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பணக்கவலையால் ஆண்களுக்கு மூளை பாதிப்பு அபாயம்? அதிரவைக்கும் புதிய ஆய்வு!

'அல்சைமர்' எனப்படும் மறதி நோய் வருவதற்கான மரபணு பிணைப்பு உள்ளவர்களுக்கு, பணக்கவலை சேரும்போது மூளை பாதிப்பு இன்னும் தீவிரமாகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 24, 2026 at 1:20 PM IST

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"பணம் இருந்தா தான் எல்லாம்" என்று சொல்வது ஏதோ பெரிய தத்துவம் போல தெரியலாம். ஆனால், கையில் காசில்லாமல் அடுத்த வேளை சாப்பாட்டிற்கோ அல்லது அடுத்த மாத வீட்டு வாடகைக்கோ தவிக்கும் போது ஏற்படும் அந்த தவிப்பு இருக்கிறதே, அதை அனுபவித்தவர்களுக்குத்தான் தெரியும்.

"அடுத்த மாசம் எப்படி சமாளிக்க போறோமோ?" என்று யோசித்து யோசித்து, நள்ளிரவு மூன்று மணிக்கு கண் விழித்து புலம்பி கொண்டிருக்கும்போது, நமக்கு அடுத்த நாள் வேலைக்கு போகும்போது சோர்வாக இருக்கும் என்று தான் நினைப்போம். ஆனால், அந்த பணக்கவலை நமது உடலையும், முக்கியமாக நமது மூளையையும் எந்த அளவுக்கு பாதித்து கொண்டிருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியாது.

நாம் படும் கவலையெல்லாம் நமது பாக்கெட்டை மட்டும் காலி செய்வதில்லை, அது மெதுவாக நமது மூளைக்குள்ளும் சென்று, மூளையை தனக்குத்தானே சீக்கிரமாகவே வயதாக செய்துவிடுகிறது என்கிறது சமீபத்தில் வெளியான ஆய்வு.

வங்கி கணக்கை தாண்டி மூளைக்குள் நுழையும் கவலை

லண்டன் பல்கலைக்கழக கல்லூரியை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் நடத்திய புதிய ஆய்வில், நீண்ட காலமாக இருக்கும் நிதி நெருக்கடியும் பணக்கவலையும் ஒரு மனிதனின் மூளையை சீக்கிரமே முதியவர் போல மாற்றிவிடுகிறது என்று கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

நாம் பல வருஷமாக கடனை அடைக்க போராடும்போதும், மாத கடைசியில் வரவு செலவை சமாளிக்க திணறும்போதும் ஏற்படும் அந்த மன அழுத்தம், வெறும் பணப் பிரச்சனையோடு முடிந்துவிடுவதில்லை. அது நம் தலையிலேயே நிரந்தரமாக குடிவந்துவிடுகிறது.

பல தலைமுறை மனிதர்களை வைத்து நடத்தப்பட்ட ஆய்வு

இந்த ஆய்வு ஏதோ ஒரு நாள் காலையில் நான்கு பேரிடம் கேள்வி கேட்டுவிட்டு எழுதப்பட்டதல்ல. 1946-ஆம் ஆண்டு பிரிட்டனில் பிறந்த 2,759 மனிதர்களை அவர்களின் இளமைக் காலம் முதல் முதியவராகும் வரை, பல தசாப்தங்களாக தொடர்ந்து கண்காணித்து இந்த முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளனர்.

ஆராய்ச்சியாளர்கள் அவர்களின் 26, 43 மற்றும் 53 ஆகிய வயதுகளில் அவர்களின் நிதி நிலைமை எப்படி இருந்தது என்று கேட்டறிந்தனர். இதில் பெரும்பாலான காலங்களில் குறைந்த வருமானத்திலேயே வாழ்ந்தவர்கள், தொடர் நிதி நெருக்கடியில் இருக்கும் பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டனர்.

ஆய்வில் தெரியவந்தது என்ன?

இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் நம்மை ரொம்பவே யோசிக்க வைக்கின்றன,

  • யோசிக்கும் திறன் குறைதல்: இளமை மற்றும் நடுத்தர வயதில் தொடர்ந்து பணப் பிரச்சனையோடு வாழ்ந்த மனிதர்களுக்கு, 53 வயது வரும்போது அவர்களின் யோசிக்கும் திறனும் நினைவாற்றலும் மற்றவர்களை விடக் குறைவாகவே இருந்தது.
  • மூளையின் அளவு சுருங்குவது: இதில் சிலருக்கு 69 முதல் 71 வயது இருக்கும்போது ஸ்கேன் செய்து பார்த்ததில், நீண்ட காலம் பணக்கவலையில் வாழ்ந்தவர்களின் மூளை ஆரோக்கியம் மிகவும் மோசமாகி, மூளையின் அளவே சுருங்கிப்போயிருந்தது தெரியவந்தது. மூளை விரைவாக வயதாவதற்கு இதுவே மிக முக்கிய அறிகுறி.

