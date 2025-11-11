தீவிரமான நரம்பியல் கோளாறாக மாறும் தலைவலி - WHO ஆய்வு வலியுறுத்துவது என்ன?
உலக மக்கள் தொகையில் சுமார் 40% பேர், அதாவது 3.1 பில்லியன் மக்கள் 2021ம் ஆண்டில் தலைவலி குறைபாடுகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : November 11, 2025 at 11:06 AM IST
தலைவலி என்பது அன்றாடம் பலருக்கும் ஏற்படும் ஒரு உடல் அசெளகரியம் தான். சிலர் இதனை சமாளிக்க மாத்திரை போடுவது, தூங்குவது அல்லது சூடாக ஒரு இஞ்சி டீ குடிப்பது என தற்காலிக நிவாரணத்தை கண்டுபிடித்து அதை மட்டும் பின்பற்றி வருகின்றனர். ஆனால், பலரும் நினைப்பது போல் இது சாதாரண கோளாறு இல்லை, உலகளவில் பில்லியன் கணக்கான மக்களைப் பாதிக்கும் ஒரு தீவிரமான, குறைத்து மதிப்பிடப்பட்ட நரம்பு மண்டலக் கோளாறாகும் என்கிறது WHO.
2021ம் ஆண்டின் Global Burden of Disease (GBD) இதழில் வெளியான ஆய்வுகளை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது, தலைவலி மற்றும் ஒற்றைத் தலைவலி (Migraine) ஆகியவை, கண்டறியப்படாமலும், போதுமான சிகிச்சை அளிக்கப்படாமலும் இருக்கும் மிகப்பெரிய உடல்நலச் சவால்களில் ஒன்றாகும் என தெரியவந்துள்ளது.
WHO-வின் கூற்றுப்படி, உலக மக்கள் தொகையில் சுமார் 40% பேர், அதாவது 3.1 பில்லியன் மக்கள் 2021ம் ஆண்டில் தலைவலி குறைபாடுகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதுமட்டுமல்லாமல், இந்த உடல்நல சுமை கடந்த மூன்று தசாப்தங்களாக வேகமாக அதிகரித்து வருவதை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
- டென்ஷன்-வகை தலைவலி (Tension-type Headaches): 2021-ல் உலகளவில் இதன் பாதிப்பு 2 பில்லியனாக உயர்ந்துள்ளது. இது 1990ல் இருந்ததைவிட 56% அதிகம்.
- ஒற்றைத் தலைவலி (Migraines): 2021ல் இதன் பாதிப்பு 1.2 பில்லியனாக உயர்ந்துள்ளது. இது 1990ல் இருந்ததைவிட 58% அதிகம்.
தீவிரமான தாக்கமும் இயலாமையும்!
ஒற்றைத் தலைவலி உலகளவில் 3வது மிக உயர்ந்த இயலாமைக்கான காரணமாக உள்ளது. இந்தச் சுமை வருங்காலத்தில் இன்னும் அதிகரிக்கும் என ஆய்வு எச்சரிக்கிறது. ஒற்றைத் தலைவலியால் ஏற்படும் இயலாமை காரணமாக வாழும் ஆண்டுகள் 2021ல் 43 மில்லியனாக இருந்த நிலையில், 2050ம் ஆண்டுக்குள் அது 52 மில்லியனாக உயரக்கூடும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது மனச்சோர்வு மற்றும் முதுகுவலி போன்ற பிற தீவிர உடல்நலக் கோளாறுகளுக்கு இணையாக, தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் உற்பத்தித்திறனில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது.
தலைவலி குறைபாடுகளில் பொது சுகாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த முக்கிய வகைகள் உள்ளன:
- ஒற்றைத் தலைவலி (Migraine): திரும்பத் திரும்ப வரும், மிதமான அல்லது கடுமையான வலி, பெரும்பாலும் ஒருபக்க வலி, வாந்தி மற்றும் அதிக சத்தம், வெளிச்சம் போன்றவற்றிக்கு சகிப்புதன்மை இல்லாதது.
- டென்ஷன்-வகை தலைவலி (TTH): தலையைச் சுற்றி ஒரு இறுக்கமான அழுத்த உணர்வு.
- கிளஸ்டர் தலைவலி (Cluster Headache): ஒரு கண்ணைச் சுற்றி கவனம் செலுத்தும் மிகக் கடுமையான வலியை ஏற்படுத்தும்.
- இந்த கோளாறுகளால் அதிகம் பாதிக்கப்படும் பிரிவினர் யார் என்பதை ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. ஹார்மோன், மரபணு மற்றும் வாழ்க்கை முறை காரணிகள் காரணமாக 30 முதல் 44 வயதுக்குட்பட்ட பெண்களே மிக அதிக பாதிப்பை அனுபவிக்கின்றனர்.
மைக்ரேன் தலைவலியால் ஆண்கள் விட பெண்களே 60% பாதிக்கப்படுகின்றனர். 20 முதல் 50 வயதுக்குள் இருப்பவர்கள் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், சமீப காலமாக 35 முதல் 60 வரை உள்ள பெண்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இது பொருளாதாரம் மற்றும் தனிப்பட்ட நபர்களின் வளர்ச்சியை பாதிக்கிறது. இதனை கண்டுகொள்ளாமல் அல்லது தற்காலிக நிவாரணத்தை தேடாமல் மருத்துவ ஆலோசனை பெற ஆய்வு அறிவுறுத்துகிறது.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்