வகைகள் மற்றும் பால் போன்ற புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் உடலுக்கு பலம் தரும்.

பச்சை காய்கறிகளை நன்றாக கழுவி, சமைத்து கொடுக்க வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு போதிய அளவு தண்ணீர் கொடுத்து உடலை வறட்சியின்றி வைத்திருக்க வேண்டும். பிறந்த குழந்தைகளுக்குத் தாய்ப்பால் கொடுப்பதை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும், ஏனெனில் தாய்ப்பாலில் உள்ள இயற்கையான எதிர்ப்பொருட்கள் குழந்தைகளை கிருமிகளிடமிருந்து பாதுகாக்கும்.

மருத்துவரை எப்போது அணுக வேண்டும்?

மழைக்கால காய்ச்சல் சாதாரணமானது என்று அலட்சியமாக இருக்க கூடாது. பின்வரும் அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனே மருத்துவரிடம் அழைத்து செல்ல வேண்டும்,

  • காய்ச்சல் இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களுக்கு மேல் நீடித்தால்
  • குழந்தை மூச்சு விட சிரமப்பட்டால் அல்லது தொடர்ந்து வாந்தி எடுத்தால்
  • சிறுநீர் கழிப்பது குறைந்தாலோ அல்லது கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டாலோ
  • வழக்கத்திற்கு மாறாக குழந்தை அதிக சோர்வாக அல்லது மயக்க நிலையில் இருந்தால்
  • உடலில் சிகப்புப் புள்ளிகள் அல்லது தடிப்புகள் தோன்றி, கடுமையான வயிற்று வலி இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.

ஆய்வு:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32275697/

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TAGGED:

MONSOON INFECTIONS IN CHILDREN
பருவமழை
மழைக்காலம்
MONSOON CHILD CARE

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