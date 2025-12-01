ETV Bharat / health

லச்சக் கொட்டை கீரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மூட்டு வலி முதல் நச்சு நீக்கம் வரை ஒரே தீர்வு!

நெஞ்சு சளி உள்ளிட்ட பிரச்சனையை நீக்கவும் நுரையீரல் தொடர்பான பாதிப்புகளை குணப்படுத்தவும் லச்சக்கொட்டை கீரை உதவுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Etv Bharat)
December 1, 2025

கீரை என்றாலே ஆரோக்கியமானது தான். அதில் நமக்கு தெரிந்தது என்னமோ சிறுகீரை, அரைக்கீரை, முருங்கைக்கீரை, பாலக்கீரை என விரல் விட்டு எண்ணி விடும் அளவு தான். ஆனால், உணவாகவும் மருந்தாகவும் பயன்படும் வகையில், 100க்கும் அதிகமான கீரை வகைகள் உள்ளன. அப்படி, கிராமத்தில் பல வீடுகளுக்கு முன் மஞ்சள் கலந்த பசுமை நிறத்தில் உள்ள இலைகளை கொண்ட லச்சக்கொட்டை கீரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா?

இதை பற்றி தெரியாதவர்கள், இந்த கீரையை அழகுத் தாவரமாக இருக்கும் என நினைத்து கடந்து விடுவார்கள். ஆனால், கிராமத்து சமையலில் அதிகம் இடம்பிடிக்கும் கீரை இந்த லச்சக்கொட்டை கீரை தான். பார்ப்பதற்கு, அகன்றும் நீண்டும் இருக்கும். தொலைவில் இருந்து பார்ப்பதற்கு வாதுமை இலை போல் இருக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

இந்த கீரை எந்த மண்ணிலும், எந்த தட்ப வெப்பநிலையிலும் வளரக்கூடியது. இதனை நஞ்சு கொண்டான் கீரை, நஞ்சுண்டான் கீரை என்பார்கள். உடம்பிலுள்ள விஷத்தை முறிக்கும் திறன் உள்ளது என்பதே இந்த பெயருக்கு காரணம். அதெல்லாம் சரி! இந்த கீரையில் உள்ள நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

  • சபோனின், டானின்கள் என காயங்களை விரைவாக குணமாக்கும் சிறப்பு பண்புகளை இந்த லச்சக்கொட்டைக் கீரை கொண்டிருப்பதாக NCBI ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது. மேலும், அதிகமாக எதிர் ஆக்ஸிகரணி உள்ளதால், இது உடலுக்கு நோய் எதிர்க்கும் தன்மையை வழங்குகிறது.
  • பாக்டீரியா எதிர்ப்பு தன்மைகளை கொண்டிருப்பதால், தோல் நோய்கள் மற்றும் மூட்டுவலி போன்ற பிரச்சனையை அனுபவிப்பவர்கள் அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Etv Bharat)
  • சிறுவயது முதல் இந்த லச்சக்கொட்டை கீரையை வாரத்திற்கு இரண்டு முறை உட்கொண்டு வர, உடல் பொலிவாகவும், வலிமையாகவும் இருக்கும். நோய் வாய்ப்பட்டு இருப்பவர்களுக்கு மீண்டும் உடலை நன்னிலைக்கு வரவழைக்கும்.
  • சிறுநீரை அதிகரிப்பதன் மூலம், உடலில் ஏற்பட்ட வீக்கங்களை குறைக்கும். நீண்ட தூரம் பயணம் செய்பவர்களுக்கு ஏற்படும் கால் வீக்கத்தை தடுக்கவும், ஏற்படாமல் இருக்கவும் இந்த கீரையை அடிக்கடி சமைத்து உட்கொள்ளலாம்.
  • இந்த கீரையை சாப்பிடுவதன் மூலம் நுரையீரல் தொற்றுகளை போக்கலாம். அதே நேரம், நெஞ்சு சளி உள்ளிட்ட பிரச்சனையை நீக்கவும் நுரையீரல் தொடர்பான பாதிப்புகளை குணப்படுத்தவும் உதவுகிறது.

பயன்படுத்துவது எப்படி?

இந்த கீரையின் நடு நரம்பை நீக்கிவிட்டு சமையலுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும். சின்ன வெங்காயம், துவரம்பருப்பு சேர்த்து செய்தால் சுவை கூடும். முதலில் கீரையை தண்ணீரில் வேகவைத்து, பாசிப்பருப்பையும் நன்றாக கடைந்து மஞ்சள் தூள், மிளகு தூள் சேர்த்து சாப்பிடலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

கீரையுடன் தேங்காய் துருவல் சேர்த்து நல்லெண்ணெயுடன் பிரட்டி எடுத்துக்கொள்ளலாம். இல்லையென்றால், சூப் செய்து மிளகுத் தூள் சேர்த்து மாலை நேரங்களில் குடிக்கலாம். கிராமங்களில், இந்த கீரை அசைவ உணவுகளில் சேர்க்கப்படுகிறது. முட்டை பொரியல் தொடங்கி ரத்த பொரியல் வரை இந்த கீரையை சேர்க்கலாம். அனைத்து பருவங்களிலும் இந்த கீரை செழித்து வளரும் என்பதால், வீட்டின் முன் இந்த கீரை மரத்தை வைத்து வளர்க்கலாம்.

இந்த கீரையை பயன்படுத்தி எளிதாக எப்படி பொரியல் செய்யலாம் என்பதை பார்க்கலாம். அதற்கு, கீரையை நன்கு அலசி, நடுநரம்பு மற்றும் காம்பை நீக்கி சின்னதாக நறுக்கவும். இப்போது அடுப்பில் ஒரு கடாயை வைத்து நல்லெண்ணய் ஊற்றி சூடானதும், கடுகு, சீரகம், காய்ந்த மிளகாய், உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்து வதக்கவும்.

பின்னர், நறுக்கிய சின்ன வெங்காயம் மற்றும் கறிவேப்பிலை சேர்த்து வதக்கியதும் கீரை மற்றும் உப்பு சேர்த்து வதக்கி, அடுப்பை மிதமான தீயில் வைத்து வேக வைக்கவும். கீரை நன்கு வெந்ததும், சுடு தண்ணீரில் ஊறவைத்த பாசிப்பருப்பை சேர்த்து நன்கு வதக்கி அடுப்பை அணைத்தால் பொரியல் ரெடி. விருப்பப்பட்டவர்கள், தேங்காய் துருவல் சேர்த்து உட்கொள்ளலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