ஒருவர் சிறுவயதில் எவ்வளவு புத்திசாலியாக இருந்தார், எவ்வளவு படித்திருந்தார் என்பதையெல்லாம் தாண்டி, பணக்கவலை ஒன்று மட்டுமே மனித மூளையில் தனியாகப் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது என்பது உறுதியாகியுள்ளது.

பணக்கவலை மூளையை என்ன செய்கிறது?

பணத்திற்கும் மூளைக்கும் அப்படி என்னதான் தொடர்பு? அதற்கு இரண்டு முக்கியக் காரணங்களைச் சொல்கிறார்கள்:

1. ஓயாத மன அழுத்தம்:

பணம் பற்றிய பயமும் கவலையும் எப்போதும் இருக்கும்போது, நமது உடலுக்குள் மன அழுத்தத்தை உண்டாக்கும் வேதிப்பொருள்கள் தொடர்ந்து சுரந்துகொண்டே இருக்கும். இது மூளையை மெல்ல மெல்லப் பாதித்து, அதன் இளமையைப் பறித்துவிடுகிறது.

2. மூளைக்கு தரும் அதிகப்படியான வேலை:

"அடுத்த வாரம் கரண்ட் பில் கட்ட முடியுமா?", "இந்த மாச மளிகை செலவை எப்படி சமாளிப்பது?" என்று மூளை எப்போதும் கணக்கு போட்டுக்கொண்டே இருந்தால், அதற்கு வேறு நல்ல விஷயங்களை யோசிக்கவோ அல்லது ஓய்வெடுக்கவோ நேரம் கிடைக்காமல் போய்விடும். கவலைப்படுவது என்பது மன ரீதியாக மட்டுமல்ல, மூளையின் ஆரோக்கியத்திற்கும் மிக பெரிய இழப்பாக முடிந்துவிடுகிறது.

யாருக்கு பாதிப்பு அதிகம்?

இந்த ஆய்வில் சிலருக்குப் பாதிப்பு மிக அதிகமாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது:

  • குடும்ப பொறுப்பை சுமக்கும் ஆண்கள்: 'குடும்பத்தை காப்பாற்றும் முழுப் பொறுப்பும் நம்முடையதுதான்' என்ற எண்ணத்தோடு வாழும் ஆண்களுக்கு இந்த நிதி நெருக்கடியால் மூளை பாதிக்கப்படும் அபாயம் அதிகமாக இருக்கிறது.
  • அல்சைமர் நோய் அபாயம்: 'அல்சைமர்' எனப்படும் மறதி நோய் வருவதற்கான மரபணு பிணைப்பு உள்ளவர்களுக்கு, பணக்கவலை சேரும்போது மூளை பாதிப்பு இன்னும் தீவிரமாகிறது.

என்ன செய்வது?

நாம் மூளையைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கக் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்களை விளையாடுவதோ, பெரிய பெரிய மாத்திரைகளை சாப்பிடுவதோ மட்டும் போதாது. மனிதர்கள் கவலையில்லாமல், நிம்மதியாக வாழ்வதற்கான ஒரு நல்ல சூழலை சமூகத்தில் உருவாக்க வேண்டும்.

நமது மூளை உண்மையிலேயே ஒரு அற்புதமான படைப்பு. அது பல நூறு விஷயங்களை நினைவில் வைக்கும், பெரிய கணக்குகளைப் போடும், நம் காரின் சாவி எங்கே இருக்கிறது என்பதைக்கூடக் கண்டுபிடித்து சொல்லும். ஆனால், அவ்வளவு திறமையான மூளைக்கும் ஒரு எல்லை உண்டு. பல வருடங்களாக பணத்தை பற்றியே கவலைப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும் சுமையை சுமப்பதற்கு நமது மூளை படைக்கப்படவில்லை என்பதுதான் இந்த ஆய்வு நமக்குச் சொல்லும் செய்தி.

ஆய்வு:

https://academic.oup.com/innovateage/article/10/8/igag054/8739704

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TAGGED:

பணக்கவலை
HOW DOES MONEY AFFECT THE BRAIN
FINANCIAL WELL BEING
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