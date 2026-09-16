ETV Bharat / health

சிகரெட் பழக்கம் இல்லாவிட்டாலும் ஆபத்து: நுரையீரல் புற்றுநோயை ஏற்படுத்தும் 5 மறைமுக காரணங்கள்!

காற்று மாசுபாட்டில் உள்ள நுண் துகள்கள் (PM2.5) நுரையீரலுக்குள் ஆழமாக சென்று வீக்கத்தையும் செல் சேதத்தையும் ஏற்படுத்துகின்றன. இத்தகைய மாசடைந்த காற்றை தொடர்ச்சியாக சுவாசிப்பதால், புகைபிடிக்காதவர்களுக்கும் கூட நுரையீரல் புற்றுநோய் வரக்கூடும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 16, 2026 at 5:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

புகைபிடித்தால் மட்டும்தான் நுரையீரல் புற்றுநோய் வரும் என்று நினைத்து பலரும் அலட்சியமாக இருக்கிறார்கள். ஆனால், சிகரெட் பழக்கமே இல்லாத எத்தனையோ பேர் இன்று நுரையீரல் பாதிப்பிற்கும் புற்றுநோய்க்கும் ஆளாகி வருவதுதான் உண்மை. இதற்கு நாம் அன்றாடம் கடந்துபோகும் சில சாதாரண விஷயங்களும், கவனிக்க தவறும் சில எளிய பழக்கவழக்கங்களுமே முக்கிய காரணமாக அமைகின்றன.

நாம் சுவாசிக்கும் காற்றில் கலந்திருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத தூசிகள் முதல், சமையலறையில் எழும் புகை வரை பல விஷயங்கள் தினமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம் நுரையீரலின் பலத்தை குறைத்து வருகின்றன. உலகளவில் அதிக உயிர்களை பறிக்கும் நோய்களில் ஒன்றாக இருக்கும் இந்த நுரையீரல் புற்றுநோயை பற்றி நாம் அலட்சியமாக இருக்க முடியாது.

ஆரம்பத்திலேயே இதை பற்றி விழிப்புணர்வுடன் இருப்பதும், நம்மை அறியாமல் நாம் செய்யும் தவறை திருத்தி கொள்வதும் மட்டுமே நம்மை காப்பாற்றும். அந்த வகையில், புகைபிடித்தலை தாண்டி நம் நுரையீரலை பாதிக்கும் அந்த முக்கிய காரணங்கள் என்னென்ன, அவற்றில் இருந்து நம்மை எப்படி தற்காத்துக் கொள்வது என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.

குறைவாக புகைபிடித்தாலும் ஆபத்துதான்

நாளுக்கு சில சிகரெட்டுகள் மட்டுமே குடிக்கிறேன், அது பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது என்று பலர் நினைக்கிறார்கள். ஆனால், புகையிலைப் புகையில் பென்சீன், ஃபார்மால்டிஹைட், நைட்ரோசமைன் போன்ற புற்றுநோயை உண்டாக்கும் பல ஆபத்தான ரசாயனங்கள் உள்ளன.

மிகவும் குறைவாகவோ அல்லது எப்போதாவது ஒருமுறையோ புகைபிடித்தாலும் கூட, அந்தப் புகை நுரையீரலில் உள்ள செல்களை மீண்டும் மீண்டும் சேதப்படுத்துகிறது. இந்த சேதம் நாளடைவில் உடலில் சேர்ந்து, புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்பை பல மடங்கு உயர்த்துகிறது.

பிறர் பிடிக்கும் புகையை சுவாசித்தல் (Second-Hand Smoke)

நீங்கள் புகைபிடிக்காதவராகவே இருந்தாலும், பிறர் வெளியிடும் புகையிலை புகையை சுவாசிக்கும்போது, புகைபிடிப்பவர்களுக்கு இணையான நச்சுப்பொருட்கள் உங்கள் உடலுக்குள்ளும் செல்கின்றன. வீடுகள், கார்கள், அலுவலகங்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் இத்தகைய சூழல் ஏற்படுகிறது. குறைந்த நேரமே அந்த புகையை சுவாசித்தாலும், அது நுரையீரலுக்கு பலத்த சேதத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

காற்றோட்டம் இல்லாத சமையலறை

அதிக வெப்பத்தில் உணவை வறுப்பது, மீண்டும் மீண்டும் சூடாக்கப்பட்ட எண்ணெயைப் பயன்படுத்துவது அல்லது விறகு, நிலக்கரி, மண்ணெண்ணெய் போன்ற பாரம்பரிய எரிபொருட்களைப் பயன்படுத்துவது சமையலறையில் ஆபத்தான புகையை உருவாக்குகிறது. இந்த நுண் துகள்களை தினமும் சுவாசிப்பதால் குடும்ப தலைவிகள், சமையல் கலைஞர்கள் மற்றும் காற்றோட்டம் இல்லாத சமையலறையை பயன்படுத்துபவர்களின் நுரையீரல் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறது.

