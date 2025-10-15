நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு அருமருந்தாகும் 'வேப்பம் பூ' - உணவில் இப்படி சேர்த்துக்கோங்க!
வேப்பம் பூவை மோரில் ஊற வைத்து உலர்த்தி வத்தல் செய்து குழம்பில் சேர்த்து உண்ணலாம்.
Published : October 15, 2025 at 3:25 PM IST
இந்தியப் பாரம்பரியத்தில், குறிப்பாக தமிழ் உணவுமுறை மற்றும் மருத்துவத்தில், வேப்ப மரம் முக்கிய இடத்தை பிடித்துள்ளது. வேப்ப மரத்தின் ஒவ்வொரு பாகமும் மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்தது. அதில், வேப்பம் பூ, புரதம், கால்சியம், வைட்டமின் சி போன்ற அத்தியாவசியச் சத்துக்களால் நிறைந்துள்ளது. பொதுவாக கோடைகாலங்களில் பூக்கக்கூடிய வேப்பம் பூவில் புரதம், கார்போஹைட்ரேட்டுகள், கால்சியம், பாஸ்பரஸ் மற்றும் வைட்டமின் சி போன்ற அத்தியாவசிய சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. இதன் நன்மைகளுக்காக சிலர் வேப்பம் பூவில் ரசம், பச்சடி போன்றவற்றை செய்து சாப்பிடுவார்கள்.
இது, செரிமான மேம்பாடு, ரத்த சுத்திகரிப்பு, உடல் எடை குறைப்பு மற்றும் கிருமி நாசினி போன்ற ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்குவதாக TMR ஜர்னலில் வெளியான ஆய்வுக் கட்டுரையில் தெரியவந்துள்ளது. அந்த வகையில், வேப்பம் பூவை உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு எப்படி பயன்படுத்துவது மற்றும் அவை வழங்கும் ஆரோக்கிய நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
வேப்பம் பூக்களைப் பல வழிகளில் பயன்படுத்தலாம். புதிதாகப் பறித்த அல்லது நிழலில் உலர்த்திய வேப்பம் பூக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உலர்த்திய பூக்களைப் பொடியாக்கியும் சேமித்து வைக்கலாம். உதாரணத்திற்கு, நான்கு வேப்பம் பூக்களை ஒரு டம்ளர் நீரில் கொதிக்க வைத்து, அரை டம்ளராக சுண்ட வைத்து குடிப்பதால் வயிற்றுக் கோளாறுகள் நீங்கும். இது வாயுத்தொல்லைக்கும் தீர்வாகும்.
உலர்ந்த பூக்களைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் எண்ணெய்கள் தோல் மற்றும் தலைமுடி பராமரிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மேலும், இதனை உணவில் எப்படி சேர்ப்பது மற்றும் அதன் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
வாயுத்தொல்லை முதல் நீரிழிவு வரை:
வேப்பம் பூவை உணவில் சேர்ப்பதன் மூலம் ஏராளமான ஆரோக்கிய நன்மைகளைப் பெறலாம் என்கிறது NCBI ஆய்வு. இதில் உள்ள நார்ச்சத்து குடல் இயக்கத்தை சீராக்கி, செரிமான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது. வாயுத்தொல்லை, வயிறு உப்புசம் மற்றும் பசியின்மை போன்ற பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வாக அமைகிறது.
வேப்பம் பூக்கள் ரத்தத்தைச் சுத்திகரித்து, உடலில் உள்ள தீங்கு விளைவிக்கும் நச்சுக்களை அகற்ற உதவுகின்றன. மேலும், இதில் உள்ள நார்ச்சத்து பசியைக் கட்டுப்படுத்தி, உடல் எடையைக் குறைக்க உதவுகிறது. கூடுதலாக, அதிக கலோரிகளை எரிக்கவும் உதவுகிறது.
வேப்பம் பூவில் உள்ள கிருமி நாசினி (Antiseptic) பண்புகள், குறிப்பாக வயிற்றில் உள்ள குடற்புழுக்கள், பூச்சிகள் மற்றும் கிருமிகளைக் கொல்ல உதவுகிறது. குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை இதைச் சாப்பிடுவது குடல் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது. வேப்பம் பூ இயற்கையாகவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கச் செய்கிறது. கோடைகாலங்களில் ஏற்படும் உடல் பாதிப்புகளைத் தடுக்க இது மிகவும் சிறந்தது.
இது பித்தம், வாதம், கபம் ஆகிய மூன்று தோஷங்களையும் சமநிலைப்படுத்த உதவுகிறது. குறிப்பாக, பித்த வாந்தி மற்றும் புளியேப்பம் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு இது ஒரு சிறந்த கை மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும், ரத்த சர்க்கரை அளவைச் சமநிலைப்படுத்த உதவுவதால், நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதமாகும் எனவும் ஆக்ஸிஜனேற்ற சேதத்திற்கு எதிரான அவற்றின் பாதுகாப்பு விளைவுகளையும், புற்றுநோய் செல்களில் அப்போப்டோசிஸைத் தூண்டும் திறனையும் கொண்டுள்ளது என்கிறது ஆய்வு.
உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது எப்படி?
- வேப்பம் பூ ரசம்: வேப்பம் பூவை நெய்யில் வறுத்து ரசத்தில் சேர்த்து உட்கொள்ளலாம்.
- வேப்பம் பூ சாதம்: வறுத்த வேப்பம் பூவை சாதத்துடன் சேர்த்து, நெய் அல்லது நல்லெண்ணெய், கடுகு, உளுந்து, கறிவேப்பிலை போன்ற தாளிப்புகளுடன் கலந்து உணவின் முதல் உருண்டையாகச் சாப்பிடலாம்.
- பச்சடி: புளிக்கரைசல், வெல்லம் அல்லது நாட்டுச் சர்க்கரையுடன் வேப்பம் பூ சேர்த்து பச்சடி செய்து சாப்பிடலாம்.
- துவையல்: வேப்பம் பூவை பருப்பு, தேங்காய், உப்பு சேர்த்து அரைத்துத் துவையல் செய்யலாம்.
- மோரில் ஊற வைத்த வற்றல்: வேப்பம் பூவை மோரில் ஊற வைத்து உலர்த்தி வற்றலாகச் செய்து குழம்பில் சேர்த்து உண்ணலாம்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.