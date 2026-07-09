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ரத்த சோகை இருப்பவர்கள் என்ன பழம் சாப்பிடணும்? லிஸ்ட் இதோ!

ஆப்பிள் பழத்தில் இரும்புச்சத்து மற்றும் வைட்டமின் சி சம அளவில் நிறைந்துள்ளன. இவை இரண்டும் சேர்ந்து உடலில் ஹீமோகுளோபின் உற்பத்திக்கு நல்ல பலனை தருகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 9, 2026 at 12:33 PM IST

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நம் உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஆக்ஸிஜனை கொண்டு சேர்க்கும் மிக முக்கியமான வேலையை ரத்தத்தில் உள்ள ஹீமோகுளோபின் தான் செய்கிறது. ஆனால், இன்றைய காலகட்டத்தில் மாறிவிட்ட உணவு பழக்கவழக்கங்கள், நேரத்திற்கு சாப்பிடாதது மற்றும் போதிய ஊட்டச்சத்து இல்லாத உணவுகளை உண்பதால், நிறைய பேருக்கு ரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் அளவு குறைவாக இருக்கிறது.

இதனால் தான் பலருக்கும் அடிக்கடி ரத்த சோகை, கடுமையான உடல் சோர்வு, தலைச்சுற்றல் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன. உடலில் ரத்தம் குறைவாக இருக்கிறது என்ற உடனே, பலரும் மாத்திரைகளை சாப்பிடத்தான் யோசிக்கிறார்கள். ஆனால், நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய சில பழங்களை முறைப்படி சாப்பிட்டாலே, மிக வேகமாக ரத்தத்தின் அளவை இயற்கையாகவே அதிகரிக்க முடியும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

ரத்த அணுக்களை அதிகரிக்கும் மாதுளம்பழம்

ரத்தத்தை மிக விரைவாக ஊறவைக்கும் பழங்களில் முதன்மையானது மாதுளம்பழம். இதில் இரும்புச்சத்து, வைட்டமின் சி மற்றும் ஃபோலேட் ஆகிய சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்கின்றன. நாம் சாப்பிடும் உணவில் இருக்கும் இரும்புச்சத்தை நம் உடல் முழுமையாக உறிஞ்சுவதற்கு மாதுளையில் உள்ள வைட்டமின் சி ரொம்பவே உதவுகிறது.

அதேபோல், இதிலுள்ள ஃபோலேட் சத்தானது உடலில் புதிய சிவப்பு ரத்த அணுக்களின் உற்பத்தியை அதிகரித்து, ஹீமோகுளோபின் அளவை சீராக்க பயன்படுகிறது. மாதுளம்பழத்தை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வரும்போது, உடலில் ரத்த அணுக்கள் உருவாகும் செயல்முறை வேகமடைவதாக மருத்துவ ஆய்வுகளும் உறுதிப்படுத்துகின்றன. எனவே, ரத்த குறைபாடு உள்ளவர்கள் தினமும் ஒரு மாதுளம்பழம் சாப்பிடுவது நல்லது.

ஆப்பிள் மற்றும் வாழைப்பழம்

தினமும் ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிடுவது ஒட்டுமொத்த உடலுக்கும் நல்லது. ஆப்பிள் பழத்தில் இரும்புச்சத்தும், வைட்டமின் சி-யும் சம அளவில் நிறைந்துள்ளன. இவை இரண்டும் சேர்ந்து உடலில் ஹீமோகுளோபின் உற்பத்திக்கு நல்ல பலனை தருகின்றன. மேலும், ஆப்பிளில் உள்ள நார்ச்சத்து நம்முடைய செரிமானத்தை சீராக்குகிறது. செரிமானம் நன்றாக இருந்தால் மட்டுமே, நாம் சாப்பிடும் உணவுகளில் உள்ள சத்துக்கள் ரத்தத்தில் சரியாக போய் சேரும்.

