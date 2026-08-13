ETV Bharat / health

பெண்களை விட ஆண்களை அதிகம் தாக்கும் காசநோய்: இது தான் காரணமா?

தொடர்ச்சியான இருமல், காய்ச்சல், இரவில் அதிகப்படியான வேர்வை, திடீர் உடல் எடை குறைவு மற்றும் கடுமையான சோர்வு ஆகியவை காசநோயின் (Tuberculosis - TB) அறிகுறிகள்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 13, 2026 at 1:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

காசநோய் பற்றிய விழிப்புணர்வு நம்மிடையே இருந்தாலும், அந்த நோய் ஆண்களை ஏன் அதிக அளவில் தாக்குகிறது என்ற கேள்வி நீண்ட காலமாக இருந்து வந்தது. உலக அளவில் காசநோயால் பாதிக்கப்படுபவர்களில் சுமார் மூன்றில் இரண்டு பங்கினர் ஆண்கள் தான்.

இதற்கு காரணம் அவர்களின் உடலமைப்பா அல்லது அவர்கள் வாழும் சூழலா என்ற குழப்பத்திற்கு லண்டன் பல்கலைக்கழகக் கல்லூரி ஆராய்ச்சியாளர்கள் தற்போது விடையை கண்டுபிடித்துள்ளனர். இந்த ஆய்வானது, காசநோய் குறித்த பழைய கருத்துக்களை மாற்றி அமைப்பதுடன், அதை தடுப்பதற்கான புதிய வழிகளையும் நமக்கு காட்டுகிறது. நோய் வந்த பின் சிகிச்சை அளிப்பதை விட, நோய் பரவும் சூழலை கண்டறிந்து தடுப்பதே மிக முக்கியம் என்பதை இந்த ஆராய்ச்சி நமக்கு உணர்த்துகிறது.

நோய்த்தொற்றுக்கு காரணம் உடலமைப்பா? அல்லது வாழும் சூழலா?

சமீபத்தில் 'இ-கிளினிக்கல் மெடிசின்' (eClinicalMedicine) என்ற மருத்துவ இதழில் இந்த ஆய்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. லண்டன் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஐரோப்பா, ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா மற்றும் தென் அமெரிக்கா ஆகிய கண்டங்களை சேர்ந்த 14 நாடுகளை சேர்ந்த 22,000-க்கும் மேற்பட்ட மக்களை கொண்டு இந்த விரிவான ஆய்வை மேற்கொண்டனர்.

ஆய்வின் தொடக்கத்தில், ஆண்களுக்கு பெண்களை விட ஏற்கனவே காசநோய் பாக்டீரியா தொற்று இருப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருந்தது தெரியவந்தது. அதாவது, ஆண்கள் தங்கள் வாழ்நாளில் அடிக்கடி இந்த பாக்டீரியா இருக்கும் சூழலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர். ஆனால், பாக்டீரியா உடலுக்குள் சென்ற பிறகு, ஆண்களுக்கு அது தீவிர நோயாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு, பெண்களை விட பெரிய அளவில் அதிகமாக இல்லை.

இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், ஆண்களின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருப்பதால் அவர்களுக்கு காசநோய் வரவில்லை. மாறாக, அவர்கள் வாழும் மற்றும் வேலை செய்யும் சூழல் காரணமாகவே பாக்டீரியா அவர்களின் உடலுக்குள் அதிகம் நுழைகிறது.

மருத்துவர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுவது என்ன?

இந்த ஆய்வை இணைந்து நடத்திய லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் உலகளாவிய சுகாதார நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த டாக்டர் யோஹெய் ஹமாடா இது குறித்து கூறுகையில், "ஆண்களை காசநோய் ஏன் அதிகமாகப் பாதிக்கின்றது என்பதைப் பற்றிய நமது புரிதலை இந்த ஆய்வு மேம்படுத்துகிறது. பாக்டீரியா உடலுக்குள் நுழைந்த பிறகு சிகிச்சை அளிப்பதை விட, ஆண்கள் அந்த தொற்றுக்கு ஆளாகும் சூழலைக் குறைப்பதே ஆண்-பெண் இடையேயான இந்த இடைவெளியைக் குறைக்க உதவும்" என்றார்.

அதேபோல, மற்றொரு முதன்மை ஆய்வாளரான சுஜன் சுரேந்திரராஜா கூறுகையில், ஆண்கள் ஏன் அதிக அளவில் காசநோய் பாக்டீரியாவுக்கு ஆளாகிறார்கள் என்பதை அறிய அவர்களின் வேலை முறை, சமூகச் சூழல், வாழ்க்கை முறை மற்றும் மருத்துவ வசதிகளை பெறும் வாய்ப்புகள் ஆகியவற்றை பற்றி மேலும் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.

காசநோய் என்றால் என்ன? அது எவ்வாறு பரவுகிறது?

காசநோய் என்பது பாக்டீரியாவால் ஏற்படும் ஒரு தொற்றும் நோய். இது பொதுவாக நுரையீரலை தாக்கும் என்றாலும், உடலின் பிற பகுதிகளையும் பாதிக்கலாம்.

  • முக்கிய அறிகுறிகள்: தொடர்ச்சியான இருமல், காய்ச்சல், இரவில் அதிகப்படியான வேர்வை, திடீர் உடல் எடை குறைவு மற்றும் கடுமையான சோர்வு.
  • பரவும் முறை: காசநோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் இருமும்போதோ, தும்மும்போதோ, பேசும்போதோ அல்லது பாடும்போதோ காற்றில் வெளியாகும் நுண்குமில்கள் மூலம் இந்த பாக்டீரியா பரவுகிறது.
  • ஆபத்தான சூழல்: காற்றோட்டம் இல்லாத, மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் இடங்களில் அதிக நேரம் செலவிடும்போது இந்த நோய் மிக எளிதாக மற்றவர்களுக்குப் பரவுகிறது.

நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?

ஆண்கள் தங்கள் பணிகளின் காரணமாகவும், சமூக வாழ்க்கை முறையினாலும் வீட்டிற்கு வெளியே அதிக நேரத்தை கழிக்க வேண்டியுள்ளது. இதனால் காற்றோட்டம் குறைந்த இடங்களில் பலருடன் பழகும் சூழல் உருவாகிறது.

எனவே, காசநோயை கட்டுப்படுத்த வேண்டுமானால், வேலை செய்யும் இடங்களில் நல்ல காற்றோட்ட வசதியை ஏற்படுத்துவதும், அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகிப் பரிசோதனை செய்து கொள்வதும் அவசியமாகும்.

ஆய்வு:

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(26)00399-8/fulltext

இதையும் படிங்க:

சிறுநீரக கல் அபாயம்: வராமல் தடுக்க உதவும் 3 வீட்டு வைத்தியம்!

குழந்தைகளை அதிகம் பாதிக்கும் ரத்த புற்றுநோய் - காரணம் என்ன?

தினமும் தக்காளி சாப்பிட்டால் கல்லீரல் கொழுப்பு குறையுமா? சர்வதேச ஆய்வு சொல்வது என்ன?

TAGGED:

காசநோய் அறிகுறி
TUBERCULOSIS CAUSES
TUBERCULOSIS PREVENTION
WHY MEN IS HIGH RISK FOR TB

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.