வயதான காலத்தில் உடலை காக்கும் வைட்டமின் பி12: தினமும் சேர்க்க காரணங்கள் இதோ!
பொதுவாக, வைட்டமின் பி12 என்பது இறைச்சி, மீன், முட்டை மற்றும் பால் பொருட்கள் போன்ற அசைவ உணவுகளில் மட்டுமே இயற்கையாக காணப்படுகிறது.
Published : June 15, 2026 at 11:15 AM IST
நமது உடல் எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இயங்குவதற்கு பல சத்துகள் தேவைப்படுகின்றன. அதில் மிக முக்கியமான ஒன்றுதான் வைட்டமின் பி12 (Vitamin B12). ஒரு சிறிய கல் உப்பின் அளவை விட குறைவான அளவுதான் இந்த சத்து நமக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவைப்படுகிறது.
ஆனால், இந்த மிகச்சிறிய அளவே ரத்த அணுக்களை உருவாக்குவதற்கும், நரம்புகள் நன்றாக வேலை செய்வதற்கும், நமது உடலின் மரபணுவான டிஎன்ஏ (DNA) உற்பத்திக்கும் அடிப்படையாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, வயது முதிர்வின் போது உடலில் ஏற்படும் சோர்விற்கும் வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டிற்கும் உள்ள நேரடி தொடர்பை மருத்துவ ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.
மனித தசை செல்கள் மற்றும் வயதான எலிகள் மீது நடத்தப்பட்ட சோதனைகளின்படி, உடலில் வைட்டமின் பி12 குறையும் போது, செல்லுக்குள் ஆற்றலை உற்பத்தி செய்யும் பகுதியான மைட்டோகாண்ட்ரியா (Mitochondria) பாதிக்கப்படுவது தெரியவந்துள்ளது. இது உடலுக்கு தேவையான எனர்ஜி உற்பத்தியை குறைத்துவிடுகிறது.
அதே வேளையில், இந்த வைட்டமின் குறைபாட்டை சீர்செய்யும்போது ஆற்றல் உற்பத்தி மீண்டும் மேம்படுவது ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. பொதுவாக, ரத்தச்சோகை ஏற்பட்டால்தான் சோர்வு உண்டாகும் என்று பலரும் நினைக்கிறார்கள். ஆனால், அதற்கு முன்பாகவே வைட்டமின் பி12 குறைபாட்டினால் உடலில் ஏன் கடுமையான சோர்வு ஏற்படுகிறது என்பதை ஆய்வு முடிவுகள் தெளிவாக விளக்குகின்றன.
வைட்டமின் பி12 எப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தெரியுமா?
இந்த வைட்டமின் பி12 கண்டறியப்பட்ட கதை மருத்துவ உலகில் ஒரு முக்கிய திருப்பமாகும். 1926-ஆம் ஆண்டில், ஜார்ஜ் மினாட் மற்றும் வில்லியம் மர்பி ஆகிய மருத்துவர்கள், ‘பெர்னிசியஸ் அனீமியா’ எனப்படும் ஒருவகை ஆபத்தான ரத்தச்சோகை நோய்க்கு கல்லீரல் (Liver) சார்ந்த உணவே சிறந்த தீர்வு என்பதை கண்டறிந்தனர்.
அதுவரை குணப்படுத்த முடியாது என்று கருதப்பட்ட ஒரு நோயை, வெறும் உணவு முறையாலேயே குணப்படுத்த முடியும் என்று அவர்கள் நிரூபித்தது பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. இதன் தொடர்ச்சியாகவே, கல்லீரலில் உள்ள அந்த குறிப்பிட்ட சத்துதான் ‘வைட்டமின் பி12’ என்பதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் பிற்காலத்தில் தனியாக பிரித்தெடுத்தனர். இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க கண்டுபிடிப்பு நிகழ்ந்து சரியாக நூறு ஆண்டுகள் நிறைவடையும் நிலையிலும், இதன் முக்கியத்துவம் தொடர்ந்து ஆராயப்பட்டு வருகிறது.
