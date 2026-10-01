மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை ஆய்வகத்திற்கு NABL அங்கீகாரம் - லேப் டெஸ்ட் எல்லாம் இனி வேற லெவல் தான்
மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை ஆய்வகத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள NABL அங்கீகாரம் 15 செப்டம்பர் 2026 முதல் 14 செப்டம்பர் 2030 வரை செல்லுபடியாகும்.
Published : October 1, 2026 at 6:18 PM IST
மதுரை: அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை நுண்ணுயிரியல் துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் ஆய்வகத்திற்கு, தேசிய அங்கீகார வாரியமான NABL அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது.
மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை மற்றும் மதுரை மருத்துவக் கல்லூரியின் நுண்ணுயிரியல் துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் மாநில குறிப்பு ஆய்வகத்திற்கு (State Reference Laboratory) தேசிய அங்கீகார வாரியமான NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது.
மருத்துவ ஆய்வகங்களின் தரம் மற்றும் தொழில்நுட்பத் திறனை மதிப்பிடும் ISO 15189:2022 சர்வதேச தரநிலையின் அடிப்படையில் இந்த அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அங்கீகாரம் 15.09.2026 - 14.09.2030 வரை நான்கு ஆண்டுகளுக்கு செல்லுபடியாகும் என மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. இதற்கான அங்கீகாரச் சான்றிதழ் எண் NABLM0926TN10459 ஆகும். மருத்துவப் பரிசோதனை பிரிவின் கீழ் இந்த அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
விரிவுபடுத்தப்பட்ட பரிசோதனை வரம்பு
முன்னதாக, மாநில குறிப்பு ஆய்வகத்திற்கு குறிப்பிட்ட அளவிலான NABL அங்கீகாரம் இருந்து வந்த நிலையில், தற்போது பல்வேறு வகையான மருத்துவ ஆய்வகப் பரிசோதனைகளை உள்ளடக்கும் வகையில் அதன் அங்கீகார வரம்பு விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, Flow Cytometry தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் CD4 பரிசோதனைகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
HIV தொற்று மற்றும் பாலியல் தொடர்பான தொற்றுநோய்களை கண்டறிவதில் பயன்படும் முக்கிய பரிசோதனைகளும் அங்கீகார வரம்புக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. இதில், HIV-I மற்றும் HIV-II Rapid Plasma Reagin (RPR) Treponema pallidum தொடர்பான பரிசோதனை உள்ளிட்ட மொத்தம் 8 பரிசோதனை அளவுருக்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
HIV வைரஸ் அளவைக் கண்டறியும் Real-Time RT-PCR, ஆய்வகத்தின் Molecular Diagnostics பிரிவில் மேற்கொள்ளப்படும் Real-Time RT-PCR பரிசோதனைக்கும் NABL அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது. குறிப்பாக, HIV-1 Viral Load பரிசோதனை அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
HIV தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நோயாளிகளிடம் உடலில் உள்ள HIV வைரஸின் அளவை கண்காணிப்பதில் Viral Load பரிசோதனை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இதன்மூலம் சிகிச்சையின் தாக்கத்தை மருத்துவ ரீதியாக கண்காணிப்பதற்கும், நோயாளியின் தொடர் மருத்துவ மேலாண்மைக்கும் ஆய்வகத் தரவுகள் உதவுகின்றன.
தேசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தின்கீழ், HIV தொடர்பான ஆய்வக சேவைகளில் தர உறுதிப்படுத்தல் முக்கியமாக வலியுறுத்தப்படுகிறது. நாடு முழுவதும் State Reference Laboratories மற்றும் Viral Load Laboratories உள்ளிட்ட ஆய்வகங்களுக்கு ISO 15189 தரநிலையின் அடிப்படையில் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
ISO 15189:2022 என்றால் என்ன?
ISO 15189 என்பது மருத்துவ ஆய்வகங்களுக்கான சர்வதேச தரநிலையாகும். ஆய்வகத்தின் பரிசோதனை துல்லியம் மட்டுமின்றி பணியாளர்களின் தொழில்நுட்பத் திறன், உபகரணங்களின் பராமரிப்பு, பரிசோதனை நடைமுறைகள், மாதிரி சேகரிப்பு மற்றும் கையாளுதல், தரக் கட்டுப்பாடு, பதிவுகள் பராமரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களையும் இந்த தரநிலை உள்ளடக்கியது.
இதனால் NABL அங்கீகாரம் என்பது ஒரு ஆய்வகத்தில் குறிப்பிட்ட பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன என்பதைக் காட்டுவது மட்டுமல்லாமல், அந்த பரிசோதனைகள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தர நடைமுறைகளின்படி மேற்கொள்ளப்படுகின்றன என்பதற்கான அங்கீகாரமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.
தர உறுதி நடைமுறைக்கு முக்கியத்துவம்
NABL அங்கீகாரத்திற்காக ஆய்வகங்களின் தர மேலாண்மை நடைமுறைகள், தொழில்நுட்ப செயல்பாடுகள் மற்றும் பரிசோதனைத் திறன்கள் மதிப்பீடு செய்யப்படுகின்றன. தேசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டுத் திட்டத்திலும் HIV பரிசோதனை ஆய்வகங்களுக்கான Quality Management System மற்றும் External Quality Assurance ஆகியவை தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு கிடைக்கும் முக்கியத்துவம்
மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை தென் தமிழகத்தின் முக்கிய அரசு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனைகளில் ஒன்றாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில், அதன் நுண்ணுயிரியல் துறையின் கீழ் செயல்படும் மாநில குறிப்பு ஆய்வகத்திற்கு தற்போது விரிவுபடுத்தப்பட்ட NABL அங்கீகாரம் கிடைத்திருப்பது ஆய்வக சேவைகளின் தர மேம்பாட்டில் முக்கிய முன்னேற்றமாகும்.
குறிப்பாக, HIV பரிசோதனை, CD4 எண்ணிக்கை, தொற்று நோய் தொடர்பான பரிசோதனைகள் மற்றும் HIV-1 Viral Load போன்ற முக்கிய பரிசோதனைகள் ஒரே தர உறுதி செய்யப்பட்ட ஆய்வக அமைப்பின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படுவதால், நோயாளிகளுக்கான ஆய்வக சேவைகளின் நம்பகத்தன்மையை மேலும் வலுப்படுத்தும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.