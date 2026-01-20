ETV Bharat / health

குனிந்த தலை நிமிராத தலைமுறை: 'மொபைல் நெக்' எனும் நவீன காலத்து பிரச்சனை - எச்சரிக்கும் நரம்பியல் நிபுணர்!

டீனேஜ் பருவத்தினர் ஆன்லைன் வகுப்புகள், கேமிங் மற்றும் சமூக வலைதளங்களுக்காக நேரத்தை செலவிடுகின்றனர். வளரும் பருவத்தில் இருக்கும் இவர்களது எலும்புகள் மற்றும் தசைகள் இந்த அழுத்தத்தால் எளிதில் பாதிக்கப்படுகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம்
By Kasmin Fernandes

Published : January 20, 2026 at 4:26 PM IST

சுமார் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை, வீதிகளில் நடப்பவர்கள் ஒருவரையொருவர் பார்த்து புன்னகைப்பதோ அல்லது சாலையோர மரங்களை ரசிப்பதோ வாடிக்கையாக இருந்தது. ஆனால் இன்று, மனிதர்கள் ஒரு விசித்திரமான மாற்றத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.

எங்கு பார்த்தாலும் மக்கள் தலையை குனிந்தபடி, கையில் இருக்கும் அந்த சிறிய திரையையே வெறித்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏதோ இழந்ததை தேடுவது போலவோ அல்லது ஏதோ ஒரு ரகசியத்தை ஆராய்வது போலவோ இந்த 'குனிந்த தலை' கலாச்சாரம் மாறிவிட்டது. இதற்கு பின்னால் இருப்பது 'வாட்ஸ்அப்' மற்றும் சமூக வலைதளங்களின் இடைவிடாத அழைப்புகள்.

இந்த எதார்த்தமான பழக்கம் நமக்குத் தெரியாமலேயே 'மொபைல் நெக் சிண்ட்ரோம்' (Mobile Neck Syndrome) என்ற ஒரு புதிய உடல்நல பாதிப்பை உருவாக்கியுள்ளது. இது ஏதோ போனை கீழே வைத்தால் சரியாகிவிடும் சாதாரண வலி அல்ல, நமது முதுகெலும்பின் கட்டமைப்பையே சிதைக்கும் ஒரு தீவிரமான பிரச்சனை. தொழில்நுட்பம் வளர்ந்த வேகத்தில், நமது உடல் அதற்குத் தகுந்தபடி பரிணமிக்கவில்லை என்பதே கசப்பான உண்மை.

மொபைல் நெக் என்றால் என்ன? பொதுவாக ஒரு மனிதனின் தலை 4.5 முதல் 5 கிலோ எடை கொண்டது. நமது கழுத்து நேராக இருக்கும்போது, இந்த எடையைத் தாங்கும் வகையில் நமது தண்டுவடம் இயற்கையாகவே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், நாம் போனைப் பார்ப்பதற்காகத் தலையை முன்னால் சாய்க்கும்போது, அந்த எடையின் தாக்கம் பல மடங்கு அதிகரிக்கிறது.

ஜெய்ப்பூர் சி.கே பிர்லா மருத்துவமனையின் நரம்பியல் நிபுணர் டாக்டர் சஞ்சீவ் சிங் கூறுகையில், "நீங்கள் தலையை 15 டிகிரி சாய்க்கும்போதே கழுத்தின் மீதான அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது. அதுவே 45 டிகிரி (நாம் போன் பார்க்கும் பொதுவான நிலை) சாயும்போது, உங்கள் கழுத்தில் ஒரு சிறு குழந்தையைத் தூக்கி உட்கார வைத்திருப்பதைப் போன்ற பாரத்தை உங்கள் கழுத்து தசைகள் தாங்குகின்றன," என்கிறார்.

மேலும் அவர் கூறுகையில், “இந்தக் கூடுதல் சுமை கழுத்து தசைகள், தசைநார்கள், முதுகெலும்புகளுக்கு இடையேயான வட்டுகள் மற்றும் முகப்பு மூட்டுகளில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. காலப்போக்கில், இந்த அழுத்தம் வெறும் கோட்பாட்டு ரீதியானதாக இல்லாமல், கழுத்து வலி, தசைப்பிடிப்பு, தலைவலி, தோள்பட்டை இறுக்கம் மற்றும் மேல் முதுகு அசௌகரியம் போன்ற அறிகுறிகளாக வெளிப்பட்டு, வேதனை தரும் தனிப்பட்ட பிரச்சனையாக மாற தொடங்குகிறது” என்றார்.

