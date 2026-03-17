அதீத வெப்பமும் உடற்பயிற்சியின்மையும்: 2050ல் இந்தியர்களுக்கு ஏற்படப்போகும் பேராபத்து - லான்செட் ஆய்வு எச்சரிக்கை!
2050ம் ஆண்டிற்குள், இந்தியாவில் வெப்பத்தால் ஏற்படும் உடற்பயிற்சியின்மை காரணமாக மட்டும், ஒவ்வொரு ஒரு லட்சம் பேரிலும் 10.2 பேர் உயிரிழக்க நேரிடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : March 17, 2026 at 10:56 AM IST
நமது உடல் ஆரோக்கியத்தை பேணுவதற்கு அன்றாட நடைப்பயிற்சியும், உடல் உழைப்பும் மிக அவசியம் என்பதை நாம் அறிவோம். ஆனால், இனிவரும் காலங்களில் நாம் நினைத்தாலும் வெளியே சென்று நடக்க முடியாத அளவிற்கு சூழல் மாறப்போகிறது என்றால் நம்ப முடிகிறதா? அதிகரித்து வரும் புவி வெப்பமயமாதல், மக்களின் இயல்பான நடமாட்டத்தை குறைத்து, அவர்களை வீட்டிற்குள்ளேயே முடக்கி வருகிறது.
இது வெறும் அசௌகரியம் மட்டுமல்ல, மாரடைப்பு மற்றும் நீரிழிவு போன்ற தீராத நோய்களுக்கு காரணியாக அமைந்து, 2050-ம் ஆண்டிற்குள் இந்தியாவில் ஆயிரக்கணக்கான உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று ஒரு புதிய ஆய்வு எச்சரிக்கிறது. வெப்பம் அதிகரிக்கும் போது நாம் சோம்பலாக உணர்வதும், வெளியில் செல்வதை தவிர்ப்பதும் ஒரு தொடர் விளைவாக மாறி, ஒட்டுமொத்த பொது சுகாதாரத்தையே அச்சுறுத்தும் நிலைக்கு தள்ளியுள்ளது.
வெப்பம் எப்படி நம் உடலை முடக்குகிறது?
'தி லான்செட் குளோபல் ஹெல்த்' (The Lancet Global Health) இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வு, உயர்ந்து வரும் வெப்ப நிலைக்கும், குறையப்போகும் உடல் செயல்பாடுகளுக்கும் இடையிலான நேரடித் தொடர்பை விளக்குகிறது. 2000 முதல் 2022 வரையிலான 156 நாடுகளின் தரவுகளைக் கொண்டு இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.
இதன் முடிவுகளின்படி, ஒரு வருடத்தில் சராசரி வெப்பநிலை 27.8 டிகிரி செல்சியஸுக்கு மேல் அதிகரிக்கும் ஒவ்வொரு மாதமும், உலகளவில் மக்களின் உடற்பயிற்சியற்ற நிலை 1.5 சதவீதம் அதிகரிக்கிறது. இது இந்தியா போன்ற நடுத்தர வருமானம் கொண்ட நாடுகளில் இன்னும் மோசமாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய நாடுகளில் வெப்பம் கூடும் ஒவ்வொரு மாதமும், உடற்பயிற்சியின்மை 1.85 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கும்.
இந்தியாவிற்கு உள்ள சவால்கள்
இந்தியாவை பொறுத்தவரை இந்த ஆய்வு முடிவுகள் மிகுந்த கவலையை அளிக்கின்றன. ஏற்கனவே இந்தியாவில் வெப்ப அலைகளின் காலம் மற்றும் தீவிரம் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் ஏற்படும் நேரடிப் பாதிப்புகளான வெப்பத்தாக்கம் (Heatstroke) மற்றும் நீரிழப்பு (Dehydration) ஆகியவற்றை தாண்டி, "உடற்பயிற்சியின்மை" என்ற மறைமுகப் பாதிப்பு பெரிய உயிரிழப்புகளை தரும் என தெரிகிறது.
- 2050-ம் ஆண்டிற்குள், இந்தியாவில் வெப்பத்தால் ஏற்படும் உடற்பயிற்சியின்மை காரணமாக மட்டும், ஒவ்வொரு ஒரு லட்சம் பேரிலும் 10.2 பேர் உயிரிழக்க நேரிடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
- இந்தியாவின் தற்போதைய தரவுகளின்படி, 2000-ம் ஆண்டில் 22.4 சதவீதமாக இருந்த உடற்பயிற்சியற்றவர்களின் எண்ணிக்கை, 2022-ல் 45.4 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. இது 2030-க்குள் 55 சதவீதத்தை தொடக்கூடும்.
- இதில் ஆண்களை விட (38.4%), பெண்கள் (52.6%) அதிக அளவில் உடல் உழைப்பற்ற நிலையில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பொருளாதார மற்றும் உயிரிழப்பு பாதிப்புகள்
உலக அளவில் இந்த மாற்றத்தினால் ஆண்டுதோறும் சுமார் 4.7 லட்சம் முதல் 7 லட்சம் பேர் வரை உயிரிழக்க வாய்ப்புள்ளது. இது உடல்நல பாதிப்பு மட்டுமன்றி, பொருளாதார ரீதியாகவும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். மக்களின் செயல்திறன் குறைவதால் ஆண்டுக்கு சுமார் 2.4 பில்லியன் முதல் 3.7 பில்லியன் டாலர் வரை வருமான இழப்பு ஏற்படக்கூடும் என அந்த ஆய்வு எச்சரிக்கிறது.
தீர்வும் தற்காப்பும்
இதய நோய்கள், சர்க்கரை நோய் மற்றும் சில புற்றுநோய்களை தடுக்க தொடர்ச்சியான உடல் உழைப்பு மிக முக்கியம். ஆனால் சுட்டெரிக்கும் வெயிலில் உடற்பயிற்சி செய்வது கடினம் என்பதால், அரசு மற்றும் தனிநபர்கள் சில மாற்றங்களை முன்னெடுக்க வேண்டும்,
- நிழற்கூடங்கள் மற்றும் பசுமை இடங்கள்: நகரங்களை வடிவமைக்கும் போது அதிக மரங்களை நட்டு, நிழல் தரும் நடைபாதைகளை உருவாக்க வேண்டும்.
- குளிர்விக்கப்பட்ட பொது இடங்கள்: ஏழை மக்கள் மற்றும் நடுத்தர மக்கள் பாதுகாப்பாக உடற்பயிற்சி செய்ய ஏதுவாக, குளிர்விக்கப்பட்ட பொது விளையாட்டு அரங்குகள், பூங்கா அல்லது வசதிகளை குறைந்த கட்டணத்தில் உருவாக்க வேண்டும்.
- சிறு மாற்றங்கள்: ஒரு நாளைக்கு வெறும் 5 நிமிடங்கள் கூடுதலாக நடப்பது கூட, மரண பயத்தை 10% வரை குறைக்கும் என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. எனவே, வெப்பம் குறைவாக இருக்கும் நேரங்களில் (அதிகாலை அல்லது இரவு) சிறிய அளவிலான உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம்.
