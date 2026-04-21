முதுமையில் ஏற்படும் ஞாபக மறிதி: தனிமை காரணம் இல்லை - ஆய்வில் தகவல்!
தனிமையாக இல்லாத முதியவர்களுக்கு வயது ஏறும்போது எந்த வேகத்தில் இயல்பாக நினைவாற்றல் குறையுமோ, அதே வேகத்தில் தான் தனிமையாக இருப்பவர்களுக்கும் குறைகிறது.
Published : April 21, 2026 at 12:19 PM IST
வயதான காலத்தில் பலருக்கும் இருக்கும் மிகப்பெரிய அச்சம் நினைவாற்றல் குறைவது தான். முதுமை நெருங்கும்போது உடல் ரீதியான மாற்றங்களை விட, மனரீதியாக நாம் தனிமைப்படுத்தப்படுகிறோமா என்ற எண்ணம் பலரையும் வாட்டுகிறது. பிள்ளைகள் வெளியூரில் இருப்பது, துணையை இழந்தது அல்லது சுற்றத்தாருடன் பேச வாய்ப்பில்லாத சூழல் எனத் தனிமை பல ரூபங்களில் வருகிறது.
இந்த தனிமை உணர்வு முதியவர்களின் நினைவாற்றலில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பது நீண்ட காலமாக கூறப்பட்டு வரும் ஒரு கருத்து. ஆனால், தனிமைக்கும் மூளையின் செயல்பாட்டு திறனுக்கும் இடையிலான உண்மையான உறவு என்ன என்பதை புரிந்துகொள்ள ஐரோப்பாவில் ஒரு விரிவான ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.
சுமார் பத்தாயிரம் முதியவர்களிடம் ஏழு ஆண்டுகள் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வின் முடிவுகள், தனிமை நினைவாற்றலை ஆரம்பத்தில் பாதித்தாலும், அது மூளை சிதைவு நோய்களுக்கு (Dementia) நேரடி காரணியாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்ற புதிய கோணத்தை முன்வைத்துள்ளன.
ஆய்வு சொல்லும் தகவல்கள்:
கொலம்பியாவின் ரோசாரியோ பல்கலைக்கழகம் மற்றும் ஸ்பெயினின் வலென்சியா பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் இணைந்து முதியவர்களின் நினைவாற்றல் குறித்து ஒரு நீண்ட கால ஆய்வை மேற்கொண்டனர்.
ஐரோப்பாவை சேர்ந்த 65 முதல் 94 வயதுக்குட்பட்ட சுமார் பத்தாயிரம் நபர்களிடம் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 2012 முதல் 2019 வரையிலான ஏழு ஆண்டு கால தரவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு இது வடிவமைக்கப்பட்டது. இதில் பங்கேற்றவர்களிடம் அவர்களது தனிமை உணர்வு, சமூகத் தொடர்பு மற்றும் நினைவாற்றல் சோதனைகள் தொடர்ச்சியாக நடத்தப்பட்டன.
இந்த ஆய்வின் தொடக்கத்தில், தங்களை தனிமையாக உணர்வதாக கூறியவர்கள் நினைவாற்றல் சோதனைகளில் சற்று பின்தங்கியே இருந்தனர். ஆனால் ஆய்வின் முடிவில் ஒரு சுவாரஸ்யமான உண்மை வெளிப்பட்டது என்றே சொல்லலாம்.
தனிமை மட்டும் காரணம் இல்லை
தனிமை உணர்வு நினைவாற்றலை ஒரு தொடக்க புள்ளியாக குறைக்கிறதே தவிர, காலப்போக்கில் நினைவாற்றல் குறையும் வேகத்தை அது அதிகரிப்பதில்லை என்கிறது ஆய்வு. அதாவது, ஒரு நபர் தனிமையாக உணரும்போது அவரது கவனிக்கும் திறன் மற்றும் நினைவுகூரும் திறன் ஆரம்பத்திலேயே சற்று குறைவாக இருக்கிறது.
