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2 வாரங்களுக்கு மேல் வாய் புண் ஆறவில்லையா? புற்றுநோய் அபாயம் என மருத்துவர் எச்சரிக்கை!

உலகிலேயே இந்தியாவில்தான் வாய் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக இருப்பதாக இந்திய மருத்துவ அறிவியல் தேசிய அகாடமியின் ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 15, 2026 at 1:54 PM IST

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நம்மில் பலருக்கு எப்போதாவது வாயில் புண் ஏற்படுவது சாதாரண ஒன்றுதான். காரமான உணவுகளை சாப்பிடும்போது, தெரியாமல் பற்களால் நாக்கையோ அல்லது உதட்டையோ கடித்து கொள்ளும்போது, அல்லது உடலில் வைட்டமின் சத்து குறையும்போது வாய்ப் புண் தோன்றுவது இயற்கை.

பொதுவாக இத்தகைய புண்கள் ஓரிரு நாட்களில் அல்லது ஒரு வாரத்திற்குள் தானாகவே ஆறிவிடும். ஆனால், உங்களுக்கு வந்த வாய் புண் இரண்டு வாரங்களை கடந்தும் ஆறாமல் அப்படியே இருக்கிறதா? அப்படியென்றால், அதை சாதாரண புண் என்று நினைத்து அலட்சியப்படுத்த கூடாது என்று புற்றுநோய் நிபுணர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள்.

இந்திய மருத்துவ அறிவியல் தேசிய அகாடமியின் (NAMS 2025) ஆய்வறிக்கை, உலகிலேயே இந்தியாவில்தான் வாய்ப் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக இருப்பதாக குறிப்பிடுகிறது. உலக அளவில் உள்ள மொத்த பாதிப்பில் மூன்றில் ஒரு பங்கு இந்தியாவில் மட்டுமே உள்ளது. இந்தியாவில் ஆண்களை அதிகம் பாதிக்கும் புற்றுநோய்களில் இது முதலிடத்தில் இருக்கிறது.

எனவே, நீண்ட நாட்களாக ஆறாமல் இருக்கும் வாய்ப் புண் என்பது ஆரம்பகால வாய்ப் புற்றுநோயின் அறிகுறியாக இருக்கலாம் என்று மும்பை க்ளெனிகல்ஸ் மருத்துவமனையின் மூத்த புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் பிரமேஷ் பாய் கூறுகிறார்.

வாய்ப் புண் ஏன் ஏற்படுகிறது? எப்போது பயப்பட வேண்டும்?

பொதுவாக மன அழுத்தம், சரியான வாய் சுகாதாரம் இல்லாமை, அஜீரணக் கோளாறுகள் போன்றவற்றால் வாய்ப் புண்கள் வரும். இவற்றுக்கு வீட்டிலேயே எளிய மருந்துகளை பயன்படுத்தினாலோ அல்லது சில நாட்கள் ஓய்வெடுத்தாலோ குணமாகிவிடும். ஆனால், எந்த விதமான வலியும் இல்லாமல் அல்லது தொடர்ந்து எரிச்சலுடன் ஒரு புண் இரண்டு வாரங்களுக்கு மேலாக வாய்க்குள் இருந்தால், உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி பரிசோதிக்க வேண்டும்.

குறிப்பாக, புகையிலைப் பொருட்களை பயன்படுத்துபவர்கள் (புகைப்பிடிப்பவர்கள் மற்றும் புகையிலை மெல்லுபவர்கள்) இந்த விஷயத்தில் மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். நீண்ட நாட்களாக ஆறாத புண்கள், வாய் புற்றுநோய்க்கு முந்தைய நிலையாகவோ அல்லது புற்றுநோயின் ஆரம்ப அறிகுறியாகவோ இருக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.

இந்தியர்களுக்கு ஏன் இந்த அதிக ஆபத்து?

நமது நாட்டில் வெற்றிலை பாக்கு போடும் பழக்கம், குட்கா மற்றும் புகையிலைப் பொருட்களை மெல்லும் பழக்கம் பலரிடமும் பரவலாக காணப்படுகிறது. இதனுடன் மது அருந்தும் பழக்கமும் இணையும்போது, அது வாயின் உட்பகுதியை தீவிரமாகப் பாதிக்கிறது. பற்களை சரியாக பராமரிக்காமல் இருப்பது, கூர்மையான பற்கள் தொடர்ந்து நாக்கிலோ அல்லது கன்னத்தின் உள்பகுதியிலோ உராய்ந்து கொண்டே இருப்பதும் கூட இந்த ஆபத்தை அதிகப்படுத்துகிறது.

