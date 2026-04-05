இரவு தூக்கத்தை கெடுக்கும் வியர்வை..உடல் நலத்தில் பாதிப்பா?
இரவில் வியர்ப்பது 40 முதல் 50 வயதுடைய பெண்களுக்குப் பொதுவானது. இதே போன்ற நிலை கர்ப்ப காலத்திலும் அல்லது மாதவிடாய்க்கு முந்தைய நாட்களிலும் ஹார்மோன் மாற்றங்களால் ஏற்படலாம் என்கிறது ஆய்வு
Published : April 5, 2026 at 11:16 AM IST
நல்ல உறக்கம் என்பது ஒரு வரப்பிரசாதம். நாள் முழுவதும் உழைத்துவிட்டு, இரவில் நிம்மதியாகப் படுத்துத் தூங்கும்போது, திடீரென உடல் நனைந்து தூக்கம் கலைவது எத்தனை எரிச்சலூட்டும் விஷயம்? காத்தாடி ஓடிக்கொண்டிருக்கும், ஜன்னல் வழியாகக் காற்று வந்து கொண்டிருக்கும், ஆனாலும் மேலெல்லாம் வியர்த்து வழிந்து படுக்கை விரிப்பே நனைந்திருக்கும் நிலையில் நாம் எழுந்து அமர்வோம்.
"என்னடா இது, இவ்வளவு வியர்க்கிறது? ஒருவேளை தண்ணீர் தாகமா? அல்லது ஏதும் கெட்ட கனவா?" என்று நமக்குள் நாமே சமாதானம் சொல்லிவிட்டு மீண்டும் தூங்க முயற்சிப்போம். ஆனால், இது ஒரு நாள் நிகழ்வு என்றால் பரவாயில்லை. தொடர்ந்து இதேபோல் நள்ளிரவில் வியர்த்து தூக்கம் கலைகிறது என்றால், அதை நாம் வெறும் சோர்வு என்று விட்டுவிட முடியாது.
நம் உடல் ஏதோ ஒரு செய்தியை நமக்கு சொல்ல பார்க்கிறது என்று அர்த்தம். பகலில் உழைக்கும்போது வியர்ப்பது ஆரோக்கியம், ஆனால் உடல் ஓய்வெடுக்கும் போது இப்படி வியர்ப்பது ஏன்? என்பதை கட்டாயம் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த வகையில், தூக்கத்தில் வியர்வை வரக் காரணமான 7 முக்கிய விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
தொற்று நோய்கள்:
நமது உடல் ஏதேனும் கிருமிகளுடன் போராடிக்கொண்டிருக்கும்போது, அதன் அறிகுறியாக இரவு நேர வியர்வை ஏற்படலாம். குறிப்பாக காசநோய் பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு இரவு நேரங்களில் அதிகப்படியான வியர்வை உண்டாகும்.
இதனுடன் இருமல், காய்ச்சல் மற்றும் உடல் எடை குறைதல் போன்ற அறிகுறிகளும் இருக்கலாம். இதுதவிர, இதய வால்வுகளில் ஏற்படும் தொற்று (Endocarditis), எலும்புத் தொற்று அல்லது எச்.ஐ.வி போன்ற பாதிப்புகளும் இரவு நேர வியர்வைக்குக் காரணமாகின்றன. காய்ச்சலுடன் வியர்வை வருவது உடல் ஒரு பெரிய போராட்டத்தை நடத்துகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது.
ஹார்மோன் மாற்றங்கள்:
பெண்களுக்கு மாதவிடாய் நிற்கும் காலமான மெனோபாஸ் சமயத்தில் ஹார்மோன் சமநிலையின்மை ஏற்படும். குறிப்பாக ஈஸ்ட்ரோஜன் அளவு குறையும்போது, உடலின் வெப்பநிலையைச் சீராக்கும் மையம் குழப்பமடைந்து, சட்டென உடல் சூடாவதும் இரவு நேரங்களில் வியர்த்துக் கொட்டுவதும் நடக்கும்.
