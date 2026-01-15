ETV Bharat / health

குறைந்த விலை நிறைந்த விளைவு: சர்க்கரை, மதுபானங்களால் அதிகரிக்கும் உடல்நல சிக்கல்கள் – WHO எச்சரிக்கை!

பல நாடுகளில் 'ஒயின்' போன்ற பானங்களுக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது, இது தவறான முன்னுதாரணமாகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 15, 2026 at 10:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

இன்றைய உலகில் நமது உணவு பழக்கவழக்கங்கள் பெரிதும் மாறிவிட்டன. தாகத்திற்காகத் தண்ணீர் குடிப்பதற்கு பதிலாகச் சர்க்கரை கலந்த குளிர்பானங்களையும், மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கவோ அல்லது கொண்டாட்டத்திற்காகவோ மதுபானங்களையும் நாடும் போக்கு அதிகரித்துள்ளது.

இதற்கு மிக முக்கிய காரணமாக உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) சுட்டிக்காட்டுவது இந்த பானங்களின் எளிமையான மற்றும் மலிவான விலை. பெரும்பாலான நாடுகளில் இத்தகைய பானங்கள் மீதான வரிகள் குறைவாக இருப்பதால், இவை சாமானிய மக்களுக்கும், குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கும் எளிதில் கிடைக்கும் வகையில் உள்ளன.

விலை குறைவாக இருக்கும்போது அதன் பயன்பாடு இயல்பாகவே அதிகரிக்கிறது, இது தேவையற்ற உடல்நலப் பாதிப்புகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. ஆரோக்கியமற்ற ஒரு சமூகம் உருவாவதைத் தடுக்கவும், எதிர்கால தலைமுறையை பாதுகாக்கவும் அரசாங்கங்கள் உடனடியாக வரி விதிப்பு முறைகளில் மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதே தற்போதைய அவசர தேவையாக உள்ளது என வலியுறுத்துகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

மலிவான பானங்களும் ஆரோக்கியச் சீர்கேடும்:

சர்க்கரை கலந்த பானங்கள் (இனிப்பு சேர்க்கப்பட்ட பால், டீ வகைகள், குளிர் பானங்கள்) மற்றும் மதுபானங்களின் (பீர், ஒயின், விஸ்கி) விலை உலகளவில் குறைந்து வருவதாக WHO கூறுகிறது. வரிகள் முறையாக விதிக்கப்படாததால் அல்லது பணவீக்கத்திற்கு ஏற்ப மாற்றப்படாததால், இவை பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்ததை விட மிகவும் மலிவாகக் கிடைக்கின்றன.

இந்த விலை குறைவு நேரடியாக பின்வரும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது:

  • அதிகப்படியான சர்க்கரை பயன்பாடு சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரிடமும் உடல் எடையை அதிகரிக்கிறது.
  • இனிப்பு பானங்கள் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை உயர்த்தி, தீராத நீரிழிவு நோய்க்கு வித்திடுகின்றன.
  • மது மற்றும் சர்க்கரை பானங்கள் நீண்ட கால அடிப்படையில் இதயம் தொடர்பான நோய்களையும், சில வகை புற்றுநோய்களையும் உருவாக்குகின்றன.
  • மதுபானங்கள் மலிவாகக் கிடைப்பதால் அதன் நுகர்வு அதிகரித்து, சாலை விபத்துகள் மற்றும் வன்முறை சார்ந்த காயங்கள் அதிகரிக்கின்றன.

வரி விதிப்பில் உள்ள குறைபாடுகள்: உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் ஆய்வின்படி, சுமார் 116 நாடுகள் சர்க்கரை பானங்களுக்கு வரி விதிக்கின்றன. ஆனால், பல சர்க்கரை தயாரிப்புகள் இன்னும் இந்த வரி வளையத்திற்குள் வரவில்லை. மதுபானங்களைப் பொறுத்தவரை, 167 நாடுகள் வரி விதித்தாலும், அந்த வரிகள் மக்களின் வருமான உயர்வுக்கோ அல்லது பணவீக்கத்திற்கோ (Inflation) ஏற்ப மாற்றி அமைக்கப்படவில்லை.