ஆனால், தனிமையாக இல்லாத முதியவர்களுக்கு வயது ஏறும்போது எந்த வேகத்தில் இயல்பாக நினைவாற்றல் குறையுமோ, அதே வேகத்தில் தான் தனிமையாக இருப்பவர்களுக்கும் குறைகிறது. தனிமை உணர்வு இருப்பதால் மட்டும் நினைவாற்றல் மிக வேகமாக சரிந்து விடுவதில்லை என்பது முதியவர்களுக்கு ஒரு ஆறுதலான செய்தியாகும்.
|இதையும் படிங்க: 'டீ' குடித்துவிட்டு காலை உணவை தவிர்க்கிறீர்களா? என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் தெரியுமா?
ஆய்வு பின்னணி:
இந்த ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களில் சுமார் 92 சதவீதம் பேர் சராசரியான அல்லது குறைவான அளவிலேயே தனிமையை உணருவதாக தெரிவித்தனர். மீதமுள்ள 8 சதவீதம் பேர் தங்களை மிகவும் தனிமையாக உணர்வதாக குறிப்பிட்டனர். இவர்களில் பெரும்பாலானோர் பெண்கள் மற்றும் ஏற்கனவே உடல்நலப் பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தனர்.
குறிப்பாக, அதிக தனிமை உணர்வு கொண்டவர்களுக்கு ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய் மற்றும் மனச்சோர்வு போன்ற பாதிப்புகள் அதிகமாக இருப்பதும் கண்டறியப்பட்டது. இவர்களது உடல்நலக் குறைபாடு கூட இவர்களது தனிமை உணர்வுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
சமூக தொடர்பின் முக்கியத்துவம்
தனிமை என்பது ஒரு நபர் மற்றவர்களுடன் எவ்வளவு தொடர்பில் இருக்கிறார் என்பதை விட, அவர் தன்னை மற்றவர்களிடமிருந்து எவ்வளவு தூரமாக உணர்கிறார் என்பதையே குறிக்கிறது. துணையின்மை அல்லது பேசுவதற்கு ஆள் இல்லாத சூழல் ஒருவருக்கு தனிமை உணர்வை தருகிறது.
இந்த உணர்வு இருக்கும்போது, அன்றாட தகவல்களை மூளையில் பதிவு செய்வதிலும், தேவைப்படும்போது அவற்றை மீண்டும் நினைவுகூர்வதிலும் சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன. இருப்பினும், இந்த தனிமை உணர்வு மட்டுமே ஒருவரை மறதி நோய்க்கு (Dementia) இட்டு செல்லும் என்று சொல்ல முடியாது. தனிமை என்பது ஒரு ஆரோக்கிய குறைபாடாக பார்க்கப்பட வேண்டுமே தவிர, அதுவே மூளை சிதைவுக்கான நேரடி ஆபத்து காரணி அல்ல என்பது இந்த ஆய்வின் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
கவனிக்க வேண்டிய மாற்றங்கள்
முதியவர்களின் நினைவாற்றலைப் பரிசோதிக்கும்போது, அவர்களது சமூகத் தனிமை குறித்தும் மருத்துவர்கள் கேட்டறிய வேண்டும் என்று இந்த ஆய்வு பரிந்துரைக்கிறது.
- தனிமையாக உணரும் முதியவர்கள் ஆரம்பக்கட்ட நினைவாற்றல் சோதனைகளில் குறைவான மதிப்பெண்களையே பெறுகின்றனர்.
- இவர்களுக்கு போதிய சமூக ஆதரவும், மற்றவர்களுடன் உரையாடும் வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும்போது, அவர்களது மனநிலை மேம்பட்டு நினைவாற்றலில் முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
- மூன்றாம் ஆண்டு முதல் ஏழாம் ஆண்டு வரையிலான ஆய்வுக் காலத்தில், அனைத்து தரப்பு முதியவர்களுக்கும் நினைவாற்றல் சரிவு ஒரே சீராகவே இருந்தது கவனிக்கத்தக்கது.
தனிமை என்பது முதியவர்களின் மனதைப் பாதிக்கும் ஒரு பெரிய பொது சுகாதாரப் பிரச்சனை என்பதில் சந்தேகமில்லை. இது அவர்களை நோய்களுக்கு ஆளாக்கலாம் அல்லது ஆரம்பக்கட்ட நினைவாற்றலை மந்தமாக்கலாம். ஆனால், தனிமை மட்டுமே ஒருவரது நினைவாற்றலை முற்றிலுமாக அழித்துவிடாது.