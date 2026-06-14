இளம் வயதில் மாதவிடாய் நிறுத்தம்: இதய நோய் அபாயம் அதிகம் என ஆய்வில் எச்சரிக்கை!
40 முதல் 44 வயதிற்குள் மாதவிடாய் நிற்பவர்களுக்கு இதய நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு 14 சதவீதம் அதிகரிக்கிறது.
Published : June 14, 2026 at 7:11 PM IST
பெண்களின் வாழ்வில் 'மாதவிடாய் நிறுத்தம்' (Menopause) என்பது இயல்பான ஒரு பருவம். பொதுவாக, 50 வயதை கடந்தே பெரும்பாலான பெண்களுக்கு இந்த நிலை ஏற்படும். ஆனால், தற்போதைய சூழலில் பல பெண்களுக்கு மிக இளம் வயதிலேயே மாதவிடாய் நின்றுவிடுகிறது. இது வெறும் ஹார்மோன் மாற்றம் சார்ந்த விஷயம் மட்டுமல்ல, எதிர்காலத்தில் வரப்போகும் இதய நோய்களுக்கான முக்கிய அச்சுறுத்தல் என எச்சரிக்கிறது சமீபத்திய ஆய்வு.
‘தி லான்செட்’ (The Lancet) மருத்துவ இதழில் வெளியாகியுள்ள இந்த சர்வதேச ஆய்வு, குறிப்பாக நம் இந்திய பெண்கள் உள்ளிட்ட தெற்காசிய பெண்களுக்கு மிக இளம் வயதிலேயே மாதவிடாய் நின்றுவிடுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்று கூறுகிறது.
உலகெங்கும் உள்ள 26 நாடுகளை சேர்ந்த ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான பெண்களிடம் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வு, பெண்களின் மாதவிடாய் நிற்கும் வயதிற்கும், அவர்களின் இதய பாதுகாப்பிற்கும் இடையே உள்ள நெருங்கிய தொடர்பை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டுவந்துள்ளது.
இளம் வயதிலேயே நிகழும் உடல்நிலை மாற்றம்
பொதுவாக 40 வயதிற்கு முன்பாகவே மாதவிடாய் நின்றுவிடுவதை ‘முன்கூட்டியே நிகழும் மாதவிடாய் நிறுத்தம்’ என்றும், 40 முதல் 44 வயதிற்குள் நடப்பதை ‘ஆரம்பகால மாதவிடாய் நிறுத்தம்’ என்றும் மருத்துவர்கள் பிரிக்கிறார்கள். இந்த ஆய்வில் பங்கேற்ற பெண்களில், சுமார் 9 சதவீதம் பேருக்கு 40 வயதிற்குள்ளும், 15 சதவீதம் பேருக்கு 44 வயதிற்குள்ளும் மாதவிடாய் நின்றுவிட்டது தெரியவந்துள்ளது. அதாவது, நாம் நினைப்பதை விடவும் பல பெண்கள் தங்களது இளமையிலேயே இந்த நிலையை எதிர்கொள்கிறார்கள்.
இதய ஆரோக்கியத்திற்கு வரும் ஆபத்து
இப்படி இளம் வயதிலேயே மாதவிடாய் நிற்பது பெண்களின் இதயத்திற்கு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. வழக்கமான வயதை விட முன்னரே இந்த மாற்றத்தை சந்திக்கும் பெண்களுக்கு மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் போன்ற ஆபத்துகள் அதிகம் ஏற்படுவதாக ஆய்வு எச்சரிக்கிறது. 40 முதல் 44 வயதிற்குள் மாதவிடாய் நிற்பவர்களுக்கு இதய நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு 14 சதவீதம் அதிகரிக்கிறது.