குறிப்பாக, பீர் மற்றும் இதர மதுபானங்களின் மீதான வரி விகிதம் அவற்றின் விலையில் மிகக் குறைந்த சதவீதத்தையே கொண்டுள்ளது. சாதாரண சோடா பானங்களின் விலையில் வரி என்பது வெறும் 2% மட்டுமே கூடுதலாகச் சேர்க்கப்படுகிறது. பல நாடுகளில் 'ஒயின்' போன்ற பானங்களுக்கு வரி விலக்கே அளிக்கப்பட்டுள்ளது, இது தவறான முன்னுதாரணமாகிறது.

இதற்கிடையில், இந்தியாவில் பிப்ரவரி 1, 2026 முதல் பாண் மசாலா மற்றும் புகையிலை பொருட்களுக்கு அதிக வரிகள் விதிக்கப்படுகிறது என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. புதிய விதிமுறைகளின்படி, பிப்ரவரி 1 முதல் பாண் மசாலா, சிகரெட், புகையிலை மற்றும் அது சார்ந்த பொருட்களுக்கு 40% ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

அதே சமயம், பீடிக்கு 18% ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படும். ஜிஎஸ்டி தவிர, பாண் மசாலாவிற்கு “சுகாதார மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு செஸ்” என்ற புதிய வரியும் விதிக்கப்படுகிறது.

'3 by 35' திட்டம் மற்றும் அரசாங்கங்களுக்கான வேண்டுகோள்: WHO ஒரு புதிய இலக்கை நிர்ணயித்துள்ளது. "3 by 35" என்ற அந்தத் திட்டத்தின்படி, 2035-ஆம் ஆண்டிற்குள் புகையிலை, மது மற்றும் சர்க்கரை பானங்களின் உண்மையான விலையை வரி விதிப்பின் மூலம் உயர்த்த வேண்டும். இதன் மூலம் அந்தப் பொருட்கள் வாங்குவதற்கு கடினமான விலைக்குச் செல்லும், அப்போது மக்கள் ஆரோக்கியமான மாற்றுகளைத் தேடுவார்கள்.

இந்த வருவாயைக் கொண்டு கல்வி, பொது சுகாதாரம் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களைச் சிறப்பாகச் செயல்படுத்த முடியும் என WHO தலைமை இயக்குனர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

குடும்பங்கள் மற்றும் பள்ளிகள் மீதான தாக்கம்: மலிவான விலையில் இத்தகைய பானங்கள் கிடைப்பது குழந்தைகளையும் மாணவர்களையும் அதிகம் பாதிக்கிறது. பள்ளிகளுக்கு அருகிலேயே மிகக் குறைந்த விலையில் குளிர்பானங்கள் கிடைப்பது அவர்களின் பற்சிதைவுக்கும், இளம் வயது உடல் பருமனுக்கும் காரணமாகிறது.

அதேபோல், குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் மதுபானங்கள் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தைச் சிதைப்பதுடன், குடும்ப வன்முறைகளுக்கும் வழிவகுக்கின்றன. யுகே (UK) போன்ற நாடுகள் ஏற்கனவே சர்க்கரை பானங்கள் மீது சிறப்பு வரி (Sugar Levy) விதித்துள்ளன.

இதன் விளைவாக அங்கு அத்தகைய பானங்களின் நுகர்வு குறைந்துள்ளதோடு, அரசுக்குக் கூடுதல் வருவாயும் கிடைத்துள்ளது. இதையே மற்ற நாடுகளும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று இந்த அறிக்கை அறிவுறுத்துகிறது. ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளும் பானங்களும் மலிவாகக் கிடைப்பது ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்குத் தடையாகும்.

நோய்கள் பெருகும்போது மருத்துவச் செலவுகள் அதிகரித்து நாட்டின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படுகிறது. எனவே, சர்க்கரை மற்றும் மதுபானங்கள் மீதான வரியை உயர்த்துவது என்பது வெறும் நிதி சார்ந்த முடிவு மட்டுமல்ல, அது மக்களின் உயிரைக் காக்கும்.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

WHO REPORT
உலக சுகாதார நிறுவணம்
LOW TAX RATES ON ALCOHOL
LOW TAX ON SUGARY DRINKS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.