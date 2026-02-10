தொற்றுகளால் ஏற்படும் இறப்பு அபாயத்தை உடல் பருமன் மூன்று மடங்காக அதிகரிக்கிறது: லான்செட் ஆய்வு!
Published : February 10, 2026 at 11:29 AM IST
இன்றைய நவீன உலகில் நமது உணவுப் பழக்கவழக்கங்களும், வாழ்க்கை முறையும் பெரும் மாற்றத்தைச் சந்தித்துள்ளன. இந்த மாற்றத்தின் ஒரு பக்க விளைவாக 'உடல் பருமன்' (Obesity) என்பது உலகளாவிய ரீதியில் ஒரு பெரும் சுகாதார அச்சுறுத்தலாக உருவெடுத்துள்ளது.
இதுவரை உடல் பருமன் என்பது இதயம் தொடர்பான நோய்கள், சர்க்கரை நோய் மற்றும் ரத்த அழுத்தம் ஆகியவற்றுடன் மட்டுமே தொடர்புபடுத்திப் பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், தற்போது வெளியாகியுள்ள ஆய்வுகள் உடல் பருமன் உள்ளவர்கள் தொற்றுநோய்களால் (Infections) பாதிக்கப்படும்போது, அவர்களின் உயிருக்கு ஏற்படும் ஆபத்து சாதாரணமானவர்களை விட பல மடங்கு அதிகம் என்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.
உலகளவில் ஒவ்வொரு 10 தொற்றுநோய் மரணங்களிலும் ஒருவர் உடல் பருமன் காரணமாக உயிரிழப்பதாக இந்த ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. குறிப்பாக, இந்தியா போன்ற அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடுகளில், தொற்றுநோய்களின் தாக்கம் ஏற்கனவே அதிகமாக உள்ள சூழலில், இந்த புதிய கண்டறிதல் ஒரு எச்சரிக்கை மணியாக அமைந்துள்ளது.
உடல் பருமனும் தொற்றுநோய் மரணங்களும்: மருத்துவ இதழான 'தி லான்செட்' (The Lancet) சமீபத்தில் வெளியிட்டுள்ள ஆய்வு முடிவுகள், உடல் பருமனுக்கும் உயிருக்கு ஆபத்தான தொற்றுநோய்களுக்கும் இடையே உள்ள நெருங்கிய தொடர்பை வெளிகொண்டு வந்துள்ளது. பின்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த 5,40,000க்கும் மேற்பட்ட பெரியவர்களின் தரவுகளைக் கொண்டு இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்த ஆய்வின்படி, ஆரோக்கியமான உடல் எடை கொண்டவர்களுடன் ஒப்பிடும்போது, உடல் பருமன் கொண்டவர்கள் தொற்றுநோய்களால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவதற்கான அல்லது உயிரிழப்பதற்கான வாய்ப்பு 70 சதவீதம் அதிகமாக உள்ளது. மிகவும் கடுமையான உடல் பருமன் (Severe Obesity) கொண்டவர்களுக்கு இந்த ஆபத்து மூன்று மடங்கு வரை அதிகரிக்கிறது.
2023-ஆம் ஆண்டின் உலகளாவிய புள்ளிவிவரங்களின்படி, தொற்றுநோய்களால் ஏற்படும் மரணங்களில் சுமார் 10.8 சதவீதம் (அதாவது 10-ல் ஒரு மரணம்) உடல் பருமனுடன் தொடர்புடையது என ஆராய்ச்சியாளர்கள் கணக்கிட்டுள்ளனர். உலகளவில் நிகழ்ந்த 54 லட்சம் தொற்றுநோய் மரணங்களில், சுமார் 6 லட்சம் மரணங்கள் உடல் பருமன் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ளன என்கிறது இந்த ஆய்வு.
இந்தியாவிற்கான எச்சரிக்கை! இந்தியாவின் தேசிய குடும்ப நலக் கணக்கெடுப்பு (NFHS-5, 2019-21) படி, இந்தியாவில் 24 சதவீதப் பெண்களும், 23 சதவீத ஆண்களும் அதிக உடல் எடை அல்லது உடல் பருமன் கொண்டவர்களாக உள்ளனர். இந்தியா போன்ற நாடுகளில் மக்கள் நெரிசல், காற்று மாசுபாடு மற்றும் சுகாதாரக் குறைபாடுகள் போன்ற சூழலில் உடல் பருமனும் சேரும்போது, தொற்றுநோய்களின் பாதிப்பு மற்ற நாடுகளை விட மிக அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது என எச்சரிக்கின்றனர் மருத்துவர்கள்.
எந்தெந்த நோய்கள் அதிக பாதிப்பை உண்டாக்குகின்றன? இந்த ஆய்வின்படி, உடல் பருமன் உள்ளவர்களுக்கு கீழ்க்கண்ட தொற்றுநோய்கள் தீவிரமான பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன,
- காய்ச்சல்
- கோவிட்-19
- நிமோனியா
- வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் குடல் நோய்கள்
- சிறுநீர் பாதை தொற்று (UTI)
- சுவாசப் பாதை தொற்று நோய்கள்
ஏன் உடல் பருமன் ஆபத்தானது? உடல் பருமன் என்பது உடலில் அதிகப்படியான கொழுப்பு சேர்வதை குறிக்கிறது. உடல் நிறை குறியீடு (BMI) 30-க்கு மேல் இருந்தால் அது உடல் பருமன் எனக் கருதப்படுகிறது. நாடுகளுக்கு இடையே இந்த பாதிப்பு மாறுபடுகிறது. அமெரிக்காவில் நிகழும் தொற்றுநோய் மரணங்களில் நான்கில் ஒன்று உடல் பருமனுடன் தொடர்புடையது. இங்கிலாந்தில் இது ஆறில் ஒன்று என்ற அளவில் உள்ளது. வியட்நாம் போன்ற நாடுகளில் இது 1 சதவீதத்திற்கும் குறைவாகவே உள்ளது.
யுனிசெஃப் (UNICEF) அமைப்பின் 2025 உலகளாவிய ஊட்டச்சத்து அறிக்கையின்படி, உலக வரலாற்றில் முதல்முறையாக, ஊட்டச்சத்துக் குறைபாட்டை விட உடல் பருமன் என்பது பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களிடையே ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது. உலகளவில் 18.8 கோடி குழந்தைகள் உடல் பருமனுடன் வாழ்கின்றனர் என்கிறது.
