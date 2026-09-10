தூங்கும் அறையில் வெளிச்சம் இருந்தால் இதய நோய் அபாயம்! ஆய்வு கூறுவது என்ன?
இரவில் வெளிச்சமே இல்லாமல் இருட்டில் தூங்கியவர்களை விட, லேசான வெளிச்சம் இருக்கும் சூழலில் தூங்கியவர்களின் இதயத்தில் சில முக்கியமான மாற்றங்கள் நடந்திருப்பதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : September 10, 2026 at 11:05 AM IST
இரவில் தூங்க போகும்போது அறையில் சிறிய வெளிச்சம் இருந்தால் தான் சிலருக்கு தூக்கமே வரும். இன்னும் பலருக்கு செல்போனை பார்த்து கொண்டே தூங்குவது, ஜன்னல் வழியே உள்ளே வரும் தெருவிளக்கின் வெளிச்சத்தில் தூங்குவது என ஏதோ ஒரு வெளிச்சம் அன்றாட பழக்கமாகவே மாறிவிட்டது.
"ஒரு சின்ன வெளிச்சம்தானே, இதனால் என்ன ஆகிவிடப் போகிறது?" என்று நாம்கூட இதை கடந்துபோயிருப்போம். ஆனால், அமைதியான இரவில் நம் கண்கள் பார்க்கும் இந்த சின்ன வெளிச்சம், நமக்கு தெரியாமலே இதயத்தின் வடிவத்தையும் அதன் இயங்கும் திறனையும் மாற்ற தொடங்குகிறது என்கிறது சர்வதேச ஆய்வு.
11,000 பேரிடம் நடத்தப்பட்ட பிரம்மாண்ட ஆய்வு
அமெரிக்காவிலுள்ள டுலேன் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த பேராசிரியர் லூ க்வி தலைமையிலான ஆராய்ச்சி குழுதான் இந்த அதிர்ச்சி தரும் உண்மையை வெளிக்கொண்டு வந்துள்ளது. பிரிட்டனை சேர்ந்த 11,000-க்கும் மேற்பட்ட மனிதர்களை மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து கண்காணித்து இந்த முடிவை எட்டியுள்ளனர்.
ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களின் கைகளில் இரவு நேர வெளிச்சத்தை துல்லியமாக கணக்கிடும் சிறிய கருவிகள் கட்டப்பட்டன. மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து, அவர்களின் இதயத்தின் நிலையை 'கார்டியாக் எம்.ஆர்.ஐ' (Cardiac MRI) பரிசோதனை மூலம் பரிசோதித்து பார்த்தனர்.
அப்போது, இரவில் வெளிச்சமே இல்லாமல் இருட்டில் தூங்கியவர்களை விட, லேசான வெளிச்சம் இருக்கும் சூழலில் தூங்கியவர்களின் இதயத்தில் சில முக்கியமான மாற்றங்கள் நடந்திருந்தது தெரியவந்துள்ளது.
- சுருங்கும் இதயத்தின் உறை: இதயத்தின் மிக முக்கியமான இடது கீழறை சுவர்கள் தடிமனாக மாற தொடங்கியுள்ளன. இதனால் ரத்தத்தை சேமித்து வைத்து வெளியேற்றும் இதயத்தின் உள்கட்டமைப்பு சுருங்கிப்போகிறது.
- தசைகளின் நெகிழ்வுத்தன்மை குறைவு: ஒவ்வொரு முறை இதயம் சுருங்கி விரியும்போதும், அதனுடைய தசை நார்கள் இயல்பாக இயங்கும் தன்மையை இழக்கின்றன.
- இதயத்தின் மற்ற பகுதிகள்: இடது கீழறை மட்டுமின்றி, வலது கீழறை மற்றும் இடது மேலறை ஆகிய பகுதிகளிலும் அமைப்பியல் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன.
இதயம் ஏன் தன் வடிவத்தை மாற்றுகிறது?
இந்த ஆய்வு குறித்து பேசும் பேராசிரியர் லூ க்வி, "இரவில் நாம் தேவையில்லாமல் வெளிச்சத்திற்கு ஆளாகும்போது, நம் உடல் அதை ஒருவிதமான மறைமுக அழுத்தமாக (Stress) எடுத்துக்கொள்கிறது. உடலுக்குள் ஏற்படும் இந்த அழுத்தத்தை சமாளிக்க இதயம் தன் சுவர்களை தடிமனாக்கி போராடுகிறது.
ஆரம்பத்தில் இது இதயத்தின் தற்காப்பு நடவடிக்கை போல தெரிந்தாலும், நாளடைவில் இதயம் பலவீனமடைந்து, இறுதியில் இதய செயலிழப்புக்கே (Heart Failure) வழிவகுத்துவிடும்" என்று எச்சரிக்கிறார். புகைபிடித்தல், உயர் ரத்த அழுத்தம் போல இப்போது 'இரவு நேர வெளிச்ச மாசுபாடும்' இதய நோய்களை உருவாக்கும் புதிய காரணியாக உருவெடுத்துள்ளது.
நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?
இந்த ஆய்வை ஆதரித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள ஜெர்மனியின் மெயின்ஸ் பல்கலைக்கழக மருத்துவ மையத்தை சேர்ந்த பேராசிரியர் தாமஸ் முன்செல், "இனி இதய நோயாளிகளிடம் சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்கள், நோயாளியின் தூங்கும் அறையில் எவ்வளவு வெளிச்சம் இருக்கிறது என்பதை பற்றியும் விசாரிக்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்துவிட்டது" என்கிறார்.
மேலும், அவர் நம் இதயத்தைப் பாதுகாக்கச் சில எளிய வழிமுறைகளையும் பரிந்துரைக்கிறார்:
- ஒளிபுகாத் திரைகள் (Blackout Curtains): ஜன்னல் வழியாக உள்ளே வரும் வெளிச்சத்தை தடுக்க தடிமனான திரைகளை பயன்படுத்தலாம்.
- மின்சாதன விளக்குகளை மறைத்தல்: டிவி, சார்ஜர், ஏசி போன்றவற்றில் எரியும் சிறிய சிவப்பு அல்லது நீல நிற எல்.ஈ.டி (LED) விளக்குகளை ஒரு பிளாஸ்டர் ஒட்டி மறைத்துவிடலாம்.
- மிதமான விளக்குகள்: இரவு நேரத்தில் பயன்படுத்தும் விளக்குகள் மஞ்சள் அல்லது இதமான நிறத்தில் (Warm light) இருப்பது நல்லது. படுக்கைக்கு செல்லும் முன் செல்போன் பார்ப்பதை தவிர்க்கலாம்.
இருட்டில் தூங்குவது அவசியம்!
இன்றைய நவீன உலகில் இரவிலும் நகரங்கள் வெளிச்சத்தில் மிளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால், வெளியில் எரியும் அந்த அதிகப்படியான வெளிச்சம், நம் உடலுக்குள் இருக்கும் இதயத்தை சிறுக சிறுக கடினமாக்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் மறக்க கூடாது.
ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதும், சுத்தமான காற்றை சுவாசிப்பதும் நம் ஆரோக்கியத்திற்கு எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவுக்கு இரவில் நாம் தூங்கும் அடர்ந்த இருட்டும் மிக மிக அவசியமான ஒன்று.
ஆய்வு:
https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehag563/8770409