அதேபோல், நம்மில் பலரும் சாதாரணமாக நினைக்கும் வாழைப்பழம், ரத்த சோகையை விரட்டுவதில் மிக சிறந்த பலனை தருகிறது. இதில் இரும்புச்சத்தோடு சேர்த்து, புதிய ரத்த அணுக்கள் உருவாக தேவையான வைட்டமின் பி6 மற்றும் ஃபோலிக் அமிலம் போன்ற சத்துக்கள் அதிகம் உள்ளன. குறிப்பாக, இதில் இருக்கும் வைட்டமின் பி6, உடலில் புதிய சிவப்பு ரத்த அணுக்களையும், உடலுக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் உருவாக்க உதவுகிறது. வாழைப்பழத்தை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் ரத்த சோகை வராமல் தடுக்கலாம்.

இரும்புச்சத்தை உறிஞ்ச உதவும் ஆரஞ்சு மற்றும் தர்பூசணி

ஆரஞ்சு பழத்தில் நேரடியாக இரும்புச்சத்து அதிகமாக இல்லை என்றாலும், இதில் இருக்கும் வைட்டமின் சி தான் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. நாம் மற்ற உணவுகள் மூலம் எடுத்துக்கொள்ளும் இரும்புச்சத்தை உடல் சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ள இந்த வைட்டமின் சி மிகவும் அவசியம். அதனால், இரும்புச்சத்து உள்ள உணவுகளை சாப்பிடும்போது, கூடவே ஆரஞ்சு பழத்தையோ அல்லது அதன் சாற்றையோ சேர்த்து கொண்டால், இரும்புச்சத்து உடலில் மிக வேகமாக ஒட்டிக்கொள்ளும் என்று ஆய்வுகள் சொல்கின்றன.

அதேபோல், தர்பூசணி பழமும் ரத்த ஆரோக்கியத்திற்கு பெரிதும் உதவுகிறது. இதில் வைட்டமின் சி மற்றும் இரும்புச்சத்து ஆகிய இரண்டுமே இருக்கின்றன. இது உடலை வறட்சியடையாமல் வைப்பதுடன், ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி உடலுக்கு புத்துணர்ச்சியை தருகிறது.

பேரீச்சம்பழம் மற்றும் உலர் திராட்சை

இயற்கையிலேயே இரும்புச்சத்து மிக அதிகமாக கொட்டி கிடக்கும் மற்றொரு உணவு பேரீச்சம்பழம். இது ஹீமோகுளோபின் அளவை மிக விரைவாக உயர்த்தி, சிவப்பு ரத்த அணுக்களின் உற்பத்தியை வேகப்படுத்துகிறது. பேரீச்சம்பழத்தில் உள்ள இயற்கை சர்க்கரைகள் உடலுக்கு தேவையான உடனடி ஆற்றலையும் கொடுக்கின்றன. இதன் சாறு, நம் எலும்பு மஜ்ஜையை தூண்டி ரத்த அணுக்களை உற்பத்தி செய்யும் திறனை கொண்டிருப்பதாக அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

அளவில் சிறியதாக இருக்கும் உலர் திராட்சையிலும் (கிஸ்மிஸ்) இரும்புச்சத்தும், தாமிர சத்தும் அதிகமாக இருக்கின்றன. ரத்த சோகையால் வரும் பலவீனம் மற்றும் சோர்வை நீக்க இது பெரிதும் உதவுகிறது. இந்த உலர் திராட்சையை அப்படியே சாப்பிடுவதை விட, இரவு முழுவதும் தண்ணீரில் ஊறவைத்து, காலையில் அந்த தண்ணீரை குடித்துவிட்டு திராட்சையை சாப்பிடுவது இன்னும் நல்லது.

இப்படி செய்வதால் அதிலுள்ள இரும்புச்சத்தை நம் உடல் மிக எளிதாக உறிஞ்சி கொள்ளும். உடலுக்கு தேவையான உடனடி தெம்பும் கிடைக்கும். இப்படி மாத்திரைகளை நாடாமல், இந்த எளிய பழங்களை அன்றாடம் சாப்பிட்டு வந்தாலே ஹீமோகுளோபின் குறைபாட்டை தடுத்து ஆரோக்கியமாக வாழலாம்.

ஆய்வு:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130862119303511

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5526177/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14662581/

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TAGGED:

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