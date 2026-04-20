30 ஆண்டுகளில் 30% உயர்வு: சர்க்கரை நோய் சவாலை வெல்வது எப்படி? டாக்டர் வி. மோகன் பிரத்யேக பேட்டி!

இன்று சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் 20 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களில் 30 சதவீதம் பேருக்கு சர்க்கரை நோய் உள்ளது.

Published : April 20, 2026 at 10:08 AM IST

-எஸ்.ரவிச்சந்திரன்

இன்றைய சூழலில் நம் ஒவ்வொருவர் வீட்டிலும் யாராவது ஒருவருக்கு சர்க்கரை நோய் (Diabetes) இருப்பது ஒரு சாதாரண விஷயமாகிவிட்டது. முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், ஒரு தெருவில் ஒருவருக்கு சர்க்கரை நோய் என்றாலே அது ஆச்சரியமாக பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் இன்று, காலை எழுந்தவுடன் மாத்திரை போடுவதும், நடைப்பயிற்சிக்கு செல்வதும் நம் அன்றாட வாழ்வின் பிரிக்க முடியாத அங்கமாகிவிட்டது.

நாம் உண்ணும் உணவில் தொடங்கி, நாம் அமர்ந்திருக்கும் நாற்காலி வரை எல்லாமே நம்மை அறியாமலேயே நோயை நோக்கி தள்ளிக் கொண்டிருக்கின்றன. நாகரிக வளர்ச்சி என்ற பெயரில் நாம் மாற்றிக்கொண்ட உணவு முறைகளும், குறைந்த உடல் உழைப்பும் இன்று நம்மை உலகிலேயே நீரிழிவு நோயின் தலைநகராக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறது.

இந்த இக்கட்டான சூழலில், நீரிழிவு நோய் ஏன் இவ்வளவு வேகமாகப் பரவுகிறது, அதை தடுப்பதற்கான எளிய வழிகள் என்ன என்பது குறித்து மெட்ராஸ் நீரிழிவு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தலைவர் டாக்டர் வி. மோகன் அவர்கள் ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த விரிவான விளக்கங்களை பார்ப்போம். நீரிழிவு நோய் குறித்து சமூகத்திற்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நோக்கில் ஈடிவி பாரத் ஊடகம் முன்னெடுத்துள்ள இந்த 'நீரிழிவு விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தின்' (Diabetes Campaign) ஒரு பகுதியாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

இந்தியாவில் நீரிழிவு அதிகரிக்க காரணம் என்ன?
அன்று 2 சதவீதம்... இன்று 30 சதவீதம்: அதிர வைக்கும் புள்ளிவிவரங்கள்

டாக்டர் மோகன் தனது நீண்டகால அனுபவத்தை பகிர்ந்துகொள்ளும்போது, நீரிழிவு நோய் இந்தியாவில் எந்தளவு விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது என்பதை தெளிவுபடுத்தினார். 1972-ஆம் ஆண்டு, தனது 18 வயதில் தந்தையுடன் இணைந்து ஆராய்ச்சியை தொடங்கியபோது நிலைமை முற்றிலும் வேறாக இருந்தது.

அப்போது பெரிய நகரங்களில் 100 பேரில் 2 பேருக்கு மட்டுமே சர்க்கரை நோய் இருந்தது (2%). கிராமப்புறங்களில் இது இன்னும் குறைவாக, 100-ல் ஒருவருக்கு (1%) மட்டுமே இருந்தது. ஆனால், கடந்த 30 ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட மாற்றம் அதிர்ச்சியளிக்கிறது. இன்று சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் 20 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களில் 30 சதவீதம் பேருக்கு சர்க்கரை நோய் உள்ளது.

இன்னும் விரிவாக சொன்னால், 50 முதல் 55 வயதிற்குட்பட்டவர்களில் பாதி பேருக்கு (50%) இந்த நோய் உள்ளது. மற்ற 25 சதவீதம் பேருக்கு 'ப்ரீ-டயபடிஸ்' (Pre-diabetes) எனப்படும் ஆரம்பக்கட்ட அறிகுறிகள் உள்ளன. மொத்தமாகக் கணக்கிட்டால், ஒரு குறிப்பிட்ட வயதினரில் 75 சதவீதம் பேர் பாதிப்புக்கோ அல்லது பாதிப்பு வரும் நிலையிலோ இருப்பது கவலையளிக்கிறது.