இது 40 முதல் 50 வயதுடைய பெண்களுக்குப் பொதுவானது. இதே போன்ற நிலை கர்ப்ப காலத்திலும் அல்லது மாதவிடாய்க்கு முந்தைய நாட்களிலும் ஹார்மோன் மாற்றங்களால் ஏற்படலாம் என்கிறது NHS ஆய்வு.
புற்றுநோய் பாதிப்புகள்:
மிக அரிதான சந்தர்ப்பங்களில், இரவு நேர வியர்வை புற்றுநோயின் ஆரம்ப அறிகுறியாக இருக்கலாம். குறிப்பாக லிம்போமா மற்றும் லியூகோமியா போன்ற ரத்த புற்றுநோய் வகைகளில் வியர்வை ஒரு முக்கிய அறிகுறி. வியர்வையுடன் சேர்த்து காரணமே இல்லாமல் உடல் எடை குறைவது, அதிக சோர்வு மற்றும் கழுத்து அல்லது அக்குள்களில் வீக்கம் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம்.
தைராய்டு ஹார்மோன் பிரச்சனை:
தைராய்டு சுரப்பி அளவுக்கு அதிகமாக வேலை செய்யும்போது உடல் வளர்சிதை மாற்றம் வேகம் எடுக்கும். இதனால் உடல் வெப்பம் அதிகரித்து, தூக்கத்திலும் வியர்க்க தொடங்கும் என்கிறது MayoClinic ஆய்வு. படபடப்பு, கைகள் நடுக்கம், பசி எடுத்தும் உடல் எடை குறைவது போன்றவை இதன் மற்ற அறிகுறிகளாகும். ஒரு எளிய ரத்தப் பரிசோதனை மூலம் இதைத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றம்:
மனதிற்கும் உடலுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. அதிகப்படியான கவலை அல்லது மன அழுத்தம் இருக்கும்போது, உடல் தற்காப்பு நிலைக்குச் செல்கிறது. இதனால் அட்ரினலின் ஹார்மோன் சுரந்து, இதயத் துடிப்பை அதிகப்படுத்தி வியர்வையைத் தூண்டுகிறது. கெட்ட கனவுகள் அல்லது தூக்கத்தில் வரும் பயம் கூட வியர்வையை உண்டாக்கும்.
ரத்தத்தில் சர்க்கரை குறைதல்:
நீரிழிவு நோய்க்காக மருந்து அல்லது இன்சுலின் எடுத்துக் கொள்பவர்களுக்கு, இரவில் எதிர்பாராத விதமாக ரத்தச் சர்க்கரை அளவு குறைய வாய்ப்புண்டு. சர்க்கரை அளவு குறையும்போது உடல் வியர்க்க ஆரம்பிக்கும், கை கால்கள் நடுங்கும் அல்லது குழப்பமான மனநிலை ஏற்படும். படுப்பதற்கு முன் லேசான உணவு உண்பது இதைத் தவிர்க்க உதவும்.
செரிமானப் பிரச்சனைகள் மற்றும் தூக்க கோளாறுகள்:
நெஞ்செரிச்சல் அல்லது GERD எனும் அமிலத் தேக்கப் பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு, படுக்கும்போது அமிலம் மேலே எழும்பி வியர்வையைத் தூண்டலாம். அதேபோல், தூக்கத்தில் மூச்சுத்திணறல் (Sleep Apnea) உள்ளவர்களுக்கு மூச்சு விடுவதில் சிரமம் ஏற்படுவதால் உடல் அதிக சிரமப்பட்டு வியர்வையை வெளியேற்றுகிறது. அதிகப்படியான குறட்டை மற்றும் பகல் நேரத் தூக்கம் இதனுடன் தொடர்புடையவை.
தவிர்ப்பது எப்படி?
காரணமே இல்லாமல் தொடர்ந்து பல நாட்களாக இரவு நேரத்தில் வியர்ப்பது, காய்ச்சல், உடல் எடை திடீரெனக் குறைவது போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது நல்லது. காரமான உணவுகளைத் தவிர்ப்பது, அறையை காற்றோட்டமாக வைப்பது மற்றும் தளர்வான பருத்தி உடைகளை அணிவது போன்ற எளிய மாற்றங்கள் ஓரளவு பலன் தரும். இருப்பினும், மருத்துவ ஆலோசனை பெற வேண்டும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.