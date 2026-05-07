சாமந்திப்பூவில் புரதச்சத்து! புதிய ஆய்வு சொல்வது என்ன?

சாமந்திப்பூவில் தாவர அடிப்படையிலான புரதங்கள் மட்டுமின்றி, உடலின் உட்புற வீக்கங்களை குறைக்கும் தன்மையும் உள்ளது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)
Published : May 7, 2026 at 11:21 AM IST

சாமந்திப்பூ என்றாலே நம் நினைவுக்கு வருவது அதன் நிறமும், விழாக்களில் நாம் செய்யும் அலங்காரங்களும்தான். பொதுவாக கோயில்களுக்கும், வீட்டின் வாசலில் தோரணமாக கட்டவும் மட்டுமே சாமந்திப்பூவை பயன்படுத்தி வருகிறோம்.

ஆனால், இந்த பூவில் அதிகப்படியான புரதச்சத்தும், உடலுக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் இருப்பதாக புதிய ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. ஏசிஎஸ் ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இதழில் வெளியான ஆய்வின்படி, சாமந்திப்பூவை ஒரு சத்தான உணவாகவோ அல்லது ஊட்டச்சத்து பொருளாகவோ மாற்ற முடியும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்காள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

ஆய்வு சொல்வது என்ன?

ஆராய்ச்சியாளர்கள் சாமந்திப்பூவின் இதழ்களை பரிசோதித்தபோது, அதில் லூடின் போன்ற ஆன்டி-ஆக்சிடன்ட்கள் அதிகளவில் இருப்பது தெரியவந்தது. இவை நம்முடைய கண் பார்வை ஆரோக்கியத்திற்கு பெரிதும் உதவக்கூடியவை. இந்த ஆய்வை முன்னெடுத்த ஆய்வாளர் ஆனந்த் மோகன், இந்தியாவில் விளையும் சாமந்திப்பூக்களில் சுமார் 40 சதவீதம் அலங்காரத்திற்குப் பிறகு குப்பையாக வீசப்படுவதை சுட்டிக்காட்டுகிறார்.

இப்படி வீணாகும் பூக்களிலிருந்து புரதத்தைப் பிரித்தெடுத்துப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், ஒரு தரமான ஊட்டச்சத்து உணவை மக்களுக்கு வழங்க முடியும் என்பதே இந்த ஆய்வின் அடிப்படை நோக்கமாகும். இது விவசாயக் கழிவுகளைக் குறைப்பதோடு, குறைவான செலவில் சத்துக்கள் கிடைக்க வழிவகை செய்கிறது.

சாமந்திப்பூவில் உள்ள சத்துக்கள்

சாமந்திப்பூவில் தாவர அடிப்படையிலான புரதங்கள் மட்டுமின்றி, உடலின் உட்புற வீக்கங்களை குறைக்கும் தன்மையும் உள்ளது. இதில் உள்ள கரோட்டினாய்டுகள் செல்களை பாதுகாப்பதோடு, நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தையும் வலுப்படுத்துகின்றன.

நம் உடலில் உள்ள தேவையற்ற நச்சுக்களை வெளியேற்றவும், செல்கள் சிதைவடைவதை தடுக்கவும் இந்த பூவில் உள்ள சத்துக்கள் உதவுகின்றன. தற்போது பலரும் அசைவ உணவுகளுக்கு மாற்றாக தாவர உணவுகளைத் தேடி வருவதால், சாமந்திப்பூ ஒரு சிறந்த புரத ஆதாரமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

எதிர்காலப் பயன்பாடு எப்படி இருக்கும்?

இந்த ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்படையில், வரும் காலங்களில் சாமந்திப்பூவை நாம் பல வகைகளில் பயன்படுத்தத் தொடங்குவோம் என்கின்றனர் ஆராய்ச்சியாளர்கள். இந்த பூவின் இதழ்களை உலர்த்தி பொடியாக்கி, அதை எனர்ஜி டிரிங்க்ஸ் அல்லது புரோட்டீன் பவுடர்களில் சேர்க்க வாய்ப்புள்ளது.

ஏற்கனவே சில நாடுகளில் சாமந்திப்பூ இதழ்களை சாலட்டுகளில் சேர்த்து சாப்பிடும் வழக்கம் இருக்கிறது. மேலும், உணவுகளில் சேர்க்கப்படும் செயற்கை நிறங்களுக்குப் பதிலாக, சாமந்திப்பூவிலிருந்து பெறப்படும் இயற்கையான மஞ்சள் நிறத்தை இனி அதிகம் பயன்படுத்தலாம். இது உணவுக்கு அழகை தருவதோடு மட்டுமல்லாமல், கூடுதல் சத்தையும் சேர்க்கும்.

கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்

சாமந்திப்பூ உணவாக பயன்படும் என்றாலும், நாம் கடைகளில் அலங்காரத்திற்காக வாங்கும் பூக்களை நேரடியாக சாப்பிடக் கூடாது. ஏனெனில், அழகுக்காக வளர்க்கப்படும் பூக்களில் அதிகப்படியான பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் தெளிக்கப்பட்டிருக்கும்.

உணவுக்காகவே இயற்கை முறையில் வளர்க்கப்படும் சாமந்திப்பூக்களை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்று ஆய்வாளர்கள் தெளிவுபடுத்துகின்றனர். மேலும், இது ஒரு கூடுதல் சத்துதானே தவிர, முழுமையான உணவுக்கு மாற்றாக இதை எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது.

ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும்போது, நாம் காலம் காலமாக பயன்படுத்தி வரும் சாமந்திப்பூவில் இவ்வளவு நன்மைகள் இருப்பது ஆரோக்கியமான விஷயம். ஒரு அலங்காரப் பொருளாக மட்டும் இருந்த சாமந்திப்பூ, இனி மருத்துவக் குணங்கள் நிறைந்த ஒரு சத்தான உணவாக நம் இல்லங்களில் இடம்பெறப் போகிறது. சரியான முறையில் இதனைப் பயன்படுத்தினால், நம் அன்றாட ஊட்டச்சத்துத் தேவையை எளிதாக பூர்த்தி செய்துகொள்ள முடியும்.