உடல் பருமனை எப்படிக் கண்டறிவது? பிஎம்ஐ vs இடுப்பு அளவு

உடல் பருமனை அளவிடப் பொதுவாக 'பிஎம்ஐ' (Body Mass Index - BMI) முறையைப் பயன்படுத்துகிறோம். இது ஒருவரது உயரம் மற்றும் எடையை கொண்டு கணக்கிடப்படுகிறது. பிஎம்ஐ ஓரளவு பயன் அளித்தாலும், இந்தியர்களுக்கு இது மட்டுமே போதுமானதல்ல என்கிறார் டாக்டர் மோகன்.

இந்தியர்களுக்கு உடல் முழுவதும் பருமன் இருப்பதை விட, வயிற்றில் கொழுப்பு சேர்வதுதான் (Abdominal Obesity) பெரும் ஆபத்தாக உள்ளது. இதை ஒரு சாதாரண 'இன்ச் டேப்' (Inch Tape) மூலமே கண்டறியலாம்.

சர்க்கரை நோய்க்கு காரணமாகும் இடுப்பு அளவு
ஆண்கள்: இடுப்பு சுற்றளவு 90 சென்டிமீட்டருக்கு மேல் இருந்தால் அது ஆபத்து.

பெண்கள்: இடுப்பு சுற்றளவு 80 சென்டிமீட்டருக்கு மேல் இருந்தால் அது உடல் பருமனின் அறிகுறி.

வயிற்றில் சேரும் இந்த கொழுப்புதான் 'எக்டோபிக் ஃபேட்' (Ectopic Fat) என்று அழைக்கப்படுகிறது. கொழுப்பு தோலுக்கு அடியில் இருந்தால் பெரிய பாதிப்பில்லை, ஆனால் அது வயிற்றுக்குள் சென்று கல்லீரல், கணையம் போன்ற உறுப்புகளில் சேரும்போதுதான் மாரடைப்பு மற்றும் நீரிழிவு நோயை உண்டாக்குகிறது.

இந்தியர்களுக்கு சர்க்கரை நோய் அதிகம் வருவது ஏன்?

இந்தியாவில் நீரிழிவு நோய் அதிகரிப்பதற்கு பின்னால் முக்கியமாக மூன்று காரணங்கள் உள்ளன என்கிறார் மருத்துவர்.

  • மரபியல்: பரம்பரையாகவே இந்தியர்களுக்குச் சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது.
  • உணவு முறை: நாம் அதிக அளவில் அரிசி உணவுகளை (Carbohydrates) உட்கொள்கிறோம். அதிலும் குறிப்பாக தீட்டப்பட்ட வெள்ளை அரிசியை சாப்பிடுவது கொழுப்பு சேர முக்கியக் காரணமாகிறது.
  • உடல் உழைப்பின்மை: சிறு வயதிலிருந்தே உடற்பயிற்சி செய்யும் பழக்கம் குறைந்து வருவது மற்றொரு முக்கியக் காரணம்.
"உட்கார்ந்தே இருப்பது புகைப்பிடிப்பதற்குச் சமம்"

முன்பு "புகைப்பிடித்தல் உடல்நலத்திற்கு கேடு" என்று சொன்னது போல், இன்று மருத்துவர்கள் "உட்கார்ந்தே இருத்தல் (Sitting) உடல்நலத்திற்கு கேடு" என்கிறார்கள். நாம் தொடர்ந்து ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருக்கும்போது உடலில் ரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்காது. இதைத் தவிர்க்க டாக்டர் மோகன் தரும் எளிய ஆலோசனைகளின் விவரம் இதோ..

  • ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை அல்லது 45 நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை எழுந்து சிறிது தூரம் நடக்க வேண்டும்.
  • அலுவலகத்தில் சக ஊழியர்களுடன் பேசும்போது போனில் பேசாமல், நேராக நடந்து சென்று பேசலாம்.
  • மொபைல் போனில் பேசும்போது நின்றுகொண்டோ அல்லது நடந்துகொண்டோ பேசலாம்.
  • ஒரு நாளைக்குக் குறைந்தது 7,000 முதல் 10,000 அடிகள் நடப்பதை இலக்காகக் கொள்ள வேண்டும்.
பொருளாதார வளர்ச்சியும் உணவு கலாச்சார மாற்றமும்

தமிழகத்தில் குறிப்பாகத் தென் மாவட்டங்களில் ஏற்பட்ட பொருளாதார முன்னேற்றம் நம் உணவுப் பழக்கத்தையும் மாற்றியுள்ளது. தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் வருகை மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீடுகளால் மக்களின் வருமானம் உயர்ந்துள்ளது. கார், பைக் வாங்குவது எளிதாகிவிட்டது.

முன்பு பேருந்து அல்லது சைக்கிளில் சென்றபோது கிடைத்த இயற்கையான உடற்பயிற்சி இன்று மறைந்துவிட்டது. மேலும், 'ஆன்லைன் ஃபுட் டெலிவரி' மூலம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் உணவுகளை ஆர்டர் செய்து சாப்பிடும் கலாச்சாரம் பெருகிவிட்டது.

முன்பெல்லாம் உணவகங்களுக்கு செல்வது என்பது எப்போதாவது நடக்கும் ஒரு நிகழ்வு. ஆனால் இன்று அது அன்றாட பழக்கமாகிவிட்டது. இந்த ஜங்க் புட்களில் அதிக கலோரி, உப்பு, சர்க்கரை மற்றும் எண்ணெய் இருப்பதால் இவை உடல் பருமனுக்கும் நீரிழிவுக்கும் நேரடியாக வழிவகுக்கின்றன.

29-லிருந்து 2 லட்சமாக உயர்ந்த ஆலைகள்: பாலிஷ் செய்யப்பட்ட அரிசியின் ஆபத்து

50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நாம் சாப்பிட்ட அரிசி முறை முற்றிலும் வேறானது. அப்போது 'கைகுத்தல் அரிசி' புழக்கத்தில் இருந்தது. அதில் புரதச்சத்தும் (Protein), நார்ச்சத்துகளும் (Fiber) நிறைந்திருந்தன. 1975-ஆம் ஆண்டு வரையில் இந்தியாவில் வெறும் 29 அரிசி அரவை ஆலைகள் மட்டுமே இருந்தன. ஆனால், தற்பொழுது 2 லட்சம் அரிசி அரவை ஆலைகள் உள்ளன.

இதன் விளைவாக, இன்று நமக்குக் கிடைக்கும் அரிசிகள் அனைத்தும் முழுவதுமாக பாலிஷ் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. பாலிஷ் செய்யப்படும்போது அரிசியின் மேல் உள்ள சத்துகள் நீக்கப்பட்டு, வெறும் மாவுச்சத்து (Carbohydrate) மட்டுமே மிஞ்சுகிறது. இதுதான் சர்க்கரை நோய் அதிகரிக்க ஒரு முக்கியக் காரணமாகிறது. அரிசி மட்டுமல்ல, வட இந்தியாவில் கோதுமை சாப்பிடுபவர்களுக்கும் சர்க்கரை நோய் இல்லாமல் இல்லை. டெல்லி, மும்பை போன்ற நகரங்களிலும் பாதிப்பு அதிகம். எனவே, நாம் எதைச் சாப்பிடுகிறோம் என்பதை விட, எந்தத் தரத்தில் (தவிடு நீக்கப்படாத முழு தானியம்) சாப்பிடுகிறோம் என்பதே முக்கியம்.

நீரிழிவு நோயை தடுப்பது எப்படி?
"பீசாவா... அப்படின்னா என்ன?" - டாக்டர் மோகனின் சுவாரஸ்ய அனுபவம்

உணவு கலாச்சாரம் எவ்வளவு மாறியுள்ளது என்பதற்கு டாக்டர் மோகன் ஒரு உதாரணத்தைக் குறிப்பிடுகிறார். "1979-ஆம் ஆண்டில் நான் முதல்முறையாக அமெரிக்கா சென்றபோது, இந்தியாவில் பீசா கிடையாது. ஒருமுறை பேராசிரியர் என்னை வெளியே அழைத்துச் சென்று 'பீசா சாப்பிடுகிறாயா?' எனக் கேட்டார். நான் 'பீசா என்றால் என்ன?' என்று அவரிடம் திருப்பிக் கேட்டேன். இப்போது இதைச் சொன்னால் யாரும் நம்பமாட்டார்கள்" என்கிறார் அவர்.