ஏன் இந்த பாதிப்பு ஏற்படுகிறது? இந்த பாதிப்புக்கு தொழில்நுட்பம் காரணமல்ல, அதை நாம் பயன்படுத்தும் 'முறை' தான் காரணம் .

  • தவறான நிலை (Poor Ergonomics): நாம் பெரும்பாலும் மொபைலை மார்பு அல்லது வயிற்று பகுதிக்கு நேராக வைத்து பார்க்கிறோம். இதனால் கழுத்து வளைந்து, 'கேள்விக்குறி' போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
  • இளம் வயதினர்: குறிப்பாக டீனேஜ் பருவத்தினர் ஆன்லைன் வகுப்புகள், கேமிங் மற்றும் சமூக வலைதளங்களுக்காக நேரத்தை செலவிடுகின்றனர். வளரும் பருவத்தில் இருக்கும் இவர்களது எலும்புகள் மற்றும் தசைகள் இந்த அழுத்தத்தால் எளிதில் பாதிக்கப்படுகின்றன.
  • தொடர் இயக்கம் இன்மை: நீண்ட நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை பார்ப்பது, உடற்பயிற்சி செய்யாதது மற்றும் பலவீனமான முதுகுத் தசைகள் இப்பிரச்சனையைத் தீவிரப்படுத்துகின்றன.

அறிகுறிகள் மற்றும் விளைவுகள்: ஆரம்பத்தில் இது ஒரு சாதாரண கழுத்து வலி போல தோன்றும். ஆனால், காலப்போக்கில் இது கீழ்க்கண்ட பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது என எச்சரிக்கிறார் மருத்துவர் சஞ்சீவ் சிங்.

  • கழுத்து தசைகளில் பிடிப்பு மற்றும் கடுமையான வலி.
  • தலைவலி மற்றும் தோள்பட்டை மரத்துப்போதல்.
  • முதுகின் மேல் பகுதியில் அசௌகரியம்.
  • நீண்ட காலப் பாதிப்பாக, தண்டுவட டிஸ்க் (Intervertebral Discs) பிரச்சனைகள்.
  • முன்பெல்லாம் வயதானவர்களுக்கு மட்டுமே வந்த கழுத்து தண்டுவடப் பிரச்சனைகள், இன்று 15-20 வயது இளைஞர்களுக்கு வருவதற்குக் காரணம் இந்த மொபைல் பயன்பாடுதான்.

எச்சரிக்கை! கீழ்க்கண்ட அறிகுறிகள் இருந்தால் நீங்கள் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்,

  • கழுத்து வலி 2 முதல் 3 வாரங்களுக்கு மேல் நீடித்தால்.
  • கைகளில் உணர்ச்சியற்ற தன்மை (Numbness) அல்லது ஊசி குத்துவது போன்ற உணர்வு இருந்தால்.
  • உடல் சமநிலை தடுமாற்றம் அல்லது ஒருங்கிணைப்புப் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டால். இவற்றை அலட்சியப்படுத்துவது, பின்னாளில் அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு வழிவகுக்கலாம்.

தீர்வு என்ன?

கண் மட்டத்திற்கு மொபைல்: மொபைலை உங்கள் கண்களுக்கு நேராக உயர்த்தி பயன்படுத்துங்கள். கழுத்தை குனிவதற்கு பதிலாக, கண்களைக் கீழே தாழ்த்திப் பாருங்கள்.

20-20-20 விதி: ஒவ்வொரு 20 நிமிடங்களுக்கும் ஒருமுறை திரையில் இருந்து பார்வையைத் திருப்பி, 20 அடி தூரத்தில் உள்ள பொருளை 20 விநாடிகள் பாருங்கள்.

உடற்பயிற்சி: கழுத்து மற்றும் முதுகு தசைகளை வலுப்படுத்தும் எளிய பயிற்சிகளை செய்யுங்கள்.

டிஜிட்டல் டிடாக்ஸ்: தூங்குவதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பே மொபைலை தள்ளி வையுங்கள். படுக்கையில் படுத்துக்கொண்டு மொபைல் பார்ப்பதைத் தவிர்க்கவும். பரிணாம வளர்ச்சியில் மனிதன் நிமிர்ந்து நடக்கப் பல லட்சம் ஆண்டுகள் ஆனது. ஆனால், வெறும் பத்து ஆண்டுகளில் அந்த நிமிர்ந்த நிலையை நாம் இழந்து வருகிறோம்.

