ETV Bharat / health

"உலக சந்தையில் உடல் எடையை குறைக்கும் போலி ஊசிகள் விற்பனை" - லான்செட் எச்சரிக்கை!

உடல் எடையைக் குறைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் ஊசிகளில் போலி தயாரிப்புகள் உலக சந்தையில் மிக வேகமாகப் பரவி வருவதாக ஆய்வு எச்சரிக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : March 18, 2026 at 4:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

இன்றைய வாழ்க்கை முறையில் உடல் எடையை குறைப்பது என்பது பலருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கிறது. இதற்காக உடற்பயிற்சி, டயட் எனப் பல வழிகளில் முயற்சி செய்தும் பலன் கிடைக்காதபோது, குறுக்கு வழியில் எடையை குறைக்க ஏதாவது வழி இருக்காதா என பலரும் தேட ஆரம்பித்தனர்.

இந்த சூழலைப் பயன்படுத்திதான் 'ஓசெம்பிக்' (Ozempic) மற்றும் 'மவுஞ்சாரோ' (Mounjaro) போன்ற எடை குறைப்பு ஊசிகள் உலகளவில் பிரபலமாகி வருகின்றன. ஆரம்பத்தில் சர்க்கரை நோய்க்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த மருந்துகள், இப்போது உடல் எடையை வேகமாக குறைக்கும் 'அதிசய மருந்தாகப்' பார்க்கப்படுகின்றன.

ஆனால், இதற்கு கிடைக்கும் அதீத வரவேற்பும், தட்டுப்பாடும் போலி மருந்து விற்பனைக்கு வழிவகுத்துள்ளது. நாம் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து வாங்கும் ஒரு மருந்து, நம் உயிருக்கே உலைய வைக்கும் போலி மருந்தாக இருக்கக்கூடும் என்பதுதான் உண்மை.

மருத்துவ இதழான 'லான்செட்' (The Lancet) சமீபத்தில் வெளியிட்டுள்ள ஒரு ஆய்வறிக்கை அதிர்ச்சிகரமான தகவலைத் தந்துள்ளது. இந்த ஆய்வு The boom in counterfeit obesity drugs என்ற தலைப்பில் வெளியாகியுள்ளது. உடல் எடையைக் குறைப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ஊசிகளில் போலி தயாரிப்புகள் உலகச் சந்தையில் மிக வேகமாகப் பரவி வருவதாக அந்த அறிக்கை எச்சரிக்கிறது.

ஏன் இவ்வளவு போலி மருந்துகள்?

GLP-1 receptor agonists எனப்படும் இந்த வகை மருந்துகள், பசியைக் கட்டுப்படுத்தி வயிற்றை எப்போதும் நிறைந்திருப்பது போன்ற உணர்வைத் தரும். இதனால் மக்கள் மிக விரைவாக உடல் எடையைக் குறைக்க முடிகிறது.

ஆனால், இந்த மருந்துகளின் விலை மிக அதிகம் என்பதாலும், பல நாடுகளில் இதற்கு காப்பீடு (Insurance) வசதி இல்லாததாலும், மக்கள் மலிவான விலையில் இந்த மருந்துகளைத் தேடுகின்றனர். இந்தத் தேவையைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு, நிஜமான மருந்தைப் போலவே தோற்றமளிக்கும் போலி ஊசிகளைச் சந்தையில் உலவ விட்டுள்ளனர்.

குறிப்பாக மெக்சிகோ போன்ற சுற்றுலாத் தலங்களிலும், அமெரிக்க எல்லைப் பகுதிகளில் உள்ள மருந்துக்கடைகளிலும் இத்தகைய போலி மருந்துகள் அதிகம் புழக்கத்தில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

மருந்தில் இருக்கும் ஆபத்துக்கள்?

மருத்துவ ஆய்வுகளின்படி, பிடிபட்ட போலி மருந்துகளில் மூன்று விதமான குளறுபடிகள் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது,

  • மருந்தில் இருக்க வேண்டிய முக்கியமான வேதிப்பொருள் (Active Ingredient) சுத்தமாக இல்லாமல் இருப்பது.
  • தவறான அளவில் மருந்தின் வீரியம் இருப்பது.
  • உடலில் நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்தக்கூடிய அல்லது இதுவரை அடையாளம் காணப்படாத அபாயகரமான பொருட்கள் கலந்திருப்பது.

ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்ன?

முறையான அங்கீகாரம் இல்லாத இந்த மருந்துகளைப் பயன்படுத்தும்போது, த்தத்தில் சர்க்கரை அளவு கட்டுப்பாடில்லாமல் போவது (hyperglycemia), இதயத் துடிப்பு மாறுபடுவது போன்ற கடுமையான உடல்நலப் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம்.

2025-ம் ஆண்டின் இறுதியில், அமெரிக்காவின் உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம் (FDA) இத்தகைய டஜன் கணக்கான போலி ஊசிகளைக் கைப்பற்றியது. மேலும், இந்தப் போலி மருந்துகளைப் பயன்படுத்திய ஆறு பேருக்கு மிக மோசமான பக்கவிளைவுகள் ஏற்பட்டதும் அந்த அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

உலக சுகாதார அமைப்பின் (WHO) நடவடிக்கை

நிலைமை மோசமடைவதைக் கவனித்த உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO), கடந்த செப்டம்பர் 2025-ல் இந்த வகை மருந்துகளைத் தனது 'அத்தியாவசிய மருந்துகள் பட்டியலில்' சேர்த்தது. அதே சமயம், டிசம்பர் 2025-ல் சில குறிப்பிட்ட பேட்ச் (Batch) மருந்துகள் போலியானவை என்று உலகளாவிய எச்சரிக்கையையும் விடுத்தது.

இப்போது இந்த மருந்துகள் மாத்திரை வடிவில் வரத் தொடங்கியிருப்பது இன்னும் ஆபத்தானது என்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.

நாம் கவனிக்க வேண்டியவை

மருத்துவர்களின் முறையான பரிந்துரை இல்லாமல், நீங்களாகவே எடையை குறைக்க இத்தகைய மருந்துகளை தேடிச் செல்வது ஆபத்தில் முடியலாம் என எச்சரிக்கிறது ஆய்வு. குறிப்பாக, இணையதளங்கள் மூலமாகவோ அல்லது முறைசாரா விற்பனையாளர்கள் மூலமாகவோ மருந்துகளை வாங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும். எந்தவொரு மருந்தும் தகுதியான மருத்துவரின் கண்காணிப்பில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்போது மட்டுமே அது பாதுகாப்பானதாக இருக்கும் என ஆய்வு வலியுறுத்துகிறது.

TAGGED:

OZEMPIC
THE LANCET
போலி மருந்து
FAKE WEIGHTLOSS DRUGS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.