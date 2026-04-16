உடல் பருமன்: ஆண்கள் மற்றும் பெண்களை வெவ்வேறு விதமாக பாதிக்கிறது - ஆய்வில் தகவல்!

வயிற்று பகுதியை சுற்றி சேரும் இந்த கொழுப்பு, இதயம் தொடர்பான கடுமையான நோய்களுக்கும், இரண்டாம் வகை நீரிழிவு நோய்க்கும் வழிவகுக்கிறது.

Published : April 16, 2026 at 5:16 PM IST

நம்மில் பலருக்கு உடல் எடை அதிகரிப்பது என்பது ஒரு பொதுவான கவலையாக இருக்கிறது. பழைய ஆடைகள் சரியாக பொருந்தாத போதோ தான் "உடல் எடை கூடிவிட்டது" என்று நாம் வருத்தப்படுகிறோம். இதில் சுவாரசியமான விஷயம் என்னவென்றால், உடல் பருமன் என்பது ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான விளைவுகளை தருவதில்லை.

இந்நிலையில், சமீபத்திய ஆய்வுகள், உடல் பருமன் ஆண்களையும் பெண்களையும் வெவ்வேறு விதமாக தாக்கி, அவர்களுக்குள் மறைமுகமான பல உடல்நல சிக்கல்களை உருவாக்குவதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. இந்த பாதிப்புகள் ஏன் ஆளுக்கு ஆள் மாறுகிறது? உடல் பருமனால் ஆண்களுக்கு வரும் நோய்களும் பெண்களுக்கு வரும் நோய்களும் வெவ்வேறானவையா? என்பதை பார்க்கலாம்.

உடல் பருமன் - ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு

உலகளாவிய உடல் பருமன் கண்காணிப்பு அமைப்பின் தகவல்படி, உடல் பருமன் என்பது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை முறை பிரச்சனை மட்டுமல்ல, அது ஒரு சமூக சுகாதாரப் பிரச்சனையாக மாறியுள்ளது. இந்தியாவில் ஆண்களை விடப் பெண்கள் அதிக அளவில் உடல் பருமனால் பாதிக்கப்படுவதாகப் புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இது பெண்களுக்கு ஹார்மோன் குறைபாடுகள், நீரிழிவு மற்றும் சில வகையான புற்றுநோய்கள் ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது. அதே நேரத்தில், இந்திய ஆண்களுக்குத் தொப்பை பகுதியில் கொழுப்பு சேர்வது (Abdominal Obesity) மிகவும் பொதுவாக இருக்கிறது. இது ஆண்களுக்கு இதய நோய்கள் மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தம் ஏற்பட முக்கிய காரணமாக அமைகிறது.

ஐரோப்பிய உடல் பருமன் ஆய்வு சங்கம் (European Association for the Study of Obesity) வெளியிட்டுள்ள புதிய ஆய்வறிக்கை, ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உடல் பருமனால் ஏற்படும் விளைவுகள் ஏன் மாறுகின்றன என்பதைத் தெளிவாக விளக்கியுள்ளது. உடல் எடை குறைப்பதற்கான சிகிச்சை முறைகள் இருவருக்கும் ஒரே மாதிரியாக இல்லாமல், அவர்களின் உடல் வாகு மற்றும் பாதிப்பிற்கு ஏற்பத் தனித்தனியாகத் திட்டமிடப்பட வேண்டும் என்பதை இந்த ஆய்வு வலியுறுத்துகிறது.

