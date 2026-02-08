இதயத்தை காப்பது அவரவர் மன நலனில் தான் உள்ளது! ஆய்வு சொல்வதென்ன?
எப்போதும் எதையாவது நினைத்துப் பதற்றப்படுபவர்களுக்கு இதயம் தொடர்பான நோய்கள் ஏற்பட 63% கூடுதல் வாய்ப்பு உள்ளது என்கிறது ஆய்வு.
Published : February 8, 2026 at 10:44 AM IST
பொதுவாக நம் வீட்டில் பெரியவர்களுக்கு நெஞ்சு வலி என்றாலோ அல்லது இதயத்தில் ஏதோ பிரச்சனை என்றாலோ, உடனே நாம் கேட்பது "என்ன சாப்பிட்டார்கள்? பிபி (Blood Pressure) செக் பண்ணியாச்சா? சுகர் ஏறிடுச்சா?" என்பதுதான். நம்மைப் பொறுத்தவரை இதயம் என்பது வெறும் ரத்தத்தை இறைக்கும் ஒரு இயந்திரம் மட்டுமே.
ஆனால், அந்த இயந்திரத்தை இயக்குவது நம்முடைய எண்ணங்களும் உணர்ச்சிகளும்தான் என்பதை நாம் அடிக்கடி மறந்துவிடுகிறோம். இன்று மாரடைப்பு என்பது வயது வித்தியாசம் இல்லாமல் பலரையும் தாக்குகிறது. "அவருக்கு கெட்ட பழக்கமே கிடையாது, ஜிம்முக்குப் போய் உடம்பை நல்லாதான் வைச்சிருந்தார், அப்புறம் ஏன் இப்படி ஆச்சு?" என்று நாம் ஆச்சரியப்படுகிறோம். இங்கேதான் நாம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை விட்டுவிடுகிறோம். அதுதான் மன ஆரோக்கியம்.
அளவுக்கு அதிகமான வேலைப்பளு, தீராத கவலை, சரியான தூக்கமில்லாத நிலையை நாம் ஒரு நோயாகப் பார்ப்பதில்லை. ஆனால், நம் மனம் படும் வேதனை மெல்ல மெல்ல நம் இதயத்தை சிதைக்கிறது என்பதுதான் உண்மை. சமீபத்தில் 2.2 கோடி மக்களிடம் நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வில், இதயப் பாதுகாப்பிற்கும் மனநலத்திற்கும் உள்ள ஆழமான தொடர்பை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது.
ரத்தப் பரிசோதனை செய்து கொள்வதை எவ்வளவு முக்கியமாகக் கருதுகிறோமோ, அதே அளவு முக்கியத்துவத்தை நம் மனதிற்கும் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கிறோம் என்பதை வலியுறுத்துகிறது இந்த ஆய்வு. ஜமா சைக்கியாட்ரி (JAMA Psychiatry) இதழில் வெளியான ஆய்வு, மனநலப் பாதிப்புகள் எப்படி கடுமையான இதய பாதிப்புகளை (Acute Coronary Syndrome) உருவாக்குகின்றன என்பதை காட்டுகிறது.
உலகளவில் சுமார் 22 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களிடம் சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகளைக் கொண்டு 'கல்கரி பல்கலைக்கழகத்தின்' மருத்துவத் துறை இந்த ஆய்வை நடத்தியது. இதில் மனநல சிக்கல்களுக்கும், கடுமையான இதய பாதிப்புகளுக்கும் (Acute Coronary Syndrome) இடையே நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
ஆய்வு முடிவுகள் காட்டும் ஆபத்து விகிதம்:
- போதைப்பொருள் அல்லது மதுப் பழக்கத்திற்கு அடிமையானவர்களுக்கு, மற்றவர்களை விட மாரடைப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு 2 மடங்கு அதிகமாக உள்ளது.
- ஏதேனும் ஒரு கசப்பான சம்பவத்தால் ஏற்படும் அதிர்ச்சியிலிருந்து மீள முடியாமல் தவிப்பவர்களுக்கு, இதய நோய் ஏற்படும் அபாயம் 3 மடங்கு கூடுதலாக உள்ளது.
- எப்போதும் பதற்றமாக இருப்பவர்களுக்கு இதயப் பாதிப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு 63% அதிகமாக உள்ளது.
- கடுமையான மனச்சோர்வு கொண்டவர்களுக்கு 40% கூடுதல் ஆபத்து உள்ளது.
- முறையான தூக்கம் இல்லாதவர்களுக்கு இதய நோய்க்கான வாய்ப்பு 60% அதிகமாக உள்ளது.
இந்த ஆய்வின் ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், மனநலப் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்ட பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகுதான் இதய பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. இந்த இடைப்பட்ட காலத்தை நாம் சரியாக பயன்படுத்திக் கொண்டால், இதய நோய்களை முன்கூட்டியே தடுக்க முடியும்.
மனநலம் ஏன் இதயத்தைப் பாதிக்கிறது? மனநலக் கோளாறுகள் கீழ்க்கண்ட காரணங்களால் இதயத்தைச் சிதைக்கின்றன என்கிறது ஆய்வு.
- தொடர்ச்சியான மன அழுத்தம் ரத்த அழுத்தத்தையும், இதயத் துடிப்பையும் எப்போதும் அதிகமாகவே வைத்திருக்கிறது.
- உடலில் ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் இரத்த நாளங்களைச் சேதப்படுத்தி வீக்கத்தை உருவாக்குகின்றன.
- மனநலப் பாதிப்பால் ஏற்படும் முறையற்ற தூக்கம், உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தைச் சீர்குலைக்கிறது.
- உடற்பயிற்சி செய்ய ஆர்வம் குறைதல், ஆரோக்கியமற்ற உணவுப் பழக்கம், புகைபிடித்தல் மற்றும் மது அருந்துதல் போன்ற பழக்கங்களுக்கு மனநிலை மாற்றங்கள் வழிவகுக்கின்றன.
நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன? இதய நோய் வராமல் தடுக்க இனி ரத்த அழுத்தம் மற்றும் கொழுப்பின் அளவைப் பரிசோதிப்பது மட்டுமே போதாது. வழக்கமான மருத்துவப் பரிசோதனைகளில் மனநலப் பரிசோதனையையும் (Mental Health Screening) இணைக்க வேண்டும் என்று இந்த ஆய்வு பரிந்துரைக்கிறது. மனநலக் குறைபாடுகளை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து சிகிச்சை பெறுவது, ஒருவரின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், அவரது இதயத்தையும் நீண்ட காலத்திற்குப் பாதுகாப்பாக வைக்கும்.