வயதும் உறிஞ்சும் திறனும்
பொதுவாக, வைட்டமின் பி12 என்பது இறைச்சி, மீன், முட்டை மற்றும் பால் பொருட்கள் போன்ற அசைவ உணவுகளில் மட்டுமே இயற்கையாக காணப்படுகிறது. இதனால் சைவ உணவு முறையை பின்பற்றுபவர்களுக்கே இக்குறைபாடு ஏற்படும் என்ற எண்ணம் பரவலாக உள்ளது. ஆனால், உணவு வழியாக இந்த சத்தை எடுத்து கொண்டாலும், அதனை உடல் சரியாக உறிஞ்சி கொள்ளாவிட்டாலும் இக்குறைபாடு ஏற்படும்.
வயது கூடும் போது மனித வயிற்றில் சுரக்கும் அமிலத்தின் அளவு இயல்பாகவே குறைய தொடங்குகிறது. உணவில் இருக்கும் வைட்டமின் பி12 சத்தை பிரித்தெடுக்க இந்த வயிற்று அமிலம் மிகவும் அவசியமாகும். மேலும், சிலருக்கு வயிற்றில் ஏற்படும் பாதிப்புகளால், இந்த வைட்டமினை உடல் உறிஞ்சுவதற்கு தேவையான ஒரு குறிப்பிட்ட புரத உற்பத்தி தடைபடுகிறது. இது தவிர, நீரிழிவு (சர்க்கரை) நோய்க்கான சில மருந்துகள் மற்றும் நெஞ்செரிச்சலுக்காகத் தொடர்ந்து எடுத்துக் கொள்ளும் அமில எதிர்ப்பு மாத்திரைகளும் இந்தச் சத்தின் உறிஞ்சும் திறனை குறைக்கின்றன.
முதுமை என ஏமாற்றும் அறிகுறிகள்
உடலில் வைட்டமின் பி12 குறையும் போது ஏற்படும் அறிகுறிகள் மிகவும் மெதுவாகவே வெளிப்படும். இதனால், அவை பெரும்பாலும் முதுமையின் இயல்பான மாற்றங்கள் என்றே தவறாக புரிந்துகொள்ளப்படுகின்றன. தீவிரமான உடல் சோர்வு, பலவீனம், மூச்சுத்திணறல், கைகால்களில் மரத்துப்போன உணர்வு அல்லது ஊசி குத்துவது போன்ற உணர்வு, நடக்கும்போது நிலைதடுமாறுதல் மற்றும் நினைவாற்றல் குறைபாடு (மூளை மந்தமாக இருப்பது போன்ற உணர்வு) ஆகியவை இதன் முக்கிய அறிகுறிகளாகும்.
ஆரோக்கியமான ரத்த அணுக்கள் உருவாவதற்கு பி12 இன்றியமையாதது. இது குறையும் போது, ரத்த அணுக்கள் வழக்கத்திற்கு மாறான பெரிய அளவிலும், அரைகுறையான நிலையிலும் உருவாகின்றன. இதனால் அவற்றால் உடலின் மற்ற பாகங்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை சீராகக் கொண்டு செல்ல முடிவதில்லை.
ஆற்றல் தரும் உண்மை
நமது உடலின் ஆற்றல் உற்பத்திக்கு வைட்டமின் பி12 நேரடியாக தேவைப்படுகிறது. இது உடலில் உள்ள முக்கிய புரதங்களுடன் இணைந்து, உணவை உடலுக்கு பயன்படும் எனர்ஜியாக மாற்ற உதவுகிறது. தற்காலத்தில், சோர்வாக உணரும் பலரும் வைட்டமின் பி12 ஊட்டச்சத்து மாத்திரைகள் எடுத்து கொள்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.
ஆனால், உடலில் இந்த சத்து ஏற்கனவே போதிய அளவில் உள்ளவர்களுக்கு, கூடுதல் ஊசிகளோ அல்லது மருந்துகளோ எந்தவொரு கூடுதல் எனர்ஜியையோ அல்லது புத்துணர்ச்சியையோ தருவதில்லை என்று மருத்துவர்கள் தெளிவுபடுத்துகின்றனர். எனவே, நாள்பட்ட சோர்வையும் பலவீனத்தையும் வெறும் வயோதிகத்தின் அறிகுறி என்று அலட்சியப்படுத்தாமல், உடலில் உள்ள சத்துகளின் அளவை முறையான ரத்தப் பரிசோதனை மூலம் கண்டறிந்து காப்பதே ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கு வழிவகுக்கும்.
ஆய்வு:
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1934/whipple/lecture/
https://journals.lww.com/co-clinicalnutrition/abstract/2026/01000/vitamin_b12_deficiency_among_older_adults_and_its.5.aspx