அதுவே 40 வயதிற்கு முன்பாகவே நின்றுவிட்டால், அந்த அபாயம் 27 சதவீதமாக உயர்கிறது. எந்த நாட்டை சேர்ந்த பெண்களாக இருந்தாலும் இந்த பாதிப்பு ஒரே மாதிரியாகவே இருக்கிறது. எனவே, இளம் வயதில் மாதவிடாய் நிற்பது நேரடியாக இதயத்தை பாதிக்கும் ஒரு முக்கிய காரணியாக பார்க்கப்படுகிறது.
தெற்காசியப் பெண்களுக்கு உள்ள கூடுதல் பாதிப்பு
இந்த ஆய்வில் நம்மை பெரிதும் கவலைகொள்ள செய்யும் விஷயம் என்னவென்றால், ஐரோப்பியப் பெண்களோடு ஒப்பிடும்போது, இந்திய பெண்கள் உள்ளிட்ட தெற்காசியப் பெண்களுக்கு மிக இளம் வயதிலேயே மாதவிடாய் நின்றுவிடுவதற்கான வாய்ப்பு 34 சதவீதம் அதிகமாக உள்ளது. ஐரோப்பியப் பெண்கள் சராசரியாக 50 வயதைக் கடந்தே இந்த நிலையை அடைகிறார்கள்.
ஆனால், தெற்காசியப் பெண்களில் பாதிக்கும் மேற்பட்டோருக்கு 47 வயதிலேயே மாதவிடாய் நின்றுவிடுகிறது. அதாவது, மற்ற நாட்டுப் பெண்களை விடவும் 3 ஆண்டுகள் முன்னதாகவே நம் நாட்டு பெண்கள் இந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். அதேபோல், வளர்ந்து வரும் ஏழை மற்றும் நடுத்தர வருவாய் கொண்ட நாட்டு பெண்களுக்கும் இந்த பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது. பணக்கார நாடுகளை விட இந்த நாடுகளில் உள்ள பெண்களுக்கு முன்கூட்டியே மாதவிடாய் நிற்பதற்கான வாய்ப்பு 53 சதவீதம் கூடுதலாக உள்ளது.
மறைந்திருக்கும் அன்றாட வாழ்வியல் காரணங்கள்
இங்கு நாம் கவணிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் ஒன்று உள்ளது. பொதுவாக உடல் பருமன், சர்க்கரை நோய் மற்றும் ரத்த அழுத்தம் இருப்பவர்களுக்குத்தான் இதய நோய் வரும் என்று நாம் நினைப்போம். ஆனால், இந்த மரபான காரணிகள் குறைவாக உள்ள ஏழை எளிய பெண்களிடமும் இதயப் பாதிப்புகள் அதிகமாக காணப்படுகின்றன.
இதற்கு நாம் வாழும் சூழலும், வாழ்வியல் முறைகளுமே முக்கிய காரணம். நாம் அன்றாடம் சுவாசிக்கும் காற்று மாசுபாடு, சத்து இல்லாத உணவுப் பழக்கம், சரியான விழிப்புணர்வு இல்லாமை மற்றும் போதிய உடல் உழைப்பு இல்லாததால் தசைகளின் வலிமை குறைந்து போவது போன்ற அன்றாடப் பிரச்சனைகளே பெண்களின் ஆரோக்கியத்தை கெடுத்து, இதயப் பாதிப்பை நோக்கி நகர்த்துகின்றன.
நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?
எனவே, பெண்களுக்கு இயல்பான வயதிற்கு முன்பே மாதவிடாய் நின்றுவிட்டால், அதை ஏதோ ஒரு உடல் மாற்றமாக நினைத்து அலட்சியமாக இருந்துவிடக் கூடாது. அத்தகைய பெண்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே தங்கள் இதய ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். முறையான மருத்துவப் பரிசோதனைகள், சத்தான உணவுகள் மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்வியல் முறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலமே எதிர்காலத்தில் வரும் இதய நோய்களில் இருந்து நம் வீட்டுப் பெண்களை நாம் பாதுகாப்பாகப் பார்த்துக்கொள்ள முடியும்.
ஆய்வு:
https://www.thelancet.com/journals/lanogw/article/PIIS3050-5038(26)00053-1/fulltext