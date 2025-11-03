நீரிழிவு நோயாளிகள் சீத்தாப்பழம் சாப்பிடலாமா? ஆய்வு சொல்வது என்ன?
கஸ்டர்ட் ஆப்பிளில் ஏ, சி மற்றும் பி6 போன்ற வைட்டமின்களும், தாமிரம், பொட்டாசியம் மற்றும் நார்ச்சத்து போன்ற தாதுக்களும் நிறைந்துள்ளது.
மெக்னீசியம், பொட்டாசியம், வைட்டமின் சி, கால்சியம், புரதம், இரும்புச்சத்து உட்பட பல்வேறு ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்தது தான் சீத்தாப்பழம். இந்த பழம் பார்ப்பதற்கு மற்ற பழங்கள போல் பளபளப்பாக இல்லை என்றாலும், இதன் சுவைக்கு பலரும் அடிமை என்றால் மிகையில்லை.
மற்ற பழங்களை விட சீத்தாப்பழத்தின் சுவை தனித்துவம் வாய்ந்தவை. அல்சர், அசிடிட்டி போன்ற பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சீத்தாப்பழத்தை தொடர்ந்து சாப்பிட்டால் நிவாரணம் பெறலாம் என்கிறது ஆய்வு. அந்த வகையில், சீத்தாப்பழம் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன மற்றும் நீரிழிவு நொயாளிகள் சாப்பிடலாமா? என்ற கேள்விக்கான பதிலையும் இந்த பதிவின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது: கஸ்டர்ட் ஆப்பிளில் ஏ, சி மற்றும் பி6 போன்ற வைட்டமின்களும், தாமிரம், பொட்டாசியம் மற்றும் நார்ச்சத்து போன்ற தாதுக்களும் நிறைந்துள்ளது. வைட்டமின் சி நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை வலுப்படுத்தி பல நோய்களைத் தடுக்க உதவுகிறது என்று பார்மா இன்னோவேஷன் ஜர்னலில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. மேலும், அதன் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் உடலில் ஏற்படும் வீக்கத்தைக் குறைக்க உதவுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதய ஆரோக்கியம்: Indian institute of food processing Technology தளத்தில் வெளியான ஆய்வில், சீதாப்பழத்தில் உள்ள அதிக மெக்னீசியம் உள்ளடக்கம் மென்மையான இதய தசைகளை தளர்த்தி, பக்கவாதம் மற்றும் மாரடைப்பைத் தடுக்கிறது என்கிறது. இதில் உள்ள நார்ச்சத்து மற்றும் நியாசின் உடலில் நல்ல கொழுப்பை அதிகரிக்கவும், கெட்ட கொழுப்பைக் குறைக்கவும் உதவுவதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சர்க்கரை கட்டுப்பாடு: சீதாப்பழத்தில் நார்ச்சத்து நிறைந்துள்ளதால், இது சர்க்கரை உறிஞ்சுவதை மெதுவாக்குகிறது. அதுமட்டுமல்லாமல், இது டைப் 2 நீரிழிவு நோயின் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences இதழில் வெளியான ஆய்வில், சீத்தாப்பழத்தில் குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீடு உள்ளது என்றும், இந்தப் பழத்தில் உள்ள ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு நன்மை பயக்கும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், மருத்துவரின் ஆலோசனையின்படி, இதை மிதமாக உட்கொள்ள வேண்டும், அதிக அளவில் உட்கொள்ளக்கூடாது என்று கூறப்படுகிறது.
எடை கட்டுப்பாடு: சீத்தாப்பழத்தில் கொழுப்பு மற்றும் கலோரிகள் மிகக் குறைவு. மேலும், இதில் உள்ள அதிக அளவு நார்ச்சத்து வயிறு நிரம்பிய உணர்வை கொடுப்பதால் அதிகமாக சாப்பிடுவது மற்றும் ஆரோக்கியமற்ற உணவுகள் மீது வரும் க்ரேவிங்ஸை குறைக்கிறது. இதன் விளைவாக எடை இழப்பிற்கு வழிவகுக்கும். இதில் உள்ள வைட்டமின் பி6, வீக்கம், அஜீரணம் மற்றும் புண்கள் போன்ற பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட உதவுகிறது என்று கூறப்படுகிறது.
PCOSக்கு தீர்வு: ஹார்மோன் சமநிலையின்மை காரணமாக PCOS உள்ளவர்களுக்கு சோர்வு, சோம்பல், மனநிலை மாற்றங்கள் மற்றும் எரிச்சல் ஆகியவை பொதுவானவை. இருப்பினும், இவை அனைத்திற்கும் இரும்புச்சத்து ஒரு மருந்தாக செயல்படுகிறது என்றும், இது சீதாப்பழத்தில் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது என்றும் கூறுகின்றனர். எனவே, PCOS உள்ளவர்கள் இந்த பழத்தை சாப்பிடுவது கருவுறுதலை அதிகரிக்கிறது என்றும் கூறப்படுகிறது.
கூடுதலாக,
- இந்த பழத்தில் உள்ள சில சேர்மங்கள் புற்றுநோயிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன
- இதில் பி-காம்ப்ளக்ஸ் நிறைந்துள்ளது. இது மூளை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் மன அழுத்தம் மற்றும் பதட்டத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது.
- இந்தப் பழத்தில் வைட்டமின் சி மற்றும் ரைபோஃப்ளேவின் நிறைந்துள்ளன, அவை ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை எதிர்த்துப் போராடுகின்றன, பார்வையை மேம்படுத்துகின்றன மற்றும் கண் பிரச்சனைகளைத் தடுக்கின்றன.
- சீதாப்பழத்தில் உள்ள அதிக உணவு நார்ச்சத்து செரிமான அமைப்பை மேம்படுத்துகிறது.
இருப்பினும், கஸ்டர்ட் ஆப்பிள் எல்லா வகையிலும் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது என்றாலும், அதை அதிகமாக சாப்பிடுவது நல்லதல்ல என்று நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். அதேபோல், பல்வேறு உடல்நலப் பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள் சீதாப்பழத்தை அளவாக சாப்பிட வேண்டும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.