'பிபி'யை விரட்டும் சோயா மற்றும் பருப்பு உணவுகள் - ஆய்வில் வெளியான சூப்பர் தகவல்!
Published : May 16, 2026 at 3:26 PM IST
நாம் தினமும் சாப்பிடும் உணவில் என்ன இருக்கிறது என்பது நம் ஆரோக்கியத்தை, குறிப்பாக ரத்த அழுத்தத்தை எந்த அளவிற்கு தீர்மானிக்கிறது என்பதை பல நேரங்களில் நாம் உணர்வதில்லை. உப்பு மற்றும் காரத்தை குறைப்பது மட்டும்தான் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தும் என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கும் வேளையில், நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் சோயா, பருப்பு மற்றும் பயறு வகைகள் உயர் ரத்த அழுத்த அபாயத்தை கணிசமாக குறைப்பதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
'பிஎம்ஜே நியூட்ரிஷன் பிரிவென்ஷன் அண்ட் ஹெல்த்' (BMJ Nutrition Prevention and Health) என்ற மருத்துவ இதழில் வெளியான 12 முக்கிய ஆய்வுகளின் தொகுப்பு, தாவர அடிப்படையிலான புரதங்களை உணவில் சேர்த்து கொள்வதன் முக்கியத்துவத்தை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
விலங்கின கொழுப்பு உணவுகளுக்கு பதிலாக சோயா மற்றும் பருப்பு வகைகளை அன்றாட உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளும்போது, அது நம் இதய ஆரோக்கியத்திலும் ரத்த நாளங்களின் செயல்பாட்டிலும் மிகப்பெரிய நேர்மறையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை இந்த ஆய்வு உறுதிப்படுத்துகிறது.
ஆய்வு சொல்வது என்ன?
சோயா மற்றும் பருப்பு வகைகளைத் தங்களின் உணவு பழக்கத்தில் அதிகமாக சேர்த்து கொண்டவர்களுக்கு, மற்றவர்களை விட ரத்த அழுத்தம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு முறையே 19 சதவீதம் மற்றும் 16 சதவீதம் குறைவாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, தினமும் 170 கிராம் வரை பருப்பு வகைகளையும், 60 முதல் 80 கிராம் வரை சோயா உணவுகளையும் சாப்பிடுவது உடலுக்கு உகந்தது என்று ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
பருப்பு மற்றும் சோயா உணவுகளின் பின்னணி
அன்றாட சமையலில் நாம் பயன்படுத்தும் துவரம்ப ருப்பு, பாசிப்பருப்பு, சுண்டல், காராமணி மற்றும் சோயா போன்ற உணவுகளில் நம் இதயத்தை பாதுகாக்கும் ஏராளமான ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. அவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
- நார்ச்சத்து மற்றும் பொட்டாசியம்: பருப்பு வகைகளில் உள்ள நார்ச்சத்து கொழுப்பை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. இதில் நிறைந்துள்ள பொட்டாசியம், உடலில் உப்பின் அளவை சமன்படுத்தி ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குகிறது.
- மெக்னீசியம் மற்றும் ஐசோஃப்ளவோன்கள்: ரத்த நாளங்கள் சுருங்கி விரியும் தன்மையை மெக்னீசியம் மேம்படுத்துகிறது. குறிப்பாக, சோயாவில் உள்ள 'ஐசோஃப்ளவோன்கள்' என்ற தாவர கூட்டுப்பொருள் ரத்த நாளங்களை தளர்த்தி, தடையற்ற ரத்த ஓட்டத்திற்கு வழிவகுக்கிறது.
- அழற்சி எதிர்ப்புப் பண்புகள்: இந்த உணவுகள் உடலில் ஏற்படும் வீக்கம் மற்றும் அழற்சியை குறைத்து, தமனி சுவர்களைப் பாதுகாக்கின்றன.
உணவுமுறை எவ்வாறு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது?
ரத்த நாளங்களின் சுவர்களில் ரத்தம் செலுத்தும் அழுத்தம் தொடர்ந்து அதிகமாக இருக்கும்போது தான் உயர் ரத்த அழுத்தம் ஏற்படுகிறது. அதிகப்படியான உப்பு, பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் மற்றும் ஆரோக்கியமற்ற கொழுப்புகள் ரத்த நாளங்களை சேதப்படுத்தி இந்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கின்றன.
இதற்கு மாற்றாக, காய்கறிகள், பழங்கள், முழு தானியங்கள் மற்றும் பருப்பு வகைகளை அதிகம் சாப்பிடும்போது இதயம் இயற்கையாகவே பலம்பெறுகிறது. சோயா மற்றும் பருப்பு வகைகளுடன் கீரைகள், பொட்டாசியம் நிறைந்த வாழைப்பழங்கள், கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள் ஆகியவற்றை உணவில் சேர்ப்பது நல்லது. அதே நேரத்தில், உணவில் உப்பின் அளவைக் குறைப்பதும் இன்றியமையாதது.
யாரெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும்?
குடும்பத்தில் யாருக்கேனும் உயர் ரத்த அழுத்தம் இருந்தாலோ, உடல் பருமன் அதிகமாக இருந்தாலோ அல்லது புகைபிடித்தல் மற்றும் மது அருந்தும் பழக்கம் இருந்தாலோ உயர் ரத்த அழுத்தத்திற்கான வாய்ப்பு அதிகம். ஆரம்பக்கட்டத்தில் இது எந்தவிதமான அறிகுறியையும் காட்டாது என்பதால், அவ்வப்போது ரத்த அழுத்தப் பரிசோதனை செய்து கொள்வது அவசியமாகிறது. உணவுமுறை மாற்றங்கள் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுக்குள் வைக்க பெரிதும் உதவினாலும், ஏற்கனவே இதற்கான மருந்துகளை உட்கொள்பவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி அவற்றை நிறுத்த கூடாது.
ஆரோக்கியமான உணவுடன் முறையான உடற்பயிற்சி, சீரான தூக்கம் மற்றும் மன அழுத்தமில்லாத வாழ்க்கை முறை ஆகிய அனைத்தும் இணையும்போதுதான், உயர் ரத்த அழுத்த பிரச்சனையில் இருந்து நம்மை முழுமையாக பாதுகாத்து கொள்ள முடியும். தினசரி சமையலில் சோயா மற்றும் பருப்பு வகைகளை சரியான அளவில் சேர்ப்பது, இதய ஆரோக்கியத்தை நோக்கிய ஒரு எளிய மற்றும் பயனுள்ள தொடக்கமாகும்.
ஆய்வு:
https://nutrition.bmj.com/content/early/2026/05/04/bmjnph-2025-001449#ref-5
