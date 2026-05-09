ஹீமோகுளோபின் குறைவாக உள்ளதா? இரும்புச்சத்து மட்டுமே காரணம் அல்ல: மருத்துவர் தகவல்!

ஏதோ ஒரு சத்து மாத்திரைதானே என்று நாம் சாதாரணமாக நினைக்கும் இரும்புச்சத்து, உடலில் அளவுக்கு அதிகமாக சேரும்போது அது நஞ்சாக மாறுகிறது.

By ETV Bharat Health Team

Published : May 9, 2026 at 1:32 PM IST

நமது உடலில் ஹீமோகுளோபின் அளவு குறைந்தாலே, அது இரும்புச்சத்து குறைபாடுதான் என்று நாமாகவே ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிடுகிறோம். சமூக வலைதளங்களிலோ யாரோ ஒருவர் சொல்லும் ஆலோசனையை கேட்டுவிட்டு, மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமலேயே இரும்புச்சத்து மாத்திரைகளை (Iron Tablets) வாங்கி உட்கொள்ளும் பழக்கம் இன்று அதிகரித்துள்ளது.

ஆனால், இரும்புச்சத்து குறைபாட்டை தவிர வைட்டமின் பி12 குறைபாடு, தைராய்டு பிரச்சனைகள், சிறுநீரகக் கோளாறுகள் அல்லது உட்புற ரத்தப்போக்கு என பல காரணங்களால் ஹீமோகுளோபின் குறையலாம். காரணத்தை அறியாமல் தேவையில்லாமல் இரும்புச்சத்து மாத்திரைகளை எடுப்பது, கல்லீரல் மற்றும் இதயம் போன்ற முக்கிய உறுப்புகளைச் சிதைக்கும் "அயன் ஓவர்லோட்" (Iron Overload) நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

உடல் சோர்வாக இருக்கிறது, தலைசுற்றுகிறது என்றாலே நம்மில் பலரும் முதலில் செய்வது இரும்புச்சத்து மாத்திரைகளை நாடுவதுதான். ஆனால், இந்த சுய மருத்துவம் எவ்வளவு ஆபத்தானது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.

ரத்தசோகை ஏன் ஏற்படுகிறது?

ரத்தசோகை அல்லது அனீமியா என்பது பல்வேறு காரணங்களால் ஏற்படலாம். இரும்புச்சத்து குறைபாடு என்பது அதில் ஒரு வகை மட்டுமே. சைனோவா ஷால்பி மருத்துவமனையின் மருத்துவர் மனிஷா பட் இது குறித்து கூறும்போது, "சமூக வலைதள வீடியோக்களைப் பார்த்துவிட்டு மக்களே தங்களுக்கு சிகிச்சை அளித்து கொள்கிறார்கள். ஆனால் ஹீமோகுளோபின் குறைய பின்வரும் காரணங்களும் இருக்கலாம்" என்கிறார்:

  • வைட்டமின் பி12 குறைபாடு
  • தைராய்டு கோளாறுகள்
  • சிறுநீரக நோய்கள்
  • நாள்பட்ட தொற்றுநோய்கள்
  • குடல் பகுதியில் ஏற்படும் மறைமுக ரத்தப்போக்கு

காரணத்தை ஆராயாமல் இரும்புச்சத்து மாத்திரைகளை மட்டும் எடுத்து கொள்வது, உடலில் மறைந்திருக்கும் மற்ற தீவிரமான நோய்களை கண்டறிய தாமதப்படுத்தும்.

அதிகப்படியான இரும்புச்சத்தினால் ஏற்படும் ஆபத்து

ஏதோ ஒரு சத்து மாத்திரைதானே என்று நாம் சாதாரணமாக நினைக்கும் இரும்புச்சத்து, உடலில் அளவுக்கு அதிகமாக சேரும்போது அது நஞ்சாக மாறுகிறது. இரும்புச்சத்து மாத்திரைகளை தேவையில்லாமல் தொடர்ந்து எடுக்கும்போது, உடலில் இரும்புச்சத்து அதிகமாக சேமிக்கப்பட்டு (Iron Overload), அது கல்லீரல், இதயம் மற்றும் கணையம் ஆகிய உறுப்புகளை படிப்படியாக சேதப்படுத்தும். ஆரோக்கியம் என்று நினைத்து நாம் செய்யும் விஷயம், இறுதியில் உறுப்பு செயலிழப்பிற்கு வழிவகுத்துவிடும்.