ஆண்களுக்கு ஏற்படும் மறைமுக ஆபத்துகள்

ஆண்களைப் பொறுத்தவரை, கொழுப்பு பெரும்பாலும் வயிற்றுப் பகுதியில் உள்ள உறுப்புகளை சுற்றி சேர்கிறது. இது வெளியே தெரியாத ஆபத்தாகும். ஆண்களுக்கு கல்லீரல் என்சைம்கள் (Liver Enzymes) அதிக அளவில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

இது கல்லீரல் பாதிப்பிற்கான அறிகுறியாகும். கல்லீரலில் கொழுப்பு சேர்வதால், உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றும் அதன் இயல்பான செயல்பாடு பாதிக்கப்படுகிறது. இதனால் செரிமானம் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தில் (Metabolism) சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன. வயிற்று பகுதியை் சுற்றிச் சேரும் இந்தக் கொழுப்பு, இதயம் தொடர்பான கடுமையான நோய்களுக்கும், இரண்டாம் வகை நீரிழிவு நோய்க்கும் வழிவகுக்கிறது.

பெண்களுக்கு ஏற்படும் மறைமுக ஆபத்துகள்

உடல் பருமனால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு உடலில் வீக்கம் (Inflammation) மற்றும் அதிகப்படியான கொலஸ்ட்ரால் அளவு இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. பெண்கள் பெரும்பாலும் வீட்டு வேலைகள் மற்றும் வெளி வேலைகளில் அதிக கவனம் செலுத்தி தங்கள் ஆரோக்கியத்தை இரண்டாம் பட்சமாகவே கருதுகிறார்கள்.

உடல் பருமன் பெண்களின் ஹார்மோன் சமநிலையைப் பாதிக்கிறது. இது அவர்களின் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியம் மற்றும் மாதவிடாய் சுழற்சியில் மாற்றங்களை உண்டாக்குகிறது. மேலும், அதிக உடல் எடை காரணமாக கால்கள் மற்றும் முட்டிகளில் அழுத்தம் அதிகரித்து, மூட்டு வலி பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன. இது உடல் ஆரோக்கியத்தை மட்டுமல்லாமல் மன ஆரோக்கியத்தையும் பாதிப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

கொழுப்பு சேரும் இடமே முக்கியம்

உடல் எடை எவ்வளவு இருக்கிறது என்பதை விட, உடலில் கொழுப்பு எங்கு சேமிக்கப்படுகிறது என்பதுதான் மிகவும் முக்கியமானது. உயரத்திற்கு ஏற்ற இடுப்பு அளவு இருக்கிறதா என்பதைப் பார்ப்பது ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கை அறிகுறியாகும். இடுப்பு அளவு அதிகரிப்பது என்பது உங்கள் வாழ்க்கை முறை மற்றும் உடற்பயிற்சியில் மாற்றம் தேவை என்பதை உணர்த்துகிறது.

செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள் என்ன?

உடல் பருமனைத் தடுக்கவும் குறைக்கவும் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் தனித்தனியான திட்டங்கள் தேவை என்பதை இந்த புதிய ஆய்வுகள் உணர்த்துகின்றன. வெறும் எடையை குறைப்பதில் மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல், ஒட்டுமொத்த உடல் நலனை மேம்படுத்த பின்வருவனவற்றை செய்யலாம்..

சரியான உணவு முறை, முறையான உடற்பயிற்சி, போதுமான தூக்கம் மற்றும் மன அழுத்த மேலாண்மை ஆகிய நான்கும் உடல் பருமனை விரட்ட உதவும் அடிப்படை தேவைகள். குறிப்பாக இந்தியர்கள் முறையான உடல்நல பரிசோதனைகளை (Regular Health Screening) அவ்வப்போது செய்துகொள்வது அவசியம். திடீரென மேற்கொள்ளப்படும் கடுமையான உணவு முறைகளை (Crash Diets) விட, நீண்ட காலப் பலன் தரும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையே சிறந்தது.

உடல் பருமன் என்பது வெறும் உடல் எடை சார்ந்தது மட்டுமல்ல, நம் உடல் கொழுப்பை எப்படிக் கையாள்கிறது என்பது சார்ந்தது. ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உள்ள இந்த வேறுபாடுகளை புரிந்துகொள்வதன் மூலம், வரும் காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய தீவிரமான நோய்களிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாத்துக்கொள்ள முடியும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