ஆறாத புண்ணை அப்படியே விட்டுவிடுவதால், அந்த பாதிப்பு வாயின் மற்ற பகுதிகளுக்கும் மிக வேகமாக பரவத் தொடங்கும். இதனால் பிற்காலத்தில் உணவை மென்று சாப்பிடுவதிலும், விழுங்குவதிலும், பேசுவதிலும் கடுமையான சிரமங்கள் ஏற்படும்.

கவனிக்க வேண்டிய பிற முக்கிய அறிகுறிகள்

வெறும் வாய்ப் புண் மட்டுமன்றி, வாய்ப் புற்றுநோயின் ஆரம்ப கட்டத்தில் உடம்பில் பின்வரும் மாற்றங்களும் ஏற்படலாம். இவற்றை நாம் அன்றாட வாழ்வில் கவனிப்பது முக்கியம்..

  • வாயிலிருந்து தொடர்ந்து துர்நாற்றம் வீசுவது (பிரஷ் செய்த பின்பும் மாறாமல் இருப்பது).
  • ஈறுகளிலிருந்து தானாகவே ரத்தம் கசிவது அல்லது பற்கள் திடீரென ஆட தொடங்குவது.
  • வாயின் உள்பகுதியில் வெள்ளை அல்லது சிவப்பு நிறத் திட்டுகள் (Patches) தோன்றுவது.
  • காரணமே இல்லாமல் வாய்க்குள் அல்லது கழுத்து பகுதியில் வீக்கம் மற்றும் வலி ஏற்படுவது.
  • திடீரென குரலில் மாற்றம் ஏற்படுவது அல்லது பேசுவதற்கு கஷ்டமாக இருப்பது.

ஆரம்பகால தீர்வுகள்

வாயில் ஏதேனும் மாற்றம் தெரிந்தால், உடனடியாக ஒரு பல் மருத்துவரிடமோ அல்லது பொது மருத்துவரிடமோ காட்டி ஆலோசனை பெறுவது நல்லது. அது சாதாரண புண்ணாக இருந்தால், அதற்கான மருந்துகள் மூலம் சில நாட்களில் சரியாகிவிடும். நமது மனப் பயமும் நீங்கும்.

ஒருவேளை மருத்துவருக்கு அது புற்றுநோயாக இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் வந்தால், அவர்கள் 'பயாப்சி' (Biopsy - புண்ணிலிருந்து சிறிய திசுவை எடுத்துப் பரிசோதித்தல்) மற்றும் சிடி ஸ்கேன் போன்ற பரிசோதனைகளைப் பரிந்துரைப்பார்கள். இதன் மூலம் நோயை ஆரம்பத்திலேயே துல்லியமாகக் கண்டுபிடித்துவிட முடியும்.

விழிப்புணர்வே சிறந்த மருந்து

வாய்ப் புற்றுநோய் என்பது கன்னத்தின் உள்பகுதி, மேல் மற்றும் கீழ் தாடைகள், நாக்கு மற்றும் வாயின் அடிப்பகுதி ஆகிய இடங்களில்தான் அதிகம் ஏற்படுகிறது. இவை அனைத்தும் நமது முகத்தின் வடிவத்திற்கும், நாம் பேசுவதற்கும், உணவை உட்கொள்வதற்கும் மிக முக்கியமான உறுப்புகளாகும். எனவே, இந்த உறுப்புகளில் ஏற்படும் பாதிப்பை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்தால், எந்த விதமான பெரிய முக மாற்றமும் இல்லாமல் முழுமையாக குணப்படுத்திவிட முடியும்.

"வரும் முன் காப்பதே சிறந்தது" என்ற பழமொழி இதற்கு மிக சரியாகப் பொருந்தும். புகையிலை, மது போன்ற பழக்கங்களை முற்றிலுமாக தவிர்ப்பதும், ஆறு மாதத்திற்கு ஒருமுறை பல் மருத்துவரை அணுகி வாயைப் பரிசோதித்து கொள்வதும் நம்மைப் பெரிய ஆபத்துகளிலிருந்து பாதுகாக்கும். ஆறாத வாய்ப் புண்களை அசட்டையாக நினைக்காமல், உடனே கவனிப்பதே புத்திசாலித்தனம்.

ஆய்வு:

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TAGGED:

வாய்ப் புண்
ORAL CANCER
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