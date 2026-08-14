அறுவை சிகிச்சையின்றி 14 குழந்தைகளுக்கு சிறுநீரக கற்கள் அகற்றம்: MMC மருத்துவர்கள் சாதனை!
சென்னை மருத்துவ கல்லூரியில் 1 வயது முதல் 12 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு சிறுநீரகத்தில் உருவான கல்லை அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் அகற்றி மருத்துவர்கள் சாதனை புரிந்துள்ளனர்.
Published : August 14, 2026 at 1:23 PM IST
சென்னை: சிறுநீரக கல் பாதிப்பு என்பது பொதுவாக பெரியவர்களுக்கே ஏற்படும் என்ற எண்ணம் நிலவி வரும் சூழலில், குழந்தைகளுக்கும் இப்பாதிப்பு ஏற்படுவது மருத்துவ உலகில் கவனிக்கத்தக்க ஒன்றாகும். இந்நிலையில், சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் (MMC) 1 வயது முதல் 12 வயதிற்குட்பட்ட 14 குழந்தைகளுக்கு, நவீன தொழில்நுட்பம் மூலம் சிறுநீரக கற்கள் வெற்றிகரமாக அகற்றப்பட்டுள்ளது.
மரபணுக்கள் தான் காரணமா?
சிறுநீரக கல் நோய் பெரியவர்களிடம் அதிகமாக காணப்பட்டாலும், குழந்தைகளிடம் இது அரிதாகவே ஏற்படுகிறது. குழந்தைகளிடம் காணப்படும் சிறுநீரக கற்களுக்கு பெரும்பாலும் மரபணு சார்ந்த காரணிகளே முக்கிய பங்காக அமைகின்றன.
பொதுவாக 1.5 சென்டிமீட்டருக்கும் அதிகமான அளவுள்ள சிறுநீரக கற்களுக்கு திறந்தவெளி அறுவை சிகிச்சையே மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது. அவ்வாறு அறுவை சிகிச்சை செய்யும்போது, உடலில் பெரிய வெட்டு காயம் ஏற்படுத்தப்படுவதால் குழந்தைகளுக்கு அதிக வலி, தழும்பு மற்றும் நீண்ட நாட்கள் மருத்துவமனையில் தங்கி தொடர் சிகிச்சை பெறவேண்டிய சூழல் நிலவியது.
குழந்தைகளுக்கான சிகிச்சையில் உள்ள சவால்கள்
குழந்தைகளின் உடலமைப்பு மிகச் சிறியது என்பதால், அவர்களுக்கு சிறுநீரக அறுவை சிகிச்சை செய்வது தொழில்நுட்ப ரீதியாக பெரும் சவாலானது.
- சிறுநீரகப் பகுதி மிகச் சிறியதாகவும், அதிக ரத்த நாளங்கள் நிறைந்ததாகவும் இருக்கும்.
- மயக்க மருந்து அளிக்கும் போது அவர்களின் சுவாசக் குழாயைச் சீராக நிர்வகிப்பது கடினமானது.
- இச்சிகிச்சையை பாதுகாப்பாக செய்யத் துல்லியமான திட்டமிடல், சிறப்புப் பயிற்சி பெற்ற நிபுணத்துவம் மற்றும் குழந்தைகளின் உடலளவிற்கு ஏற்ற பிரத்யேக சிறிய உபகரணங்கள் மிக அவசியம்.
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நவீன 'PCNL' சிகிச்சை முறை
இந்த சவால்களை எதிர்கொள்ள சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவர்கள் 'பெர்குடேனியஸ் நெப்ரோலித்தோடோமி' (PCNL - Percutaneous Nephrolithotomy) எனும் குறைந்தபட்ச ஊடுருவல் கொண்ட நவீன சிகிச்சை முறையைப் பயன்படுத்தினர். இம்முறையில் தோலில் மிகச் சிறிய துவாரம் மட்டுமே இடப்பட்டு, அதன் வழியாக சிறுநீரகத்தை அணுகி கற்கள் உடைத்து அகற்றப்படுகின்றன.
முக்கியமாக, மயக்க மருந்து அளிக்கும் போது குழந்தையின் சுவாசக் குழாயை எளிதாகவும் பாதுகாப்பாகவும் கையாளும் வகையில், வழக்கமான 'குப்புறப் படுக்கும்' நிலைக்கு பதிலாக, 'மல்லாந்து படுக்கும்' நிலையில் குழந்தைகளுக்கு இச்சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
1 வயது குழந்தைக்கு சிறுநீரக கல்?
ஜூலை 2025 முதல் ஆகஸ்ட் 2026 வரையிலான காலக்கட்டத்தில் மொத்தம் 14 குழந்தைகளுக்கு இந்த முறையில் சிகிச்சையளிக்கப்பட்டது. இதில் பங்கேற்ற அனைத்து 14 குழந்தைகளுக்கும் 100 சதவீதம் கற்கள் முழுமையாக அகற்றப்பட்டு சிகிச்சை வெற்றி பெற்றுள்ளது.
சிகிச்சை பெற்ற குழந்தைகளின் வயது விவரம்:
- 1 முதல் 5 வயது: 4 குழந்தைகள் (மிகக் குறைந்த வயது: 1 வயது)
- 6 முதல் 10 வயது: 1 குழந்தை
- 11 மற்றும் 12 வயது: 9 குழந்தைகள் (அதிகபட்ச வயது: 12 வயது)
முதலமைச்சரின் காப்பீட்டு திட்டத்தில் இலவச சிகிச்சை
தனியார் மருத்துவமனைகளில் அரிதாகவே மேற்கொள்ளப்படும் இத்தகைய சிக்கலான குழந்தை நல சிகிச்சைகள் அனைத்தும், 'முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின்' (CMCHIS) கீழ் ஏழை எளிய மக்களுக்கு முழுமையாக இலவசமாக வழங்கப்பட்டுள்ளன.
சிறிய வயதுக் குழுவினருக்கு இத்தகைய நவீன அறுவை சிகிச்சையை வெற்றிகரமாக செய்திருப்பது, சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியின் சிறுநீரக அறுவை சிகிச்சைத் துறை மற்றும் மயக்கவியல் துறை நிபுணர்களின் கூட்டு மருத்துவ திறமையையும் வளர்ந்து வரும் உயர் நிபுணத்துவத்தையும் காட்டுகிறது என மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் சாந்தராமன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.
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