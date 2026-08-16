ETV Bharat / health

மாரடைப்பு வராமல் தடுக்கணுமா? அப்போ இந்த விஷயத்துல கவனமா இருங்க!

மிதமான உடற்பயிற்சி முதல் தீவிரமான உடற்பயிற்சி வரை செய்பவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட மரபணுக்களால் ஏற்படும் ரத்த செல் மாற்றங்கள் மற்றும் வீக்கங்கள் கணிசமாக குறைந்துள்ளன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 16, 2026 at 7:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

வயதாக ஆக நமது உடலில் பல மாற்றங்கள் நடப்பது இயல்புதான். ஆனால், சில சமயங்களில் நமது ரத்த செல்களில் ஏற்படும் சிறிய அளவிலான மரபணு மாற்றங்கள், நமக்கு தெரியாமலேயே ரத்த நாளங்களில் வீக்கத்தை (Inflammation) உண்டாக்கி, இறுதியில் மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் வரை கொண்டு போய்விட்டு விடுகின்றன.

'அப்போ இதற்கு மருந்தே இல்லையா?' என்று பயப்படத் தேவையில்லை. நாம் அன்றாடம் பின்பற்றும் எளிய வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களே இதற்கு பெரிய கேடயமாக அமைகின்றன என்று புதிய ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இரவில் நிம்மதியான தூக்கமும், பகலில் உடலுக்கு கொடுக்கும் சிறிய அளவிலான உடற்பயிற்சியும் தான் ரத்த நாளங்களில் ஏற்படும் இந்த அடைப்புகளுக்கு முட்டுக்கட்டை போடுகின்றன.

'வயசாயிடுச்சு, இனிமே எக்சர்சைஸ் பண்ணி என்ன ஆகப்போகுது?' என்று நினைக்காமல், உடலை சற்று சுறுசுறுப்பாக வைத்துக்கொண்டாலே ரத்த நாளங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என்பதை அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபித்துள்ளனர் ஆராய்ச்சியாளர்கள். மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதத்தில் இருந்து நம்மை காக்கும் அந்த வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.

ரத்த செல்களில் ஏற்படும் மரபணு மாற்றங்கள்

நமது உடலில் செல்கள் தொடர்ந்து பிரிந்து புதிய செல்கள் உருவாகிக் கொண்டே இருக்கும். அப்படி உருவாகும்போது, சில நேரங்களில் அவற்றின் DNA-வில் சிறிய தவறுகள் அல்லது மாற்றங்கள் நடக்கின்றன.

வயது அதிகரிக்கும் போது, ரத்தம் மற்றும் நோய் எதிர்ப்புச செல்களை உருவாக்கும் மூலச் செல்களில் இந்த மாற்றங்கள் அடிக்கடி நிகழ்கின்றன. மருத்துவ உலகில் இதை க்ளோனல் ஹெமடோபோயசிஸ் (Clonal Hematopoiesis) என்று அழைக்கிறார்கள்.

இப்படி மாறுபட்ட செல்கள் வேகப் பெருக்கம் அடைந்து ரத்தத்தில் அதிகரிக்கும் போது, அவை ரத்த நாளங்களில் ஒருவித வீக்கத்தை உண்டாக்குகின்றன. இந்த வீக்கத்தின் காரணமாக ரத்த நாளங்களின் உள்பகுதியில் கழிவுகள் படிந்து, பாதை சுருங்க தொடங்குகிறது. இதுவே பின்னாளில் பக்கவாதம் மற்றும் மாரடைப்புக்கு முக்கிய காரணியாக மாறுகிறது என மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

உடற்பயிற்சியால் அடங்கும் வீக்கம்:

'இந்த மரபணு மாற்றங்களை நாம் கட்டுப்படுத்த முடியுமா?' என்ற கேள்விக்கு விடைதேட அமெரிக்காவின் மவுண்ட் சினாயில் உள்ள ஐகான் மருத்துவப் பள்ளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு விரிவான ஆய்வை மேற்கொண்டனர்.

ரத்த செல்களில் மரபணு மாற்றம் கொண்ட மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளை வைத்து அவர்கள் நடத்திய ஆய்வில் மிக முக்கியமான விஷயங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

மிதமான உடற்பயிற்சி முதல் தீவிரமான உடற்பயிற்சி வரை செய்பவர்களுக்கு JAK2, TET2, TRP3 ஆகிய குறிப்பிட்ட மரபணுக்களால் ஏற்படும் ரத்த செல் மாற்றங்கள் மற்றும் வீக்கங்கள் கணிசமாகக் குறைந்துள்ளன. ஆனால், DNMT3A என்ற மரபணு மாற்றத்தின் மீது உடற்பயிற்சி பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை.

இதிலிருந்து, நாம் செய்யும் உடற்பயிற்சி ஒவ்வொரு மரபணு மாற்றத்திற்கும் ஏற்ப வெவ்வேறு விதமான நேர்மறைப் பலன்களைத் தருகிறது என்பது தெளிவாகிறது.

தூக்கமின்மையும் ரத்த அடைப்பும்:

JAK2 மற்றும் TET2 மரபணு மாற்றங்கள் கொண்ட எலிகளை வைத்து நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், தூக்கமின்மைக்கும் ரத்த அடைப்பிற்கும் உள்ள நேரடித் தொடர்பு தெரியவந்தது.

  • தூக்கமின்மை: இரவில் சரியான தூக்கம் இல்லாதபோது, ரத்தச் செல்களில் இந்த ஆபத்தான மரபணு மாற்றங்களும், ரத்த நாள அடைப்புகளும் மிக வேகமாக அதிகரித்தன.
  • உடற்பயிற்சியின் சக்தி: அதே நேரத்தில், அந்த எளிகளுக்கு சரியான உடற்பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட போது, ரத்த நாள அடைப்புகளின் வீரியம் குறைந்து ஆரோக்கியம் மேம்பட்டது.

இதையும் படிங்க:

உடல் பருமனான குழந்தைகளுக்கு வைட்டமின் டி குறைபாடு அதிகம்: ஆய்வில் தகவல்!

டாக்ஸி டிரைவர்களுக்கு மறதி நோய் ஆபத்து குறைவு: அல்சைமருக்கு டாடா காட்டும் ரகசியம்!

TAGGED:

STROKE PREVENTION
SLEEP AND EXERCISE
HABITS TO PREVENT HEART ATTACK

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.