ETV Bharat / health

குடல் நானோபிளாஸ்டிக்கை நீக்க உதவும் பிரபல கொரியன் உணவு 'கிம்ச்சி': ஆய்வில் தகவல்

முட்டைக்கோஸ், முள்ளங்கி போன்ற காய்கறிகளை உப்பு, மிளகாய் மற்றும் மசாலா சேர்த்து நொதிக்க வைத்து 'கிம்ச்சி' தயாரிக்கப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : April 1, 2026 at 12:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

காலையில் எழுந்தவுடன் பயன்படுத்தும் பிரஷ்ஷில் தொடங்கி, நாம் குடிக்கும் தண்ணீர் பாட்டில், காய்கறி வாங்கும் பை என நம்மை சுற்றி பிளாஸ்டிக் இல்லாத இடமே இல்லை. "பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டைக் குறைப்போம்" என்று நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே, அவை கண்ணுக்குத் தெரியாத மிகச்சிறிய துகள்களாக (Nanoplastics) மாறி, நாம் சுவாசிக்கும் காற்று, குடிக்கும் தண்ணீர், ஏன்... நாம் உண்ணும் உணவிலும் கலந்து விட்டன.

சமீபத்திய ஆய்வுகள் மனித ரத்தம், நுரையீரல் மற்றும் கருப்பையில் கூட இந்த நுண்நெகிழி துகள்கள் இருப்பதைக் கண்டுபிடித்து அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. "பிளாஸ்டிக் உடலுக்குள் போயிருச்சு, இப்போ என்ன பண்றது?" என்று நாம் கவலையோடு யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் வேளையில், கொரியர்களின் பாரம்பரிய உணவான 'கிம்ச்சி' (Kimchi) ஒரு தீர்வாக அமையலாம் என புதிய ஆய்வு ஒன்று கூறுகிறது.

கிம்ச்சியில் இருக்கும் நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் நம் உடலில் இருக்கும் பிளாஸ்டிக் துகள்களை வெளியேற்ற உதவும் என்கிறார்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள். ஒரு சாதாரண உணவால் எப்படி பிளாஸ்டிக்கை வெளியேற்ற முடியும்? இதன் பின்னால் இருக்கும் அறிவியல் என்ன?

கிம்ச்சி என்றால் என்ன?

முதலில் கிம்ச்சி பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். இது தென்கொரியாவின் பாரம்பரிய உணவு. முட்டைக்கோஸ் (Napa Cabbage), முள்ளங்கி போன்ற காய்கறிகளை உப்பு, மிளகாய் மற்றும் மசாலா சேர்த்து நொதிக்க (Fermentation) வைத்து இது தயாரிக்கப்படுகிறது. நம் ஊர் ஊறுகாய் போல இது நீண்ட நாட்கள் கெடாமல் இருக்கும். இந்த நொதித்தல் முறையில் தான் 'லாக்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியா' (Lactic Acid Bacteria) எனும் நன்மை செய்யும் நுண்ணுயிரிகள் உருவாகின்றன.

ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டது என்ன?

தென்கொரியாவின் 'வேர்ல்ட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கிம்ச்சி' (World Institute of Kimchi) ஆராய்ச்சியாளர்கள், கிம்ச்சியில் இருக்கும் இந்த லாக்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியாக்கள் நுண்நெகிழி துகள்களுடன் எப்படிச் செயல்படுகின்றன? என்பதை ஆய்வு செய்தனர். இதற்காக CBA3656 என்ற பாக்டீரியா வகையை அவர்கள் பயன்படுத்தினர்.

சோதனையில், இந்த பாக்டீரியாக்கள் ஒரு காந்தம் போல செயல்பட்டு, நுண்நெகிழி துகள்களை தன் உடல் மேற்பரப்பில் ஒட்டிக்கொள்கின்றன (Biosorption). இந்த பாக்டீரியாக்கள் மனித செரிமான மண்டலத்தைத் தாண்டி உயிர்வாழும் தன்மை கொண்டவை. இதனால், இவை பிளாஸ்டிக் துகள்களை தன்னோடு சேர்த்து ஒட்டிக் கொண்டு, செரிமானப் பாதை வழியாக மலத்தின் மூலம் உடலை விட்டு வெளியேற்றி விடுகின்றன. இதன் மூலம் பிளாஸ்டிக் துகள்கள் ரத்தத்திலோ அல்லது திசுக்களிலோ உறிஞ்சப்படுவது தடுக்கப்படுகிறது.

ஏன் கிம்ச்சி பாக்டீரியா மட்டும் சிறப்பு?

ஆராய்ச்சியில் மற்றொரு சுவாரசியமான விஷயம் கண்டறியப்பட்டது. வழக்கமாக பயன்படுத்தப்படும் சில பாக்டீரியாக்கள், உதாரணமாக Latilactobacillus sakei CBA3608 ஆய்வகத்தில் நன்றாக செயல்பட்டாலும், மனித குடல் போன்ற சூழலில் அவற்றின் திறன் வெறும் 3 சதவீதமாகக் குறைந்துவிட்டது.

ஆனால், கிம்ச்சியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட CBA3656 வகை பாக்டீரியா, குடல் போன்ற கடினமான சூழலிலும் 57 சதவீதம் வரை பிளாஸ்டிக் துகள்களைச் பிடித்து வெளியேற்றும் திறனைக் கொண்டுள்ளது. இது தான் கிம்ச்சியை மற்ற உணவுகளில் இருந்து தனித்துக் காட்டுகிறது.

இந்த ஆய்வை வழி நடத்திய டாக்டர் செஹீ லீ கூறும் போது, "பிளாஸ்டிக் மாசுபாடு என்பது சுற்றுப்புற சூழல் பிரச்சனை மட்டுமல்ல, அது ஒரு பொதுச் சுகாதாரப் பிரச்சனையாகவும் மாறிவிட்டது. பாரம்பரிய நொதித்தல் உணவுகளில் இருந்து பெறப்படும் நுண்ணுயிரிகள், இந்தப் புதிய சவாலை எதிர்கொள்ள ஒரு உயிரியல் தீர்வாக அமையும்" என்கிறார்.

நாம் கவனிக்க வேண்டியவை

இந்த ஆய்வு ஒரு நம்பிக்கையைத் தந்தாலும், வெறும் கிம்ச்சி சாப்பிடுவதால் மட்டுமே உடலில் உள்ள பிளாஸ்டிக் எல்லாம் போய்விடும் என்று நாம் முடிவு செய்து விடக் கூடாது. இது ஆய்வகத்தில் செய்யப்பட்ட ஒரு சோதனை மட்டுமே. மனித உடலில் இது எந்த அளவிற்கு தொடர்ச்சியாக செயல்படும் என்பது குறித்து இன்னும் கூடுதல் ஆய்வுகள் தேவைப்படுகின்றன. எனினும், மருந்துகளை சார்ந்திருக்காமல், நாம் அன்றாடம் உண்ணும் உணவின் மூலமே இத்தகைய தீர்வைக் கண்டறிவது ஆரோக்கியமான விஷயமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

NANOPLASTIC IN GUT HEALTH
KOREAN STUDY
KIMCHI FOOD
KIMCHI BACTERIA AND NANOPLASTICS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.