அன்று ஜங்க் ஃபுட் (Junk Food) கலாச்சாரம் இந்தியாவில் கிடையாது. 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அரிதாகவே ஹோட்டலில் சாப்பிட்டோம். ஆனால் இன்று அதிக கலோரிகள், அதிக உப்பு, அதிக எண்ணெய் மற்றும் சர்க்கரை சேர்க்கப்பட்ட உணவுகள் நம் வாழ்வின் அங்கமாகிவிட்டன. இத்தகைய உணவுகள்தான் உடல் பருமனுக்கும் நீரிழிவுக்கும் அடித்தளம் அமைக்கின்றன.

சிக்கல்களை தவிர்க்க 'ஏபிசி' (ABC) மந்திரம்:

சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கண்கள், சிறுநீரகம் மற்றும் இதயம் போன்ற உறுப்புகள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க 'ஏபிசி' என்ற முறையைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்கிறார் மருத்துவர் மோகன்.

  1. A (A1C): மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை செய்யப்படும் ரத்தப் பரிசோதனை (HbA1c) 7 சதவீதத்திற்குள் இருக்க வேண்டும்.
  2. B (Blood Pressure): ரத்த அழுத்தத்தை 130/80 என்ற அளவில் வைத்திருக்க வேண்டும். இது மாரடைப்பு வராமல் தடுக்கும்.
  3. C (Cholesterol): உடலில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டும்.

அறிகுறிகள் இல்லை என்றாலும் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் முழு உடல் பரிசோதனை செய்வது நல்லது. ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்தால் எந்தப் பாதிப்பையும் தடுத்துவிடலாம்.

பள்ளிப் பருவத்திலேயே விழிப்புணர்வு: மதிப்பெண் வழங்க பரிந்துரை

  • சர்க்கரை நோய் இல்லாத இந்தியாவை உருவாக்க வேண்டுமானால், விழிப்புணர்வைப் பள்ளிகளிலிருந்தே தொடங்க வேண்டும் என்கிறார் டாக்டர் மோகன்.
  • கார்போஹைட்ரேட், புரதம் என உணவின் சத்துகளைப் பற்றி மாணவர்களுக்குக் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும்.
  • உடற்பயிற்சி மற்றும் விளையாட்டிற்குப் பாடத்திட்டத்தில் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும்.
  • பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஆரோக்கியமான உணவு முறைகள் மற்றும் உடற்பயிற்சி வழிமுறைகளைச் சொல்லிக் கொடுத்து, அதற்குத் தனி 'மதிப்பெண்' (Marks) வழங்க வேண்டும்.
  • மன அழுத்தத்தைக் குறைப்பதற்கான பயிற்சிகளைச் சிறு வயதிலேயே பழக்கப்படுத்த வேண்டும்.

தமிழக அரசு ரேஷன் கடைகளில் சிறுதானியங்கள் மற்றும் பருப்பு வகைகளை வழங்க வேண்டும் என்று டாக்டர் மோகன் பரிந்துரை செய்துள்ளார். "கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்களில் இது ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ளது. சத்துணவு மற்றும் காலை உணவுத் திட்டத்தில் புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை வழங்குவது ஒரு நல்ல தொடக்கம்" என்கிறார்.

அமர்ந்திருப்பதே சர்க்கரை நோய்க்கு அடிதளம்
சர்க்கரை நோய் என்பது பயப்பட வேண்டிய ஒரு பூதம் அல்ல. மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து, ஆரோக்கியமான உணவு மற்றும் சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கை முறையைச் சிறு வயதிலிருந்தே பழகிக் கொண்டால், நீரிழிவு நோய் இல்லாத இந்தியாவை நிச்சயம் உருவாக்க முடியும். வருமுன் காப்பதே நம் ஆரோக்கியத்திற்கு அழகு!