பரிசோதனை ஏன் அவசியம்?

எந்தவொரு சத்து மாத்திரையையும் தொடங்குவதற்கு முன்னால் முறையான ரத்தப் பரிசோதனை செய்துகொள்வது அவசியம். குறிப்பாக 'கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட்' (CBC) மற்றும் 'சீரம் ஃபெரிட்டின்' (Serum Ferritin) போன்ற சோதனைகள் மூலம் உடலில் உண்மையில் இரும்புச்சத்து குறைபாடு உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். ஒரு முதியவருக்கு ஏற்படும் சோர்வு குடல் ரத்தப்போக்கினால் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பெண்ணுக்கு ஏற்படும் சோர்வு தைராய்டு பிரச்சனையாக இருக்கலாம். எல்லாவற்றிற்கும் ஒரே மாத்திரை தீர்வாகாது.

பெண்கள் சந்திக்கும் சவால்கள்

இந்தியப் பெண்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் உடல்நலக் குறைபாடுகளை அலட்சியப்படுத்துவதில் முதன்மையானவர்களாக இருக்கிறார்கள். "சும்மா அசதியாக இருக்கிறது" என்று சொல்லிவிட்டு மயக்கம் வரும் வரை அவர்கள் மருத்துவரை அணுகுவதில்லை.

அதேபோல், கருப்பை புற்றுநோய் (Ovarian Cancer) போன்ற தீவிர நோய்களின் அறிகுறிகள் சாதாரண கேஸ் பிரச்சனை அல்லது வயிறு உப்பசம் போலவே இருக்கும். இதனால் பல பெண்கள் இது சாதாரண செரிமானக் கோளாறு என்று நினைத்து அலட்சியமாக இருந்துவிடுகிறார்கள். இது போன்ற நேரங்களில் சுய மருத்துவம் செய்வது உயிருக்கே ஆபத்தாய் முடியும் என்று மருத்துவர் சுமதி தடஸ் எச்சரிக்கிறார்.

சமூக வலைதள மோகமும் ஆரோக்கியமும்

இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில், தகுதியற்ற நபர்கள் தரும் மருத்துவ ஆலோசனைகளை மக்கள் எளிதில் நம்பிவிடுகிறார்கள். ஒரு விளம்பரத்தையோ அல்லது யாரோ ஒருவர் சொல்லும் "இந்த மாத்திரை என் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிட்டது" என்ற பேச்சையோ கேட்டுவிட்டு மாத்திரைகளை வாங்குவது ஆபத்தானது. மருத்துவர்கள் சொல்லும் அறிவுரைகள் சில நேரங்களில் சாதாரணமாக தோன்றலாம், ஆனால் அவை முறையான ரத்தப் பரிசோதனை மற்றும் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அமைந்தவை.

இயற்கை வழிமுறை

மாத்திரைகளை மட்டுமே சார்ந்து இருக்காமல், இரும்புச்சத்து நிறைந்த முருங்கைக்கீரை, பேரீச்சம்பழம், அத்திப்பழம் மற்றும் பச்சை காய்கறிகளை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது பாதுகாப்பானது. உணவின் மூலம் கிடைக்கும் சத்துக்கள் மாத்திரைகளைப் போல பக்கவிளைவுகளை ஏற்படுத்தாது.

எப்போதும் சோர்வாகவோ, மூச்சு வாங்குவது போன்றோ உணர்ந்தால், முதலில் ஒரு மருத்துவரை அணுகி ரத்தப் பரிசோதனை செய்துகொள்வது அவசியம் என வலியிறுத்துகிறார் மருத்துவர் சுமதி. அதே போல், மாத்திரைகளின் அளவையும் எவ்வளவு நாள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதையும் மருத்துவரே தீர்மானிக்க வேண்டும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