மாசடைந்த காற்றை சுவாசித்தல்

காற்று மாசுபாட்டில் உள்ள நுண் துகள்கள் (PM2.5) நுரையீரலுக்குள் ஆழமாக சென்று வீக்கத்தையும் செல் சேதத்தையும் ஏற்படுத்துகின்றன. இத்தகைய மாசடைந்த காற்றை தொடர்ச்சியாக சுவாசிப்பதால், புகைபிடிக்காதவர்களுக்கும் கூட நுரையீரல் புற்றுநோய் வரக்கூடும். வாகன புகை, கட்டிட கட்டுமான தூசி, தொழிற்சாலை புகை மற்றும் பனிப்புகை ஆகியவை நாம் தினமும் எதிர்கொள்ளும் முக்கிய ஆபத்துகள்.

வேலை செய்யும் இடங்களில் உள்ள ரசாயனங்கள்

கட்டுமான துறை, சுரங்கம், வெல்டிங் மற்றும் உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளில் வேலை செய்பவர்கள் தினமும் சிலிக்கா, டீசல் புகை மற்றும் ஆபத்தான ரசாயனப் புகையை சுவாசிக்க வேண்டியுள்ளது. குறிப்பாக பழமையான கட்டிடங்கள் மற்றும் கூரைகளில் பயன்படுத்தப்படும் 'அஸ்பெஸ்டாஸ்' (Asbestos) தூசியை சுவாசிப்பது நுரையீரலுக்கு பலத்த சேதத்தை ஏற்படுத்துகிறது. சரியான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இல்லாமல் இத்தகைய சூழலில் வேலை செய்வது ஆபத்தை அதிகரிக்கும்.

நுரையீரல் புற்றுநோய் ஆபத்தை குறைக்கும் வழிகள்

  1. புகைபிடித்தலில் பாதுகாப்பான அளவு என்று எதுவுமே இல்லை. நாம் குடிக்கும் ஒவ்வொரு சிகரெட்டும் உடலுக்கு செய்யும் சேதத்தை அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது. எனவே புகைபிடிக்கும் பழக்கத்தை உடனடியாக நிறுத்துவது நல்லது.
  2. சமையலறையில் 'எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன்' (Exhaust fan) அல்லது 'சிம்னி' (Chimney) பயன்படுத்துவது அவசியம். ஜன்னல்களை திறந்து வைத்து நல்ல காற்றோட்டத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும். முடிந்தவரை தூய்மையான சமையல் எரிபொருளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
  3. தூசி, ரசாயனம் அல்லது காற்று மாசுபாடு அதிகமுள்ள இடங்களில் வேலை செய்பவர்களும், வெளியில் செல்பவர்களும் கட்டாயம் தரமான முகக்கவசங்களை (Masks) அணிய வேண்டும்.

ஆய்வு:

https://www.translationalres.com/article/S1931-5244(26)00123-4/fulltext

https://www.who.int/news/item/03-02-2026-four-in-ten-cancer-cases-could-be-prevented-globally

https://www.cdc.gov/lung-cancer/risk-factors/index.html

இதையும் படிங்க:

காற்று மாசுபாட்டால் மனநல பாதிப்பு: தற்கொலை எண்ணங்களை தூண்டுவதாக ஆய்வு எச்சரிக்கை!

ஹூக்கா புகைப்பதால் ஆபத்து வராதா? மருத்துவர்கள் கூறும் அதிர்ச்சி தகவல்

சிவப்பு VS வெள்ளை டிராகன் பழம்: எந்த பழத்தில் நன்மைகள் அதிகம்?

TAGGED:

நுரையீரல் புற்றுநோய்
HABITS THAT CAUSES LUNG CANCER
SECOND HAND SMOKING SIDEEFFECTS
LUNG CANCER RISK FACTORS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.