ஆண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய்? விழிப்புணர்வு இல்லாததால் அலட்சியப்படுத்தும் ஆண்கள் - எச்சரிக்கும் ஆய்வு!
பெரும்பாலும் 60 வயதை கடந்த ஆண்களுக்கே மார்பக புற்றுநோய் பாதிப்பு அதிகமாக கண்டறியப்படுவதாக தெரியவந்துள்ளது.
Published : April 14, 2026 at 3:14 PM IST
பொதுவாக மார்பக புற்றுநோய் என்றாலே அது பெண்களுக்கு மட்டுமே வரக்கூடிய ஒரு பாதிப்பு என்ற எண்ணம் நம் சமூகத்தில் ஆழமாக வேரூன்றி உள்ளது. ஆனால், உண்மை அதுவல்ல. ஆண்களுக்கும் மார்பக திசுக்கள் இருப்பதால், அவர்களுக்கும் இந்த பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், இது குறித்த விழிப்புணர்வு ஆண்களிடம் மிகக்குறைவாக இருப்பதால், பலரும் ஆரம்பக்கட்ட அறிகுறிகளை கவனிப்பதில்லை.
ஹைதராபாத்தில் உள்ள இ.எஸ்.ஐ.சி (ESIC) மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் சமீபத்தில் நடத்திய ஆய்வில், பெரும்பாலான ஆண்கள் மார்பகப் புற்றுநோயின் முற்றிய நிலையிலேயே மருத்துவமனைக்கு வருவதாக அந்த ஆய்வு எச்சரிக்கிறது.
ஆய்வு பின்னணி:
ஹைதராபாத் இ.எஸ்.ஐ.சி மருத்துவமனை மற்றும் கேர் (Care) மருத்துவமனை நிபுணர்கள் இணைந்து, 2019 முதல் 2025 வரை சிகிச்சைக்கு வந்த ஆண்களின் தரவுகளை ஆய்வு செய்தனர். இதில் பங்கேற்ற நோயாளிகளின் சராசரி வயது 60-ஆக இருந்தது. அதிர்ச்சியான விஷயம் என்னவென்றால், மார்பகத்தில் கட்டி போன்ற அறிகுறிகள் தெரிந்தும், மருத்துவரை அணுகுவதற்கு அவர்கள் சராசரியாக ஆறு மாதங்கள் வரை காலதாமதம் செய்துள்ளனர்.
இந்த காலதாமதத்திற்கு முக்கியக் காரணம், "ஆண்களுக்கு மார்பகப் புற்றுநோய் வராது" என்ற தவறான நம்பிக்கையும், இதைப் பற்றி வெளியே சொல்ல தயங்கும் சமூகக் கூச்சமுமே (Social Stigma) ஆகும். வலியற்ற கட்டி, காம்புகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அல்லது திரவம் வெளியேறுதல் போன்ற ஆரம்பக்கட்ட எச்சரிக்கை அறிகுறிகளை பலரும் சாதாரணமான விஷயமாக கருதி அலட்சியப்படுத்தியதே, நோய் முற்றிய நிலைக்கு செல்லக் காரணமாகியுள்ளது.
ஆண்களுக்கு மார்பகப் புற்றுநோய் ஏற்படக் காரணங்கள் என்ன?
ஆண்களுக்கு ஏன் இந்தப் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது என்ற கேள்வி பலருக்கும் இருக்கலாம். பிறக்கும்போது ஆண், பெண் இருவருக்குமே சிறிய அளவிலான மார்பக திசுக்கள் இருக்கும். பருவமடையும் காலத்தில் பெண்களுக்கு ஹார்மோன் மாற்றங்களால் மார்பகங்கள் வளர்ச்சி அடைகின்றன, ஆண்களுக்கு அந்த வளர்ச்சி இருப்பதில்லை. இருப்பினும், பின்வரும் காரணங்களால் ஆண்களுக்கு மார்பகப் புற்றுநோய் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது,
- ஹார்மோன் சமநிலையின்மை: ஆண்களின் உடலில் ஈஸ்ட்ரோஜன் (Estrogen) அளவு அதிகமாகவும், டெஸ்டோஸ்டிரோன் (Testosterone) அளவு குறைவாகவும் இருக்கும்போது இந்த பாதிப்பு வரலாம்.
- வயது முதிர்வு: பெரும்பாலும் 60 வயதைக் கடந்த ஆண்களுக்கே இந்தப் பாதிப்பு அதிகமாக கண்டறியப்படுகிறது.
- மரபணு காரணங்கள்: குடும்பத்தில் யாருக்காவது (பெண்களுக்கோ அல்லது ஆண்களுக்கோ) மார்பகப் புற்றுநோய் இருந்தால், அந்த வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஆண்களுக்கு வரும் வாய்ப்பு அதிகம்.
- உடல் பருமன் மற்றும் கல்லீரல் பாதிப்பு: அதிக உடல் எடை மற்றும் கல்லீரல் தொடர்பான நோய்கள் உடலில் ஈஸ்ட்ரோஜன் அளவை அதிகரிக்கச் செய்யும், இதுவும் ஒரு காரணியாக இருக்கலாம்.
எப்படி கண்டறிவது?
பெண்களை போலவே ஆண்களும் தங்கள் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்களை கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும். மார்பகப் பகுதியில் வலியற்ற சிறு கட்டி தென்பட்டாலோ, தோலில் சுருக்கங்கள் அல்லது நிறமாற்றம் ஏற்பட்டாலோ, காம்புகள் உள்நோக்கி இழுக்கப்பட்டிருந்தாலோ உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
இந்த ஆய்வில் கண்டறியப்பட்ட மற்றொரு முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால், ஆண்களுக்கு ஏற்படும் பெரும்பாலான மார்பக புற்றுநோய் கட்டிகள் 'ஹார்மோன் ரிசெப்டர்-பாசிட்டிவ்' (Hormone receptor-positive) வகையைச் சேர்ந்தவை. அதாவது, ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்தால் ஹார்மோன் சிகிச்சை மூலமே இதைக் குணப்படுத்த நல்ல வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஆனால், காலதாமதமாக வரும்போது சிகிச்சை அளிப்பதில் சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன.
தீர்வு மற்றும் விழிப்புணர்வு
ஆண்களுக்கான மார்பகப் புற்றுநோய் பரிசோதனைத் திட்டங்கள் (Screening programs) தற்போது நடைமுறையில் இல்லை. எனவே, சுயப் பரிசோதனையும், விழிப்புணர்வுமே இதற்கான சிறந்த தீர்வுகள். மார்பகப் பகுதியில் ஏதேனும் மாற்றம் தெரிந்தால் கூச்சப்படாமல் மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும்.
"ஆண்களுக்கு இது வராது" என்ற பிம்பத்தை உடைத்து, சுகாதாரத் துறையும் பொதுமக்களும் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்களை முன்னெடுக்க வேண்டும் என ஹைதராபாத் ஆய்வாளர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். ஆரம்பக்கட்டத்திலேயே கண்டறிந்து சிகிச்சை பெறுவது ஒரு மனிதனின் உயிரைக் காப்பாற்றுவதோடு, முழுமையான குணமடைவதற்கும் வழிவகுக்கும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.